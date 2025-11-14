Circulariteit belangrijk voor GSF Glasgroep en Almere

Almere is de thuisbasis van GSF Glasgroep. Daarmee heeft de stad niet alleen een gerenommeerd glaszettersbedrijf, maar ook de eerste circulaire glasfabriek van Europa. Directeur Maarten Rood nam het familiebedrijf op zijn 26e over en bouwde het uit van zes naar zestig vakmensen en een stevige positie in glasschadeherstel en projectbeglazing.

De groei van GSF vormde de basis voor de volgende stap: de ontwikkeling van circulair glas. Maarten: ,,Als bedrijf moet je blijven innoveren om je te onderscheiden. Als je alleen doet wat anderen doen, verdwijn je in de massa. Daarom zochten we een manier om echt het verschil te maken.” Tijdens de coronaperiode kreeg dat idee vorm. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en TU Delft bewees GSF dat glas recyclebaar is. Toen traditionele partijen geen potentie zagen, besloot Rood het zelf te gaan produceren. Dat leidde in 2021 tot de opening van hun eigen fabriek — een primeur in Europa.

De fabriek in Hilversum bleek al snel te klein. „Binnen een half jaar groeide de vraag zo sterk dat de productiecapaciteit niet meer voldeed”, vertelt Rood. „We zochten een investeerder en vonden die in de Hemubo Groep uit Almere, met wie wij al jaren samenwerken. Hun manier van werken en onze ambities sluiten perfect op elkaar aan.” Dankzij die samenwerking kon GSF de productie verdubbelen en werken aan volledig circulair glas. „Momenteel bestaat het glas dat we produceren voor de helft uit gerecycled materiaal. In 2030 willen we honderd procent circulair produceren.”

Centraal gelegen Almere als logische volgende stap boven verhuizing in Hilversum

De verhuizing van Hilversum, Amsterdam en Lelystad naar één locatie in het centraal gelegen Almere was volgens Rood een logische volgende stap. De ligging, ruimte en kosten spraken in het voordeel van de stad. „We vonden een pand om de hoek bij Hemubo, groot genoeg voor al onze activiteiten. Nu werken alle zestig medewerkers onder één dak. Dat geeft het bedrijf een totaal andere dynamiek. Iedereen kent elkaar en loopt makkelijk bij elkaar binnen.”

Duurzaamheid als weg naar toekomst

De samenwerking met de gemeente Almere verloopt uitstekend. ,,We waren hier al goed bekend via klanten als GoedeStede, Ymere en de gemeente zelf. Vanaf het begin voelde ons team zich welkom. Almere zet net als wij sterk in op circulariteit. Duurzaamheid en innovatie zien wij niet alleen als middelen om winst te maken, maar vooral als de weg naar de toekomst.” De gemeente bracht GSF in contact met PRICE, het praktijkcentrum voor circulaire economie, en toonde persoonlijke belangstelling. ,,Ook burgemeester Hein van der Loo en wethouder Maaike Veeningen zijn bij ons langs geweest. Die betrokkenheid waarderen we enorm.”

Tijdens de Week van de Circulaire Economie stelde GSF zijn locatie open voor bezoekers. ,,We vinden het belangrijk dat steeds meer mensen ontdekken wat circulariteit inhoudt en welke kansen het biedt,” zegt Rood. ,,De reacties waren heel positief. Mensen gingen met nieuwe inzichten naar huis.” Kort daarna volgde een open dag voor klanten, familie en collega’s van Hemubo. ,,Een compleet andere setting, maar ook heel waardevol.”

Foto: Maarten Feenstra Fotografie

Technisch talent opleiden en behouden

Zoals veel technische bedrijven merkt ook GSF de krapte op de arbeidsmarkt, maar de locatie helpt. „Almere heeft veel inwoners, relatief weinig technische banen en goed geschoolde mensen die graag dicht bij huis werken”, legt Rood uit. „Zo’n 90 procent van onze medewerkers woont in Flevoland. De rest komt uit Amsterdam, Utrecht of de Veluwe, allemaal prima bereikbaar.” Nieuwe medewerkers worden grotendeels intern opgeleid via leer-werktrajecten. „We hebben een vaste kern mensen. Wie hier eenmaal zijn plek vindt, blijft vaak lang. Wie wil groeien, krijgt de kans — maar je moet zelf aangeven wat je wilt. Een mooi voorbeeld is een jongen die ooit als 14-jarige stagiair begon en nu leiding geeft aan een afdeling.”

De kracht van innovatie

Met de circulaire glasfabriek heeft Almere een wereldprimeur in huis en een krachtige troef in handen als voorloper in de circulaire economie. Ook in praktisch opzicht werken stad en bedrijf nauw samen: GSF verzorgt het glasherstel van de openbare gebouwen van Almere, en de gemeente was de eerste in Nederland die circulariteit zwaar liet meewegen in aanbestedingen. Rood: ,,Wie circulair wil ondernemen, vindt in Almere de perfecte plek. De stad ademt innovatie, de infrastructuur is uitstekend en de gemeente denkt actief mee. Circulariteit is hier geen loze kreet, maar een speerpunt. Voor ondernemers met goede ideeën is dit dé plek om dromen waar te maken.”

