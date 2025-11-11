Elektrisch rijden loont echt

Elektrisch rijden is allang geen toekomstmuziek meer. Maar voor ondernemers, mkb’ers en zzp’ers roept de overstap naar een elektrische auto nog steeds vragen op. Hoe belangrijk is actieradius eigenlijk? Wat is het verschil in snelladen? En is een plug-in hybride nog wel een slimme keuze? In haar expertblog zet Willemijne de Wit, marketing en sales director van Athlon de belangrijkste ontwikkelingen en inzichten op een rij.

Veel ondernemers kijken bij de keuze voor een elektrische auto vooral naar de actieradius. Logisch, want niemand wil halverwege een klantbezoek stil komen te staan. Toch blijkt uit praktijkvoorbeelden dat laadsnelheid vaak belangrijker is dan actieradius. Een auto met een kleinere batterij die sneller laadt, kan je namelijk sneller op je bestemming brengen dan een auto met een grotere batterij die traag laadt.

Ondernemers denken vaak dat een grote actieradius de sleutel is tot efficiënt reizen. Maar in de praktijk is snelladen minstens zo belangrijk. Een auto die in minuten weer klaar is voor de volgende etappe, bespaart je kostbare tijd.

Een voorbeeld: een rit van Almere naar Marseille laat zien dat de Kia EV6 Standard Range met een kleinere accu maar hoge laadsnelheid (175 kW) sneller op de bestemming is dan de Kia Niro EV met een grotere batterij maar lagere laadsnelheid (80 kW). Het verschil? Ruim een uur reistijd!

Hoe snel kan je laden?

De meeste elektrische auto’s laden met een 400V-systeem. Dat is prima voor dagelijks gebruik en zorgt ervoor dat je in ongeveer dertig minuten weer een flink stuk kan rijden. Maar er komt een nieuwe generatie auto’s aan die gebruikmaakt van 800V-techniek. Daarmee kan je veel sneller laden, soms laad je zelfs honderd kilometer bereik in maar drie minuten.

Vergelijk het met het verschil tussen een gewone en een supersnelle oplader voor je telefoon. Met 800V ben je sneller weer onderweg, wat vooral handig is als je veel kilometers maakt of vaak lange ritten hebt. Let op: niet elk laadstation ondersteunt 800V, maar het netwerk groeit snel. En als je een 800V-auto hebt, kan je uiteraard ook gewoon bij 400V-laders terecht, alleen duurt het laden dan iets langer dan bij een snellere lader.

De hybride auto is echt van gisteren

Voor wie de overstap naar volledig elektrisch nog spannend vindt, lijkt een plug-in hybride (PHEV) een veilige tussenoplossing. Maar in de praktijk blijkt dit vaak een dure en minder duurzame keuze. Veel leaserijders laden hun PHEV nauwelijks op, waardoor de auto vooral op de verbrandingsmotor rijdt. Dat leidt tot hoge brandstofkosten en een hogere CO₂-uitstoot dan verwacht.

Ook fiscaal is de PHEV steeds minder aantrekkelijk. Sinds januari 2025 is het bpm-voordeel vervallen en vanaf 2026 verdwijnt ook de korting op motorrijtuigenbelasting. Daarmee wordt de PHEV belast als een gewone benzineauto, maar dan met het hogere gewicht door de accu. In veel gevallen dus duurder belast dan een benzineauto. De elektrische auto is dan écht de juiste keuze, ook voor je portemonnee.

Bijtelling: 2025 is het laatste jaar van voordeel

Voor ondernemers die zakelijk elektrisch rijden, is de bijtelling een belangrijk financieel argument. In 2025 geldt nog een verlaagd tarief van 17 procent tot een cataloguswaarde van 30.000 euro. Over het bedrag daarboven betaal je 22 procent. Vanaf 2026 verdwijnt dit voordeel en geldt voor alle elektrische auto’s het standaardtarief van 22 procent.

Belangrijk om te weten: het bijtellingspercentage dat geldt op het moment van tenaamstelling blijft vijf jaar geldig. Wie dus in 2025 nog kiest, profiteert tot 2030 van het lagere tarief. Dat maakt 2025 hét moment om te kiezen voor elektrisch. 2025 is het laatste jaar waarin ondernemers nog kunnen profiteren van lagere bijtelling. Wie nu kiest, rijdt tot 2030 voordeliger. Dat is een kans die je niet wilt missen.

Zorgen over de transitie? Kijk naar het totaalplaatje

Ondanks de afbouw van fiscale voordelen, blijft elektrisch rijden een slimme keuze. Niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook vanuit kosten. De Total Cost of Ownership (TCO), dus alle kosten over de hele gebruiksperiode vallen vaak lager uit bij een elektrische auto dan bij een PHEV of benzineauto. Denk aan lagere onderhoudskosten maar ook minder brandstofverbruik. Voor ondernemers betekent dit: minder verrassingen, meer grip op mobiliteitskosten en een groen imago richting klanten en medewerkers.

De conclusie: kies bewust, kies toekomstgericht

De transitie naar elektrisch rijden is in volle gang. Snelladen wordt steeds belangrijker, 800V-technologie is de nieuwe standaard en plug-in hybrides verliezen hun fiscale en praktische voordelen. Voor ondernemers zijn de laatste maanden van 2025 hét moment om in te stappen en nog vijf jaar te profiteren van een lagere bijtelling. Kijk verder dan de aanschafprijs en kies voor een oplossing die past bij jouw mobiliteitsbehoefte, toekomstvisie én uiteindelijk ook je portemonnee.