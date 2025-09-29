Het schoenenmerk Van Lier, dat in augustus failliet ging, had helemaal niet failliet hoeven te gaan. Kort voor het faillissement waren er namelijk twee partijen die het bedrijf wilden overnemen. Hierdoor hadden schuldeisers, die nu met lege handen achterblijven, betaald kunnen worden en meer werknemers hadden hun baan kunnen behouden.

Faillissement Van Lier was te voorkomen: Van Spaendonck zou vooral uit eigen belang hebben gehandeld

Dat bevestigen verschillende bronnen met kennis van de onderhandelingen aan RTL Z. De twee biedende partijen waren de Brabantse ondernemer Bart Hullegie en de schoenwinkelketen Nelson. Hun biedingen werden afgewezen, en Van Lier ging kort daarna failliet. Een week later maakte Van Lier al een doorstart met oud-eigenaar Geert van Spaendonck als kleine aandeelhouder.

Eigen belang boven schuldeisers

Over de afwijzing heerst onder meerdere betrokkenen die RTL heeft gesproken veel onbegrip en boosheid. Van Spaendonck zou vooral uit eigen belang hebben gehandeld, ten koste van de werknemers en de schuldeisers.

Het faillissement was relatief onverwachts. Vorig jaar was Van Lier namelijk nog positief over de toekomst. Daarnaast vertelde de 28-jarige Christina van Spaendonck, die twee jaar geleden het stokje van haar vader overnam, over hoe Van Lier was getransformeerd van een traditioneel herenschoenenmerk naar een succesvolle e-commerce-organisatie.

„In 4 à 5 jaar van 5 naar 55 procent e-commerce-omzet. Hierdoor heeft Van Lier zich in de markt gezet als een D2C-merk (Direct to Consumer, red.) en zijn we meer een retailer geworden’’, vertelde ze over de presentatie, die ze in april op de Webwinkel Vakdagen deed, in een podcast van De Ondernemer.

Schulden bij verschillende eisers

Maar het succes bleef dit jaar uit. In april stapte Christina op. Vervolgens kwam in mei de definitieve sluiting van de zeven winkels van het merk.

Uit de faillissementsverslagen van de Van Lier-bedrijven blijkt dat de bedrijven miljoenen aan schulden hadden bij verschillende organisaties. Een handjevol werknemers kon bij het bedrijf blijven werken. Rabobank wist 1,2 miljoen euro binnen te halen, maar had nog zo’n 1,5 miljoen euro te goed. Daarnaast blijkt uit de verslagen dat de Belastingdienst 1,6 miljoen euro misloopt. Ook Van Lier Shoes moest nog 1,35 miljoen euro betalen aan de Belastingdienst en 1,8 miljoen euro aan gewone schuldeisers.

Het faillissement blijkt nu vermijdbaar te zijn geweest. Tegen RTL zei ondernemer Hullegie dat een overnamevoorstel een betere uitkomst was geweest dan het faillissement en de doorstart, omdat meer werknemers hun baan hadden kunnen behouden en gewone schuldeisers zouden zijn betaald. Daarnaast vertelde een van de betrokkenen tegen RTL dat de onderhandelingen met Nelson bijna rond waren.

Uiteindelijk maakte Van Lier een week na het faillissement een doorstart onder de 32-jarige Nick de Ronde Bresser. De Ronde Bresser, die dertien jaar geleden het schoenenmerk MIPACHA oprichtte, heeft nu de dagelijkse leiding over het bedrijf.

