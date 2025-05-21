Hoe Flevoland uitgroeit tot serieuze high-tech regio.

Geen heuvels, geen mist, geen baai. Maar wie op zoek is naar de volgende hotspot voor technologie en innovatie, hoeft niet naar San Francisco te vliegen. Het antwoord ligt gewoon in de polder.

Flevoland bestaat nu 40 jaar. Er is geen eeuwenoude industrie, geen gevestigde universiteit, en geen infrastructuur die decennia geleden voor een andere tijd werd gebouwd. Wat er wél is: ruimte. Fysieke ruimte, maar ook de vrijheid om dingen te proberen die elders nooit van de grond waren gekomen. Die combinatie trekt steeds meer aandacht, ook ver buiten de landsgrenzen.

Waarom juist Flevoland

Een jonge provincie, een agile bestuurscultuur en een bevolking die gewend is aan verandering. Flevoland heeft nauwelijks legacy, en dat maakt het verschil. Waar andere regio's nieuwe technologie moeten inpassen in wat er al staat, kan het in Flevoland andersom. De stad bouwt nog volledige nieuwe woonwijken van de grond af aan, en die worden meteen ingericht met de nieuwste digitale toepassingen. Innovatie zit hier in de fundering.

Daarbij is er geen dominante grote werkgever die de koers bepaalt, geen één bedrijf of instelling waar de regio van afhankelijk is. Dat geeft vrijheid, en die vrijheid trekt mensen die iets nieuws willen bouwen.

Innovally, de schakel in het ecosysteem

In dat landschap opereert Innovally, een publiek-privaat platform opgezet door gemeente Almere, provincie Flevoland en VodafoneZiggo. Voortgekomen uit de Green Innovation Hub, groeide het uit tot een vaste schakel in het ecosysteem van de regio. In januari 2026 volgde een bewuste herpositionering, met een nieuwe naam en een scherpere focus: niet meer voornamelijk duurzaamheid, maar high-tech, digitalisering, AI en dual-use innovatie, toepassingen die zowel civiel als defensiegericht zijn.

Innovally brengt bedrijven, onderwijs en overheid samen. Danny Frietman, projectdirecteur, beschrijft de brugfunctie als een van de belangrijkste troeven: toegang tot zowel wethouders en beleidsmakers als de private sector maakt het mogelijk om bedrijven te helpen navigeren in een omgeving die anders complex kan zijn.

Wat betekent dat in de praktijk? Dat partijen worden samengebracht die elkaar anders niet snel zouden vinden. High Tech NL is gevestigd in de Innovally-locatie. Horizon fungeert als verlengstuk in de waardeketen van investeringen. UpAlmere verbindt het lokale ondernemersnetwerk. VodafoneZiggo is al vanaf het begin partner. En via een samenwerking met Tech Barcelona, een van de grootste techhubs van Europa met meer dan duizend leden, kijkt Innovally ook nadrukkelijk over de grens.

“ Almere heeft alles in huis om uit te groeien tot een toonaangevende high tech regio: kwalitatieve ruimte, een open mindset en de wil om te vernieuwen ” Khadija Imaalitane Programmadirecteur High Tech Almere

Van zelfrijdende bussen tot AI-avatars

Loop je straks door Almere, dan kan je zomaar een bus tegenkomen waar niemand achter het stuur zit. In de innovatiezone die daar is geopend, draaien al volop testen voor de stad van morgen. Een shuttle zonder chauffeur, lantaarnpalen die meedenken met het netwerk, en slimme batterijen.

En dit is alleen maar illustratief voor de schaal waarop Innovally werkt. In één jaar organiseerde het platform 125 bijeenkomsten, goed voor zo'n 3.000 bezoekers. Bij Innovally zelf werken scholieren van Windesheim samen met bedrijven aan een digital human, een levensechte AI-avatar. In het CityLab staat een prototype van een duurzaam huis op basis van een Minecraft-ontwerp, dat zichzelf koelt met opgevangen regenwater. En het blijft niet bij Almere zelf. De stad wordt landelijk steeds vaker genoemd als voorbeeld voor stedelijke innovatie.

“ De high-tech race in de wereld stopt niet. Als jij het niet doet, doet een ander het ” Danny Frietman Projectdirecteur

De zoektocht naar talent

Een van de meest urgente vragen voor de regio is niet van technologische aard, maar juist menselijk: hoe vind, bind en bouw je talent in een stad zonder eigen universiteit? Flevoland heeft het HBO en MBO goed vertegenwoordigd, maar de aansluiting op de high-tech sector is er nog niet helemaal. De vaardigheden die nodig zijn voor de technologieën van de komende jaren zijn deels nog onbekend. Zo zoekt defensie gamers voor drone-toepassingen, een voorbeeld van hoe snel de vraag naar talent verschuift.

Meerdere organisaties binnen Flevoland, zowel als universitaire partners, werken daarom op meerdere fronten tegelijk. Ze zorgen ervoor dat HBO- en MBO-opleidingen beter aansluiten op wat bedrijven in de regio nodig hebben, en daarnaast werken ze toe naar een technische universiteit.

„Uiteindelijk wil je een omgeving creëren waar studenten kunnen studeren, stage lopen en na hun opleiding in de regio blijven werken en wonen,” zegt Frietman. „Zoals je dat ziet bij Stanford of Harvard. Een ecosysteem van founders die elkaar helpen. Daar groei je als mens én als regio van.”

De stip op de horizon

Kijk je vijf tot tien jaar vooruit, dan is de ambitie helder: Innovally als voorpost van high-tech in Flevoland, een regio die zichzelf heeft neergezet als serieuze speler in de Europese technologiemarkt.

Frietman is direct over de urgentie: als de regio haar energievraagstukken niet zelf oplost, heeft heel Nederland een probleem. Innovatie ontstaat niet in een vacuüm, maar op plekken waar urgentie, ruimte en samenwerking samenkomen. Flevoland heeft alle drie.