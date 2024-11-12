Zo kreeg Martine (30) vat op haar pensioen: ‘Nu weet ik tenminste hoe het werkt’

Tot voor kort combineerde Martine van der Meijden (30) haar eigen bedrijf met een parttime baan. Over haar pensioen maakte ze zich nog geen zorgen. Maar dat verandert, nu ze per 1 december 2025 volledig voor zelfstandig ondernemerschap kiest.

Martine is niet het type dat zomaar in het diepe springt. “Ik vind financiële zekerheid heel belangrijk. Ik wilde eerst een buffer opbouwen en het bedrijfsconcept testen, voordat ik fulltime zou gaan ondernemen.”

Zingende dagvoorzitter

Met haar bedrijf MartineSpreekt is Martine in te huren als presentatrice, presentatiecoach én De Zingende Dagvoorzitter - waar ze om bekendstaat. „Ik schrijf geen eigen liedjes on the spot en doe ook niet alles zingend (stel je voor), maar met zorgvuldig gekozen muzieknummers die passen bij de boodschap van het event vorm ik de lijm tussen inhoud en het publiek. Dat is echt te gek om te doen.”

Ik bouwde gewoon pensioen op via mijn werkgever. Dat ging zo automatisch, ik dacht er niet bewust over na

Belastingvoordeel onbekend

Net als alle zzp’ers is ze vanaf het moment dat ze fulltime onderneemt zelf verantwoordelijk voor haar inkomen én haar pensioen. En dat is precies het stuk waar Martine weinig van weet. „Ik bouwde gewoon pensioen op via mijn werkgever. Dat ging zo automatisch, ik dacht er niet bewust over na.”

Ook van de mogelijke belastingvoordelen van pensioensparen en het benutten van haar jaarruimte had ze nog nooit gehoord. „Dat staat allemaal nog op mijn lijstje. Ik weet wel ongeveer wat mijn jaaromzet dit jaar was en wat ik volgend jaar wil behalen, maar in belastingvoordelen en beleggen moet ik me echt verder verdiepen.”

Vriend in vaste dienst

Voor die verdieping zal Martine wél de deur uit moeten. „Mijn vriend, met wie ik binnenkort ga samenwonen, is al vijftien jaar in dienst bij hetzelfde bedrijf. Die maakt zich niet druk. We hebben het nooit over geld voor later. Dat is nu wel anders. Voor mij dan, want ik ben degene die voor zichzelf gaat werken en die zaken nu concreet moet gaan regelen.”

Waar begin je?

Door het vaste inkomen en de steun van haar partner heeft Martine overigens geen directe zorgen over geld. „Ik wil mijn eigen geld verdienen, maar het is fijn om te weten dat ik niet meteen op straat sta als het even wat minder gaat.” Maar met dat pensioen moet ze nu wel echt beginnen, vindt ze. Maar: waar te beginnen?

„Ik had heel veel vragen, onder andere over beleggen. Hoe regel ik dat, over welke bedragen hebben we het, wat gebeurt er met het geld en heb ik daar invloed op? De meeste van mijn vrienden zijn in loondienst, ik ben de enige ondernemer. Ik moet meer business-vrienden gaan zoeken, haha.”

Zelfstandig ondernemer Martine van der Meijden. Foto: Notjustcontent

Gratis webinar

Dan komt ze op LinkedIn een bericht tegen over een gratis beleggers-webinar. „Ik heb weleens wat in crypto geïnvesteerd, maar dat was meer een soort spelletje. Van beleggen heb ik echt geen kaas gegeten. Dus toen ik dat bericht zag, dacht ik meteen: dit moet ik doen.”

Het webinar geeft Martine veel helderheid. „Er werd heel duidelijk uitgelegd hoe beleggen met ETF’s (Exchange Traded Funds: beleggingsfondsen die als doel hebben een specifieke index te volgen) werkt, wat de maandelijkse inleg is en wat dat kan opleveren. Het is een heel veilige manier. Het levert niet direct rendement op, maar geeft wel zekerheid op lange termijn.”

[Disclaimer] Beleggen kent risico’s. Je kunt (een deel van je) inleg verliezen.

Bewustwording is key

Martine merkt dat meerdere jonge ondernemers het opbouwen van pensioen uitstellen. Bewustwording is daarin de sleutel, denkt ze. „Ik wist ook niks, maar door dat webinar kwam ik er achter dat het niet zo ingewikkeld is als je denkt. Ik weet nu waar ik moet beginnen. Want daar gaat het om: beginnen. En wel nu. Want het kan je uiteindelijk echt veel opleveren.”

Een potje voor later

