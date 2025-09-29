Bijna helft mkb’ers ziet leren en ontwikkelen als deel oplossing personeelstekort

De meeste werkgevers die personeelskrapte ervaren of verwachten, gaan ervan uit dat ze de krapte kunnen verminderen. Zo ziet 44 procent leren en ontwikkelen als een van de manieren om het personeelstekort aan te pakken.

Lees verder onder de advertentie

40 procent van de kleine mkb’ers had in 2024 te maken met een tekort aan personeel. Nog eens 27 procent verwacht er komende twee jaar mee te maken te krijgen, zo blijkt uit de jaarlijkse Werkgevers Enquête Arbeid van TNO onder mkb-bedrijven met 100 of meer medewerkers is de situatie nog urgenter: daar heeft de helft nu al te weinig personeel.

„Mkb’ers die hun personeelstekort willen oplossen, doen er goed aan leren op de werkvloer te stimuleren”, zegt Linda Koopmans, onderzoeker van TNO. „Want door ruimte te bieden voor leren en ontwikkelen, kan je bedrijf flexibel blijven inspelen op veranderingen, groeit het innovatievermogen en gaat het werk vaak efficiënter.’’

Werknemers die leren op de werkvloer zijn vaak tevredener met hun baan en meer betrokken bij het bedrijf Linda Koopmans TNO

Koopman: „Bovendien zijn werknemers die leren op de werkvloer vaak tevredener met hun baan en zijn ze meer betrokken bij het bedrijf. En hoewel leren op de werkvloer het personeelstekort niet zal oplossen, kan het wel een deel van de oplossing zijn.”

Lees verder onder de advertentie

Met deze tips kan je als mkb’er een begin maken met leren op de werkvloer:

1 Steun medewerkers bij ontwikkeling

Motiveer en coach medewerkers bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. Misschien betekent dit ook dat de leidinggevenden binnen jouw organisatie een training nodig hebben om een goede coach te zijn. 2 Veranker evaluatiemomenten

Bij veel bedrijven is evalueren een onderdeel van het werk. Is evalueren nog niet ingebed in je organisatie? Zorg dan voor vaste momenten om te bespreken wat goed gaat en wat beter kan. Dat kan in een één-op-één gesprek of in teamverband tijdens een vast moment. Probeer deze gesprekken positief in te steken. 3 Leg kennis vast

Laat medewerkers kennis en ervaringen vastleggen. Bijvoorbeeld in een kennisbank, inwerksysteem of werkhandboek. Zo wisselen ze onderling kennis uit én gaat de kennis niet verloren. 4 Omarm het delen van kennis

Organiseer momenten om actief ervaringen met elkaar te delen. Zoals in een teamoverleg of kennissessie. 5 Blijf op de hoogte van ontwikkelingen buiten de organisatie

Houd de ontwikkelingen bij. En bedenk hoe de organisatie op die ontwikkelingen kan reageren. Houd medewerkers op de hoogte van deze ontwikkelingen via een nieuwsbrief, vergaderingen of het intranet. Eventueel kun je ook experts van buiten de eigen organisatie uitnodigen om kennis te delen.

Leren iets dat bij werken hoort

Bij Ruiter Machinefabriek is vakmanschap onlosmakelijk verbonden met ontwikkeling. Die leercultuur zorgt ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen én zich aan het bedrijf verbonden voelen.

Lees verder onder de advertentie

„Juist omdat ik zelf elke dag nog leer, gun ik dat mijn mensen ook. Door verantwoordelijkheid te geven, samen met ontwikkelcoaches te werken en steeds te vragen wat er nú nodig is, maken we van leren een continu proces. Dat zorgt ervoor dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen én dat ze zich verbonden voelen met het bedrijf. Het is de basis waardoor mensen hier graag werken en blijven,” aldus directeur Erik Ruiter.

Lees ook: Martijn verzorgt onvergetelijke stages: ‘Laten we jongeren écht enthousiast maken’

Quickscan voor ondernemers

Op de website www.mijnleercultuur.nl van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ga je zelf aan de slag. Doe bijvoorbeeld de Quickscan om een beeld te krijgen hoe het gesteld is met leren en ontwikkelen binnen jouw bedrijf. En download de toolkit voor inspiratie en praktische tips van andere mkb’ers.