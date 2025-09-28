Een ondernemer vroeg laatst aan Arko van Brakel: „Mijn markt verandert razendsnel. Hoe zorg ik dat ik relevant blijf?” In een wereld waarin AI betere teksten schrijft dan jij, klanten sneller swipen dan ze praten en concurrenten uit onverwachte hoeken komen aanwaaien, is stilstand dodelijker dan ooit. In zijn expertblog vertelt Arko hoe je je als ondernemer moet blijven ontwikkelen.

Relevant blijven in een snel veranderende wereld: ‘Durf te falen, te vernieuwen en durf los te laten’

Arko van Brakel Ondernemer en voorzitter van Stichting 155 Arko van Brakel is ondernemer, auteur, trainer en totaal gefascineerd door innovatie en persoonlijk leiderschap. Zelforganisatie en vertrouwen zitten in zijn DNA. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting 155 help een bedrijf.

Laten we eerlijk zijn: te veel ondernemers hebben geen tijd om hierover na te denken. Ze rennen van klant naar klus, van probleem naar oplossing. Ze werken zich te pletter ín hun bedrijf, maar zelden áán hun bedrijf. En dat is precies waar het misgaat.

Reflecteer en zoek een klankbord

Kijk, als jij als kapitein alleen maar in de machinekamer staat, wie houdt dan de koers in de gaten? Wie ziet de storm opdoemen? Of de nieuwe vaarroute die je concurrent net inslaat? Werken aan je business betekent afstand nemen. Reflecteren. Durven stil te staan. Niet omdat je niks doet, maar omdat je wilt blijven groeien.

En groeien doe je nooit alleen. Dus: zoek klankborden. Ondernemen is geen solo-expeditie. Zelf zorg ik dat ik altijd mensen om me heen heb die me scherp houden, de waarheid vertellen. Praten met andere ondernemers is perfect om je gedachten te scherpen of simpelweg te merken dat je niet de enige bent met bepaalde problemen. Ik zoek ook af en toe een coach en ik luister heel goed naar adviseurs waar ik van kan leren. Dat is geen zwakte, dat is topsport. Iedere topsporter heeft een coach, een team, een plan. Waarom jij niet?

Investeer in jezelf. Lees boeken, luister podcasts, volg een opleiding, ga naar een seminar. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Juist als kleine ondernemer kun je wendbaarder zijn dan een logge multinational — mits je blijft voeden, prikkelen, en uitdagen.

‘Iedereen zit er wel eens doorheen’

Besef ook dat iedereen er wel eens doorheen zit. Bij mij was dat moment in 2003. Twee van mijn bedrijven waren de jaren ervoor vrijwel tegelijkertijd mislukt in de Dotcom-crisis. Ik was in een burn-out beland en mijn compagnon had identiteitsfraude gepleegd. Ik had mezelf bijeen geraapt en was met een nieuwe compagnon een nieuw bedrijf gestart. Maar na zes maanden overleed hij. Voor de vierde keer in korte tijd klapte de bodem onder me vandaan.

Toen heb ik op advies van een goede vriend een opleiding gevolgd bij Tony Robbins. Dat heeft mij geholpen radicaal andere keuzes te maken in mijn leven. Ik ben op een totaal andere manier gaan ondernemen. Groeien en geld waren voortaan geen doelen meer, want de focus lag 100 procent op verschil maken voor mijn klanten. Het geld en de groei komen dan vanzelf. Maar veel belangrijker: het is leuker en gezonder! Ik heb vanaf dat moment bijna alleen maar gave dingen gedaan, meestal met leuke mensen en altijd met toegevoegde waarde. En ik heb echt nooit, geen seconde, meer financiële zorgen gehad. Die training volgen was een van de beste adviezen ooit.

Gouden adviezen

Goede adviezen zijn goud waard. De belangrijkste randvoorwaarde hiervoor: omring je met mensen die beter zijn dan jij. Mensen met andere inzichten, verrassende skills, frisse ideeën. Luister niet alleen naar die mensen, maar geef ze ook ruimte. Laat ze fouten maken. Want experimenteren is geen risico, het is noodzaak. Bedrijven die actief experimenteren groeien tot 30 procent sneller dan bedrijven die alleen op routine varen.

Iedere ondernemer heeft het inmiddels wel eens gehoord: de voortdurende verandering is de enige constante. Het lijkt bijna een dooddoener. Toch is juist deze uitspraak opnieuw super relevant aan het worden. Ter vergelijk: radio had 38 jaar nodig om 1 miljoen mensen te bereiken en televisie 13 jaar. Internet bereikte na 4 jaar 1 miljoen gebruikers. YouTube en Facebook hadden slechts 10 maanden voor nodig voor het slechten van de 1 miljoen users-barrière. En ChatGPT slechts… 5 dagen! Dat is exponentieel in het kwadraat.

Snelle veranderingen door AI

Ik neem ondernemers vaak mee terug in de tijd: denk eens terug aan hoe eerst internet en de mobiele telefoon je leven hebben veranderd en bedenk dan hoe sociale media en platforms jouw business hebben beïnvloed. Sta dan eens stil bij de gedachte dat AI sneller onze wereld binnendringt dan al deze eerdere ontwikkelingen samen.

Ik ben absoluut geen doemdenker die gaat zeggen dat jouw business gaat verdwijnen. Dat is in de meeste gevallen namelijk niet zo. En ik vind AI ook niet de grootste bedreiging ooit, hoewel er heus veiligheidsrisico’s zijn. De echte kansen en bedreigingen bepaal je zelf. AI is geen concurrent. Maar mensen die AI sneller omarmen dan jij wel. AI is geen risico, maar AI negeren, of je mensen verbieden ermee te experimenteren wel.

‘Ga aan de slag’

Toch geen dooddoener dus: Durf te falen, te vernieuwen en durf los te laten. Ga aan de slag met nieuwe technologie en ontwikkel jezelf. Werken áán je business betekent ook: werken áán jezelf. Ik ga zelf ook weer een training volgen, simpelweg omdat ik niet ingehaald wil worden door de tijd. En omdat je tijdens een training niet alleen nieuwe inzichten opdoet, maar ook nieuwe mensen ontmoet en van hun ervaringen kunt leren.

Bij 155.nl zien we het elke dag: ondernemers die vastlopen omdat ze denken dat ze alles zelf moeten doen. Maar ondernemen is geen eenzame strijd. Het is samen bouwen, samen leren en samen groeien.

Dus de volgende keer dat je denkt: „Hoe blijf ik relevant?” blijf dan niet in je eentje doormodderen, maar stel jezelf de betere vraag: „Hoe zorg ik dat ik mezelf en mijn bedrijf blijf ontwikkelen?” Want wie groeit, blijft relevant. En wie blijft hangen… tja, die wordt vanzelf overgeslagen.

Aan de slag dus. Aan je business en niet erin.

