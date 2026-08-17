Cybersecurity alleen een IT-probleem? Zeker niet - dit moet je als ondernemer weten

Bij cybersecurity denken veel ondernemers al snel aan techniek. Firewalls, wachtwoorden en beveiligingssoftware: dat is toch vooral iets voor de IT-afdeling? Volgens Security Awareness Expert Hannan Ouhlous is dat een enorme misvatting.

In de vierde Vodafone Techtalks van Vodafone en De Ondernemer onderzoekt Ouhlous hoe bedrijven anders kunnen kijken naar digitale veiligheid. Haar boodschap: cybersecurity draait niet alleen om technologie, maar om de samenwerking tussen mensen, processen en systemen.

Van IT naar de hele organisatie

Wanneer cybersecurity volledig bij IT wordt neergelegd, ontstaat volgens Ouhlous een risico. Niet alleen omdat medewerkers zich minder verantwoordelijk kunnen voelen, maar ook omdat belangrijke signalen uit de organisatie verloren kunnen gaan.



Digitale veiligheid vraagt daarom om meer dan alleen goede systemen. Ook processen en het gedrag van medewerkers spelen een belangrijke rol. Want wat gebeurt er als één onderdeel niet goed werkt? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie daarop voorbereid is?



Waarom de mens geen zwakke schakel hoeft te zijn, maar juist een belangrijke rol kan spelen binnen cybersecurity? Bekijk de video boven dit artikel.



Meer Techtalks? Je ziet ze hier.