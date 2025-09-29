Maarten wint met duurzame vliegtuigbrandstof SkyNRG Changemaker Award 2025: ‘Je vecht tegen een enorme industrie’

Tijdens het nlgroeit Changemaker-evenement heeft Maarten van Dijk, medeoprichter en CEO van SkyNRG, de Changemaker Award 2025 gewonnen. Deze prijs gaat naar ondernemers die door groei impact maken op hun team, klanten en de wereld om hen heen.

Maarten van Dijk ontving de prijs dankzij de rol die SkyNRG speelt in de luchtvaartsector. Al meer dan tien jaar levert zijn bedrijf duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). SAF staat voor Sustainable Aviation Fuel en wordt gemaakt van niet-fossiele bronnen, zoals gebruikte frituurolie. Het gebruik van SAF vermindert de CO2-uitstoot met zo’n 65 procent. SkyNRG levert inmiddels aan ongeveer 350 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd.

We zijn bezig om in het noorden van Nederland een nieuwe fabriek te realiseren. De financiering van ongeveer een miljard euro is bijna rond Maarten van Dijk SkyNRG

Fabriek van één miljard euro

Ondanks dat de Changemaker Award een individuele prijs is, benadrukt Maarten dat hij het zeker niet alleen doet. „Zonder mijn medeoprichter Theye Veen was het zeker niet gelukt.’’ Bovendien bouwt hij samen met SkyNRG verder aan de toekomst. „We zijn bezig om in het noorden van Nederland een nieuwe fabriek te realiseren. De financiering van ongeveer een miljard euro is bijna rond.’’ In meerdere financieringsrondes haalde het bedrijf de afgelopen jaren bijna een half miljard euro op om de volgende stappen te zetten.

Uitbreiding SkyNRG naar VS en Zweden?

SkyNRG droomt van uitbreiding naar onder meer de Verenigde Staten en Zweden. Vooral in Zweden liggen veel kansen op het gebied van duurzame energie en waterstof. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Maarten: „Je vecht tegen een enorme industrie die ons actief tegenwerkt, zowel politiek als vanuit de gevestigde orde.’’

Maarten en SkyNRG wonnen de Changemaker Awards 2025 na de keuze van het publiek en de deskundige jury onder leiding van voorzitter Kees de Jong. Hij zegt: „Met de Changemaker Award eren we ondernemers die niet alleen het verschil maken voor hun eigen bedrijf, maar ook een positieve verandering in de samenleving teweegbrengen.’’

Met de prijs ontvangt Maarten namens SkyNRG een levenslang lidmaatschap bij nlgroeit, deelname aan een groeiprogramma van nlgroeit en een jaar lang begeleiding door een groeiteam van UBO Agency.

De drie andere genomineerden

Maarten van Dijk stond in de finale met twee andere ondernemers. Zij voldoen aan dezelfde criteria van de Changemaker Award: eigenwijs, volhardend, wendbaar en succesvol.

Jeroen de Punder (The Impact Department)

Jeroen de Punder, oprichter en CEO van The Impact Department, wil maatschappelijke impact vergroten. Met zijn platform creëert hij structurele verbindingen tussen bedrijven, gemeenten en vrijwilligers. Medewerkers die via hun bedrijf enkele dagen iets voor de maatschappij doen, vinden hier een match. Jeroen: „Het idee komt voort uit een persoonlijk doel, vanuit mijn dochter die een hulpvraag heeft. We koppelen mensen die hulp nodig hebben aan mensen die hulp willen geven.’’

Veerle Smit (Compendium Geneeskunde)

Veerle Smit, arts en medeoprichter van Compendium Geneeskunde, ontwikkelt visuele en inclusieve medische boeken. ,,Neem waterpokken als voorbeeld. In traditionele boeken zie je die vaak alleen afgebeeld op een witte huid, terwijl wij alle huidskleuren laten zien die je in de praktijk tegenkomt.’’ De boeken verschijnen wereldwijd en in meerdere lokale talen.

