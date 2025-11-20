Driekwart ondernemers vindt dat ondernemerschap hun leven positief heeft veranderd: vrijheid belangrijkste reden

Ieder jaar kiezen tienduizenden Nederlanders ervoor om een eigen bedrijf te beginnen. Maar hoe tevreden zijn zij met hun keuze. Valt het ondernemende bestaan mee, óf juist tegen? „Nederland is van oudsher een écht ondernemersland.”

Lees verder onder de advertentie

Bij maar liefst 73 procent van alle Nederlandse ondernemers heeft de keuze om voor zichzelf te beginnen een positief effect gehad op hun leven. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van bunq onder 2.491 ondernemers, waarvan 497 uit Nederland. Zo zegt 57 procent van alle Nederlandse ondervraagden dat hun financiële situatie is verbeterd door hun ondernemerschap en stelt 58 procent dat ze zich mentaal sterker voelen. Ook vindt bijna de helft het als ondernemer gemakkelijker om er een gezonde werk-privébalans op na te houden.

Ondernemen ook onderschat

Ondanks de voordelen, zegt de helft van alle Nederlandse respondenten dat ze liever iets langer hadden nagedacht over hun keuze voor het ondernemerschap. Zo was maar liefst 43 procent van hen niet goed voorbereid op alles wat er bij het runnen van een eigen bedrijf komt kijken.

In welk land je ook woont, ondernemen is niet voor watjes Joe Wilson bunq

„In welk land je ook woont, ondernemen is niet voor watjes”, zegt Joe Wilson, Chief Evangelist bij bunq. „Een eigen bedrijf starten kost naast geld ook veel tijd, geduld en doorzettingsvermogen. Ondernemers verdienen het om hun bedrijf te runnen op een manier die past bij het leven dat zíj willen leiden, niet andersom. Door hun financiële administratie makkelijker te maken, houden ze tijd over voor de dingen die er echt toe doen, zoals familie en vrienden of het verder laten groeien van hun bedrijf.”

Lees verder onder de advertentie

Starten met ondernemen

Vrijheid lijkt de belangrijkste reden om te starten met ondernemen. Zo zegt maar liefst 51 procent van alle Nederlandse respondenten dat vooral het vooruitzicht van eigen baas zijn hen ertoe heeft aangezet om voor zichzelf te beginnen. Zodra ze hun ondernemersplannen echter met hun naasten hadden gedeeld, voelde slechts één op de drie Nederlandse ondernemers zich volledig door hen gesteund. Bij ongeveer de helft van hen vonden familie en/of vrienden het zelfs nodig om openlijk hun twijfels uit te spreken. Desondanks vond slechts 36 procent van alle Nederlandse respondenten het achteraf lastig om hun eigen bedrijf te starten, tegenover 59 procent van de Duitse en 62 procent van de Franse ondernemers.

Wilson: „Nederland is van oudsher een écht ondernemersland. Ondanks dat familie en vrienden soms twijfels hebben, trekt het overgrote deel van de respondenten toch hun eigen plan. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun succes: zij bepalen zelf hoe ver ze komen, niemand anders.”

Grootste uitdagingen ondernemers

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse ondernemers het in de beginfase vooral lastig vinden om voldoende klanten (26 procent) en financiering (24 procent) te vinden. Ook onderschat een aanzienlijk deel van hen hoeveel tijd (33 procent) en geld (34 procent) het kost om een eigen onderneming op te zetten. Desondanks zou driekwart van hen, als ze de kans zouden krijgen, zo een nieuw bedrijf oprichten.

Lees verder onder de advertentie

Daarbij kijken zij in toenemende mate over de grens, zo zegt bijna een kwart van alle ondervraagde Nederlandse ondernemers al in het buitenland actief te zijn. De grootste obstakels daarbij zijn onder andere de administratieve rompslomp (33 procent), verschillen in wet- en regelgeving (27 procent) en het openen van een lokale bankrekening (11 procent).

Lees ook: Nog altijd hebben zelfstandigen meer belastingschuld dan voor corona