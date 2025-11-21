ACS geeft gas op vergroening, maar wel elektrisch

ACS audiovisual solutions in Amsterdam is al bijna 25 jaar een bekende naam als leverancier van audiovisuele faciliteiten voor congressen en evenementen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zien ze het als een taak om hun ‘carbon footprint’ naar nul terug te brengen. Op heel veel manieren. En daar is er nu een mooie nieuwe stap aan toegevoegd.

Lees verder onder de advertentie

Sinds de afsplitsing van de RAI-organisatie in 2004, is ACS audiovisual solutions uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal bedrijf met 88 medewerkers. Met z’n allen zorgen zij voor beeld, licht, geluid en IT voor evenementen en congressen. Daarnaast is het bouwen van tijdelijke zalen een specialiteit van ACS.

Ondanks dat er veel wordt gereisd, heeft ACS de ambitie om duurzaamheid naar een hoger plan te tillen. „Als internationaal opererend bedrijf reizen onze mensen veel. Daar kun je al snel CO2-uitstoot op besparen. Zo worden afstanden tot 600 km vanaf Amsterdam per trein of auto afgelegd, in plaats van met het vliegtuig”, zegt Jill Sheen, Sustainability Manager.

Veel autokilometers worden sinds kort bovendien verreden in elektrische auto's. Een overstap waarvoor ACS heeft gekozen voor leasemaatschappij Athlon. Niet alleen vanwege hun expertise in EV, maar ook vanwege de bij ACS passende duurzaamheidsvisie van de leasemaatschappij.

Lees verder onder de advertentie

Netto-nul in 2030

Het zijn slechts een paar voorbeelden van de activiteiten die ACS ontplooit om de ‘carbon footprint’ te reduceren. Naar nul om precies te zijn. En dat al over minder dan vijf jaar. Sheen: „Het is onze ambitie om in 2030 ‘netto-nul’ te halen op de CO2-uitstoot. We meten onze voetafdruk al sinds 2019 en is er in 2022 een traject uitgezet om ons doel voor 2030 te kunnen halen.”

Waar mogelijk legt het bedrijf elk onderdeel, elke activiteit en alle partners onder de uitstootloep. „Om een paar voorbeelden te noemen: we hebben al onze verlichting omgezet naar ledverlichting. Voor de aankleding van congressen gebruiken we tegenwoordig gerecyclede tapijttegels en onze mensen hebben allemaal een Dopper gekregen om verspilling van plastic tegen te gaan. Bovendien zijn ons hoofdkantoor en centrale magazijn onlangs verhuisd naar een duurzamer pand en vragen we onze partners om te doen wat mogelijk is om zo CO2-neutraal als mogelijk te werken”, zegt de sustainability manager.

Jongste project: EV-leaseauto's

Het jongste project is de al aangehaalde lease, in samenwerking met Athlon, van elektrische auto’s voor management en verkooporganisatie. „In totaal hebben we nu 12 elektrische personenwagens. De omschakeling naar elektrisch is op zich soepel verlopen. Corona speelde hierin een niet voorziene rol. In die periode liepen veel Athlon Flex-leasecontracten af. Omdat we in die jaren net bezig waren met ons CO2-reductieprogramma hebben we besloten op advies van Athlon om waar mogelijk over te stappen op elektrische auto’s”, vertelt Yvette Verbrugge, HRM Advisor bij ACS.

Lees verder onder de advertentie

In het begin was dat best even wennen, laden is toch wat anders dan tanken en er speelde ook echt wel een angst over de range. Red ik het wel naar mijn eindbestemming? Gelukkig hebben we met elkaar de angsten overwonnen en wordt het ook steeds makkelijker door snellere laadtijden en groter rijbereik. Verbrugge: „Er was meteen bereidheid om over te schakelen. Omdat we als bedrijf duurzaam zijn, doen onze mensen graag mee. Daarnaast faciliteren we de overstap zo goed mogelijk. Wat bijzonder fijn is voor onze leaserijders, is dat we de mogelijkheid hebben om op ons eigen parkeerterrein te laden. De manier waarop dit allemaal is gegaan, wordt echt gewaardeerd.”

Samen met Athlon

,,Als je de overstap maakt, is de eerste vraag: waar moeten we aan denken? Over welke budgetten en welke auto's hebben we het? Athlon sprong hierop in door voor ons een lijst met modellen en bijbehorende kosten samen te stellen. Dan heb je het al snel op een rijtje. Ze denken ook mee over de levering. De ene rijder kan wel wachten, de andere heeft op korte termijn een auto nodig. Ook dat faciliteert Athlon, omdat er altijd wel ergens een gewenste leaseauto op voorraad staat", aldus de HRM advisor.

Willemijne de Wit, sales & marketing director Athlon: „Wij zijn blij dat ACS geruisloos samen met Athlon deze stap heeft kunnen maken. Bij Athlon geloven we dat duurzame mobiliteit begint bij slimme keuzes. Voor ACS hebben we niet alleen elektrische modellen geselecteerd die passen bij hun duurzaamheidsdoelen, maar ook gezorgd voor flexibiliteit in levering en ondersteuning bij de overstap. Zo maken we verduurzaming haalbaar én aantrekkelijk.”

Lees verder onder de advertentie

Verbrugge ziet als HRM advisor bovendien de toegevoegde waarde van de verduurzaming: „Aandacht voor duurzaamheid bindt de eigen mensen en trekt eerder nieuwe medewerkers. Werken bij een maatschappelijk verantwoord opererend bedrijf is iets wat wordt gewaardeerd, zeker door jongeren. En veel opdrachtgevers werken graag samen met een bedrijf dat een duidelijke duurzaamheidsstrategie heeft. Onlangs hebben we van de eigenaar van ons pand toestemming gekregen om zonnepanelen te installeren. Zeker nu we elektrisch rijden is het een prettige gedachte, ook financieel, dat we kunnen laden met door onszelf opgewekte energie.”

Bijzondere externe projecten

Dat het ‘netto-nul’-traject het bedrijf ernst is, blijkt, naast alle eigen activiteiten op dit gebied, uit de deelname aan externe projecten. ACS investeert in bijzondere projecten in Afrika. Zoals Justdiggit , wiens missie het is om uitgedroogde landschappen in Afrika te herstellen. Of het Cookstoves project dat voorziet in efficiënte kooktoestellen om ontbossing voor brandhout tegen te gaan. Het efficiënte verbrandingssysteem van de Cookstoves vermindert het gebruik van hout met 50 procent in vergelijking met traditionele manieren van koken. „Het bedrijf wordt steeds groener. De ‘awareness’ bij onze mensen is hoog en de elektrische auto’s zijn heel positief ontvangen. Het geeft een goed gevoel en is één van de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid”, zegt Sheen tot slot.