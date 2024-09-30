Bij dit bedrijf is iedereen welkom: ‘opleiden doen we op de werkvloer’

Door met ‘open hiring’ de deur wagenwijd open te zetten, wordt de pijn van het personeelstekort verzacht. Maar, hoe borg je tegelijkertijd de kwaliteit voor klanten? Labora-Quadratum groeide in 5 jaar tijd tot 100 logistiek medewerkers en 13000m2 opslagruimte. Vanuit een informele leercultuur wordt er personeel opgeleid. Het bedrijf hoopt dat samen met de rest van de sector en regio verder uit te breiden.

Labora-Quadratum werd in 2020 opgericht door vader en zoon Barry en Joris Siero. Het bedrijf groeide uit tot een bekende fulfilment specialist in de regio Twente, sterk in magazijnbeheer, orderverwerking, picken, verpakken en verzenden van bestellingen. Professioneel en kwalitatief sterk, mét mogelijkheden tot maatwerk bij specifieke wensen van webshops. Recent sloot ook broer Niek Siero aan om te helpen de leercultuur binnen het bedrijf te versterken.

Kwaliteit bieden voor klanten

Goed personeel vinden en behouden is een uitdaging, zeker voor snelgroeiende bedrijven in de krappe logistieke sector. Er wordt meer dan ooit bij webshops besteld en er is een groeiende behoefte aan fulfilment. ,,We hebben een open hiring-beleid: iedereen is welkom. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden we zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Zo maken we ook sociale impact in de regio,” vertelt Niek Siero.

Om kwaliteit te blijven leveren met het steeds groter groeiende team besloot het bedrijf te investeren in de eigen leercultuur, wat inmiddels is omgedoopt tot de Labora Academy. Hoewel ‘academie’ formeel klinkt, is het bij Labora Quadratum vooral een kapstok voor allerlei leerinitiatieven. Dat motiveert medewerkers om zowel zelf te leren als om kennis op anderen over te dragen.

,,Veel van onze mensen hebben slechte ervaringen met ‘leren’ en ‘school’. Daarom zochten we een manier om iets neer te zetten dat zo laagdrempelig mogelijk is; leren op de werkvloer. Vaak zit het zó verweven met het werk dat medewerkers nauwelijks doorhebben dat ze aan het leren zijn."

Erkenning en trots

De laatste Siero die betrokken raakte bij het bedrijf heeft een achtergrond in het onderwijs. Hij werkt ook als onderwijsadviseur bij Hogeschool Saxion en begeleidt bij het opzetten van nieuwe opleidingen en het verbeteren van bestaande opleidingen. ,,Dit was een mooie kans om enerzijds bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van goed personeel, terwijl we er binnen het bedrijf natuurlijk meteen de vruchten van plukken,” legt hij uit.

Binnen de Labora Academy werd een leerpad ontwikkeld waarbij medewerkers zich stap voor stap ontwikkelen tot allround logistiek medewerker. Alle werkprocessen zijn uitgewerkt in overzichten met de belangrijkste kwaliteitseisen. Dit biedt handvatten om nieuwe medewerkers te coachen in hoe het werk zorgvuldig en efficiënt gebeurt. ,,We vragen nieuwe medewerkers bijvoorbeeld eerst om bij het verwerken van de retouren te gaan werken. Samen met een collega, die ze inwerkt en begeleidt. Tijdens het werk vinden er regelmatig korte feedbackmomenten plaats.”

Bij elke nieuwe taak ervaren medewerkers erkenning voor hun inzet en groei. Het moment waarop iemand een werkproces zelfstandig beheerst, wordt vaak aangegrepen om dit te benadrukken en een deelcertificaat uit te reiken. Dat zorgt voor trots én motivatie om door te leren. „Het mooie is dat leren bij ons niet voelt als leren. Mensen zijn gewoon bezig met hun werk, en ineens realiseren ze zich dat ze weer een stap verder zijn gekomen,” aldus Siero. Meerdere deelcertificaten stapelen zich op tot een overkoepelend certificaat, bijvoorbeeld als logistiek medewerker inbound of zelfs allround logistiek medewerker.

Door het werk zo op te knippen en telkens kleine stappen zichtbaar te maken, voelt ontwikkeling laagdrempelig en haalbaar. Medewerkers groeien, leidinggevenden krijgen beter zicht op kwaliteiten in het team en de organisatie profiteert van kwalitatief sterk personeel.

Hoe het Twentse Labora-Quadratum hun eigen Academy opzette

Hogere kwaliteit en loyale medewerkers

„We willen hoge kwaliteit leveren, maar ook een omgeving bieden waarin mensen zich veilig voelen om te leren en fouten te maken.” Deze werkwijze zorgt niet alleen voor meer motivatie en trots bij medewerkers, maar ook voor een hogere kwaliteit in de dienstverlening richting webshops. Doordat alle werkprocessen zijn beschreven met bijbehorende kwaliteitseisen, is voor iedereen helder wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast krijgt het bedrijf hierdoor een beter overzicht van de kwaliteiten in huis, waardoor medewerkers efficiënter kunnen worden ingezet.

,,Medewerkers merken dat er tijd en aandacht is voor hun ontwikkeling. Dit resulteert in een loyaal team dat niet alleen groeit in vaardigheden, maar ook bijdraagt aan een sterke en betrouwbare dienstverlening.”

Webinars en andere bedrijven aan het woord

Ondanks zijn achtergrond in het onderwijs waardeert Siero hoe er een community beschikbaar is van andere bedrijven, die aan vergelijkbare vraagstukken werken. Hij noemt Katapult als verbindende factor, een netwerk van meer dan 550 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Katapult wordt ook door het ministerie van SZW ingeschakeld bij hun campagne ‘Leren op de werkvloer levert aardig wat op’. Ze organiseren bijvoorbeeld webinars en delen verhalen van andere bedrijven, die beschrijven wat ze hebben ervaren en hoe ze er voordeel van hebben.

Samen met de sector en de regio

Het liefst zou Siero het opleiden van medewerkers delen met veel meer logistieke bedrijven in de regio of netwerken zoals Port of Twente. ,,Dat we dit nu zelf hebben opgezet is een mooi opstapje naar een breder samenwerkingsverband. Door de handen ineen te slaan hopen we nog meer personeel te kunnen opleiden in de logistiek, wat de ontwikkeling van de hele sector en regio ten goede komt.”

Tegelijkertijd begrijpt hij dat andere bedrijven net als zij het liefst klein beginnen. Met een concreet plan om eigen mensen (verder) op te leiden. Of met een quickscan, die laat zien wat er mogelijk is binnen organisaties vanaf 2 medewerkers.