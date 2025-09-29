Vuur en vertrouwen: de persoonlijke klik tussen Delen en Leenders Houtkachels

Voor Bart Leenders, eigenaar van Leenders Houtkachels in Oirschot, draait het niet om geld, maar om vuur en vertrouwen. „Bij Delen Private Bank heb ik een vertrouwenspersoon bij wie ik terecht kan om over financiën en vermogensbeheer te praten, zodat ik er verder geen omkijken naar heb.”

Elk jaar maakt Bart Leenders – eigenaar van Leenders Houtkachels in Oirschot – in z’n eentje een kanotocht van een paar weken in Zweden of Noorwegen. „Tijdens die tocht vind ik bijna letterlijk en figuurlijk mijn vuur”, zegt hij. „Ik doe nieuwe inspiratie op, die ik meeneem naar huis. Dat vuur, die passie, komt terug in hoe ik mijn bedrijf en onze producten vormgeef. Alles op intuïtie, en gelukkig werkt dat al jaren goed.”

Fikkie stoken

Al 26 jaar doet Leenders (55) waar hij gelukkig van wordt: fikkie stoken, in de vrijstaande houtkachels van zijn bedrijf. ,,We zijn een bescheiden bedrijfje met 25 werknemers. Voorheen maakten we ook gashaarden en buitenvuren, maar als je ergens heel goed in wilt zijn, kun je je beter op één ding focussen. Dus zijn we daarmee gestopt. Ook omdat gas verbranden geen onderdeel is van de kringloop: eenmaal verbrand, zit gas in de atmosfeer en komt het nooit meer terug. Hout daarentegen is een brandstof waar de aarde niet voor open hoeft, en dat in onze hoogrendementskachels een schone verbranding heeft: er komt nauwelijks iets uit de schoorsteen. In Nederland is stoken met hout een politiek punt van discussie, maar in Frankrijk en Duitsland wordt hout als energiebron heel serieus genomen. In die landen zijn we dan ook zeer actief.”

Vertrouwenspersoon

Sinds 1998 is Leenders honderd procent eigenaar van het familiebedrijf, dat in 1979 door vader Harrie en moeder Margriet Leenders werd opgericht. „Toen ik 25 was, vroeg mijn moeder of ik wilde helpen”, zegt hij, „Ik studeerde nog aan de HEAO/HTS maar heb dat niet afgemaakt. Drie jaar later nam ik het bedrijf over. Van financiën wist ik vrijwel niets, tot mijn ouders – nog niet eens zo heel lang geleden - een uitje hadden met hun businessclub, dat was georganiseerd door Delen Private Bank. Ze waren zo enthousiast, dat ze me hebben aangeraden contact op te nemen met Delen.”

„Een goede tip waar ik ze nog dankbaar voor ben, want zo kwam ik in contact met Bas Coerts, die sindsdien mijn financiële zaken is gaan behartigen. Fantastisch dat ik bij hem als vertrouwenspersoon terecht kan om over financiën en vermogensbeheer te praten. En ik er verder geen omkijken naar heb.”

Voor mij is een klik op persoonlijk vlak erg belangrijk. Het gaat niet om geld, uiteindelijk draait alles om vertrouwen. Dat voelde ik bij Delen onmiddellijk Bart Leenders eigenaar Leenders Houtkachels

Coerts, private banker bij Delen, had bij hun eerste ontmoeting meteen de indruk dat Leenders ‘goed bij ons zou passen’, zoals hij na afloop in zijn verslag noteerde. ,,Samen met mijn collega Jacques Brouwers ben ik altijd op zoek naar klanten met wie je een klik hebt. Ondernemers zijn vaak creatieve, pure personen, en de enthousiaste manier waarop Bart sprak over zijn liefde voor vuur was aanstekelijk. We hebben twee uur gepraat, waarvan maar vijf minuten over geld. De rest van de tijd ging over zijn passie voor vuur, over het bedrijfsproces, hout, lassen en slijpen, en over zijn gezin.”

Persoonlijke klik

Die aanpak viel goed bij Leenders. ,,Als ondernemer merk je meestal meteen als er een spelletje met je wordt gespeeld. Bij Delen had ik dat absoluut niet. Het begon al bij de goede espresso die ik kreeg – voor mij een belangrijk detail – en daarna de tijd die ze voor me namen. Zakelijke gesprekken worden in Nederland doorgaans met lijstjes punt voor punt afgewerkt, terwijl voor mij een klik op persoonlijk vlak belangrijk is. Het gaat niet om geld, uiteindelijk draait alles om vertrouwen. Dat voelde ik onmiddellijk, een onderbuikgevoel. Wat ik bovendien fijn vond, was de mogelijkheid dat onze kinderen hier ook terecht kunnen en dat je daar niet per se een groot vermogen voor hoeft mee te nemen.”

Voor Jacques Brouwers, financial & estate planner bij Delen, vormt goed persoonlijk contact de basis van zijn werk. Hij komt in beeld voor het bredere plaatje. „Je hebt als bank niet alleen te maken met de ondernemer, maar ook met iemands gezinssituatie. Is diegene getrouwd of samenwonend? Zijn er kinderen? Zijn er plannen om te verbouwen of verhuizen? Wij willen vanaf het begin een goed beeld hebben van iemands gehele financiële situatie.”

„Bij Delen heet dat ‘Vermogensplanning’. Het begint met inzicht krijgen in de totale vermogenspositie, inclusief eventuele gezinsleden en vennootschap. Dat dient als basis om samen naar de toekomst te kijken, wat we jaarlijks periodiek doen. Zijn Barts wensen veranderd? Wat zijn de gevolgen voor zijn partner als hij zijn bedrijf verkoopt en zou komen te overlijden? Ze zijn niet getrouwd, en dan is in Nederland de partner niet automatisch erfgenaam. Dus zul je een testament moeten maken. Zo zijn er veel facetten waar wij onze meerwaarde hebben bij het beheren van zijn vermogen.”

Opvolging

Voor Leenders staat de opvolging van het familiebedrijf door zijn zoon (19) of dochter (17) (nog) niet vast. ,,Hopelijk leg ik ze geen enkele druk op. Als ze dat zo voelen, zou ik meteen stoppen. Het moet geen vanzelfsprekendheid zijn dat zij de zaak later gaan overnemen. Ze moeten hun eigen leven leiden, zelf verhalen maken. Dan gaat het vuurtje vanbinnen vanzelf een keer branden.”

