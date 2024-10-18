Zo maakt deze startup schonere energie toegankelijker voor iedereen

Huizen met een warmtepomp op het dak schieten als paddenstoelen uit de grond. Een grondgebonden warmtepomp is veel efficiënter, maar de plaatsing ervan heeft nogal wat voeten in de aarde. De Delftse startup GEHECO ontwikkelt een revolutionaire technologie om die installatie simpeler, betaalbaarder en dus toegankelijker te maken, met steun van het Shell Impact Fonds.

Oprichter Onno Bierhoff: „Wij willen bij plaatsing geen drie vrachtwagens, maar één bestelbusje voor je deur. En dan met een simpele steekkar door je huis naar de tuin.”

Van corporate naar startup

Nadat hij 25 jaar in de corporate wereld heeft gewerkt, loopt Bierhoff in maart 2023 Arjen van der Horst tegen het lijf, die al langer het idee heeft de aanleg van de warmtewisselaar voor een grondgebonden warmtepomp te versimpelen. Eén en één is drie. Zes maanden later starten ze het bedrijf GEHECO: Geo Heat and Comfort. De taakverdeling is al snel duidelijk. Bierhoff: „Ik zeg altijd: ‘Arjen doet de techniek, ik doe de rest’.”

Het werkt een beetje zoals het koelsysteem in een auto, maar dan andersom

Ontwikkeling revolutionaire technologie

Het bedrijf stort zich op de ontwikkeling van een technologie die ervoor zorgt dat een water-waterwarmtepomp toegankelijker wordt. „Een grondgebonden warmtepomp haalt zijn warmte uit de aarde, via een bron van 50 tot 250 meter diep,” legt Bierhoff uit. „Het werkt een beetje zoals het koelsysteem in een auto, maar dan andersom.”

„Het is een gesloten systeem,” vervolgt hij. „Er gaat koude vloeistof door een slang naar beneden, die neemt de warmte van de aarde op. De vloeistof komt boven, de warmtepomp trekt die warmte eruit, en het afgekoelde water gaat weer naar beneden. Het grote voordeel ten opzichte van een lucht-water warmtepomp is dat je je huis er niet alleen efficiënter mee kan verwarmen, maar in de zomer ook enigszins mee kan koelen. Dat is een stuk zuiniger en stiller dan een airco.”

Het kan weleens dé oplossing zijn voor huizen in drukbevolkte gebieden. „Voor zeker vier tot vijf miljoen huishoudens in Nederland - en met name in steden, waar het zomers steeds warmer wordt - is dat een uitkomst. Het nadeel is alleen: de vrachtwagens en enorme machines die er nu nodig zijn voor de aanleg, kunnen daar vaak niet komen. Ook is het op dit moment nog heel duur, én het trekt je hele tuin overhoop.”

De mol-methode

Dat zou anders moeten kunnen. Maar: dat kost tijd. De manier die GEHECO ontwikkelt, wordt ook wel (gekscherend) de ‘mol-methode genoemd’: in plaats van grootschalig te graven, verwijdert het apparaat enkel de grond voor de boorkop. Bierhoff: „We ontwikkelen het apparaat om de bron te plaatsen. Dat lijkt simpel, maar het vraagt om een behoorlijk lang ontwikkelingsproces.”

Want zoals bij veel startups het geval is, heeft ook GEHECO te maken met tegenvallers. Dankzij onder andere het Shell Impact Fonds kan het bedrijf die goed opvangen. „Een deel van het geld was bedoeld voor ontwikkeling, het andere deel voor klant-demo’s. Helaas zitten we wat langer in het ontwikkelstadium. Maar dankzij het fonds hebben we die tijd nog.”

We hebben een fanbase: mensen die zich hebben aangemeld en een eerste aanbetaling hebben gedaan

Steun van Shell op perfect moment

Bierhoff en Van der Horst hoorden via-via over het fonds. Omdat GEHECO voldoet aan een van de voorwaarden - het toegankelijk maken van duurzamere vormen van energie - wordt hun aanvraag gehonoreerd. En de timing blijkt perfect. „De stageperiode van onze twee stagiaires liep bijna af. We wilden ze graag houden, maar dat kon alleen als we funding hadden. Die werd meteen heel praktisch ingezet: nadat we tekenden, konden we onze stagiaires vertellen dat we ze een baan konden aanbieden.”

Aanvraagproces: makkelijk én leuk

Over het aanvraagproces is Bierhoff zeer te spreken. „Als startup ben je gewend om je verhaal te vertellen en te pitchen. Dat doen we natuurlijk met liefde, maar Arjen en ik vinden de Q&A eigenlijk het leukst. Shell heeft een eigen geothermie-afdeling, en had daardoor hele goede vragen. Dat maakte het proces nog leuker.”

Hij raadt andere ondernemers dan ook zeker aan een beroep te doen op het fonds. „Het gaat niet alleen om geld, maar ook wat eromheen zit. De geothermie-divisie van Shell heeft ons ook geholpen, met kennis en connecties. Anders gezegd: het past bij ons verhaal. De ontwikkeling stond op onze roadmap, en zij hebben er perfect aan kunnen bijdragen.”

En nu?

Ondertussen gaat GEHECO verder. De planning? „We willen de eerste field-test eind dit jaar uitvoeren, en in het eerste kwartaal van volgend jaar nog een keer. Daarnaast kunnen we hopelijk starten met klant demo’s. We hebben een fanbase : mensen die zich hebben aangemeld en een eerste aanbetaling hebben gedaan. Die fans willen we als eerste bedienen, en daarna middels onze vinding, groene energie zonder het inleveren aan comfort, naar iedereen toebrengen.”

