CSRD dwingt bedrijven tot transparante data: ‘Route naar toekomstbestendigheid’

De nieuwe Europese CSRD-regelgeving verplicht bedrijven om duurzaamheid net zo transparant te rapporteren als financiële cijfers. Volgens Nisrene Haddad, CSR Director bij Manutan Group, is dit geen last, maar juist een kans om je bedrijf sterker en toekomstbestendig te maken.

De Europese Green Deal, de CSRD en strengere duurzaamheidseisen: voor veel ondernemers klinkt het vooral als extra werk. Maar volgens Nisrene Haddad, CSR Director bij Manutan Group, schuilt hier juist een unieke kans. ,,Duurzaamheid moet je niet zien als een verplicht nummer. Het is een manier om je organisatie klaar te maken voor de toekomst én aantrekkelijker te worden voor klanten en investeerders.’’

Ook bij Manutan zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen op de CSRD. De eerste stap daarin is de dubbele materialiteitsanalyse. Haddad: ,,We beoordelen welke thema’s relevant zijn, welke impact deze hebben en wat de financiële risico’s zijn. We kijken bijvoorbeeld naar onze impact op de circulaire economie. Omdat we producten op de markt brengen, wordt dat uiteindelijk afval. Dan is de vraag: wat doen wij daar als bedrijf mee? Tegelijkertijd brengen we in kaart wat de financiële gevolgen zijn, als afval van producten in de (nabije) toekomst strenger gereguleerd wordt.’’

Duurzaamheidsdata net zo robuust als financiële cijfers

Bij Manutan werd al snel duidelijk dat de meeste impact in de keten zit. Veel emissies en milieueffecten ontstaan upstream, bij leveranciers. ,,We brengen nu in kaart hoe onze leveranciers omgaan met circulariteit en biodiversiteit. Zo creëer je draagvlak en kun je samen stappen zetten.’’

Ook intern moest iedereen mee. De CFO speelt een sleutelrol om de kwaliteit van de data te borgen. ,,Duurzaamheidsdata moet net zo robuust zijn als je financiële cijfers. Dat is lastig, want waar je in finance met euro’s werkt, heb je bij duurzaamheid honderden indicatoren: van CO2-voetafdruk tot medewerkerstevredenheid.’’

IT onmisbaar voor structuur

Het IT-team is essentieel om de juiste structuur te bouwen. ,,We hebben al veel data in huis, maar we moesten bekijken welke we al verzamelen en waar nieuwe informatie nodig is. Door slim te werken, beperken we het aantal extra systemen en zorgen we dat alles in één dataplatform past.’’

Leveranciers meekrijgen, is vaak een uitdaging. ,,Als je vraagt om CO2-data van een product, vinden ze dat snel ‘te veel gedoe’. Maar zodra je uitlegt dat het niet alleen een wens van Manutan is, maar een Europese verplichting die andere klanten ook gaan stellen, verandert het gesprek. Dan gaan we van weerstand naar een gezamenlijke missie.’’

Eigen score voor meer bewustwording

Om bedrijven te helpen bewuster te kiezen, heeft Manutan een eigen beoordelingssysteem ontwikkeld: de Product Environmental Impact Score (PEIS). ,,Dit systeem laat per product zien wat de impact ervan is op het milieu gedurende de volledige levenscyclus, van grondstofwinning tot afdanking’’, legt Haddad uit. ,,Hiermee kunnen klanten beter geïnformeerde keuzes maken en wordt het voor leveranciers aantrekkelijker om hun producten en processen te verbeteren.’’

De PEIS-score, variërend van A (meest milieuvriendelijk) tot E (minst milieuvriendelijk), beoordeelt producten op criteria zoals de hoeveelheid gebruikte grondstoffen, de uitstoot van schadelijke stoffen en de invloed op de menselijke gezondheid. Dit helpt klanten bij hun inkoopbeslissingen en stimuleert leveranciers om productieprocessen te verbeteren en duurzamere materialen te gebruiken. ,,Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan een bredere transitie richting een circulaire economie, waarin hergebruik en efficiënter grondstoffengebruik centraal staan.’’

Uitstel is geen reden om stil te staan

De implementatie van de CSRD is via het zogeheten Omnibus-project met twee jaar uitgesteld, naar 2028. Toch ziet Haddad dit niet als excuus om achterover te leunen. ,,Het geeft meer tijd, maar je moet nu juist doorpakken. Duurzaamheid is geen sprint maar een marathon. Door nu te beginnen, bouw je rustig draagvlak en voorkom je paniek op het laatste moment.’’

Om focus te houden, kiest Manutan ervoor om nu alleen die datapunten te prioriteren die overlappen met de eigen CSR-strategie. ,,De overige punten parkeren we tijdelijk. Zo houden we de vaart erin en werken we tegelijkertijd doelgericht aan onze ambities.’’

Niet wachten, gewoon starten

Voor ondernemers die nog twijfelen, heeft Haddad een duidelijke boodschap. ,,Begin klein, maar begin. Kijk waar jouw grootste impact zit en betrek je ketenpartners. Door stapsgewijs te bouwen, ontwikkel je niet alleen een sterkere concurrentiepositie, maar creëer je ook een bedrijf dat klaar is voor de toekomst.’’

Volgens Haddad zit de echte winst niet alleen in hogere scores of subsidies, maar vooral in de mentaliteit. ,,Duurzaamheid is niet langer een nice-to-have. Het is een kernonderdeel van je strategie. Hoe sneller je dat omarmt, hoe beter je voorbereid bent op strengere regels, hogere klantverwachtingen én de war for talent. Zie het niet als een kostenpost, maar als investering. Uiteindelijk levert het je meer loyale klanten, meer financieringsmogelijkheden én een sterkere organisatie op. Daar win je op de lange termijn altijd mee.’’