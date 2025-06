Klaar met frisdrankblikjes in je bedrijf? Deze oplossing is lekker én duurzaam. Beeld iTapToo

Klaar met frisdrankblikjes in je bedrijf? Deze oplossing is lekker én duurzaam

Vandaag, op World Refill Day, presenteert iTapToo een nieuw, met name handzamer model. Daniël: „Ons eerste refillpoint is vrij groot. Dit nieuwe model past echt op elk aanrechtblok. Ideaal voor naast het koffiezetapparaat.”

De aftrap

Daniël bedenkt de duurzame en verantwoorde watertap niet alleen, maar samen met compagnons Martijn Huijbregts en Esmee Noij. „We volgden in 2019 alle drie het minor-traject Ondernemerschap en bedachten een oplossing voor een probleem waar we dagelijks tegenaan liepen.”

Hij vervolgt: „In die periode liepen we allemaal rond met een Dopper, maar om die te vullen moest je meestal naar het toilet en was de enige refill-optie water. We wilden iets bedenken waardoor je je eigen fles met iets lekkers én verantwoords kon vullen.”

Duurzaamheid uitdragen

Het drietal gaat actief met het plan aan de slag. Niet lang daarna halen ze een investeerder binnen en ontvangen ze een subsidie. „Vanaf toen ging het snel”, vertelt Daniël. „We ontwikkelden een refillpoint met acht frisse, verantwoorde smaken en gingen daarmee de markt op.”

Vanuit het MKB is er gelijk veel interesse. „Bedrijven zijn steeds meer bezig met duurzaamheid en de gezondheid van hun medewerkers. Dat willen ze ook graag uitdragen. Zonnepanelen en goede arbeidsvoorwaarden zie je niet direct terug op de werkvloer, ons tappunt wel. We merken dat bedrijven die zichtbaarheid interessant vinden. Door een verantwoorde en duurzame frisdrankmachine te plaatsen, laat je als werkgever zien: duurzaamheid zit hem niet alleen in onze supply chain of op ons dak, maar ook op onze werkvloer.”

Het nieuwe model is een heel stuk kleiner, maar het idee en de werking zijn precies hetzelfde

Nieuw, handzamer model

De watertaps vinden hun weg inmiddels door het hele land - en zelfs daar voorbij, in België. Van de TU Delft en Vinci Group tot aan Provincie Flevoland: allemaal stapten ze in. De reacties zijn lovend, en al snel komt er de vraag naar een kleiner, handzamer model. Daniël: „Daar zijn we gelijk mee aan de slag gegaan, en dit nieuwe apparaat is daarvan het resultaat. Een belangrijke stap in onze groei, want klanten hebben ons hiervoor echt vaak aan onze mouw getrokken.”

Hij vervolgt: „Het nieuwe model is een heel stuk kleiner, maar het idee en de werking zijn precies hetzelfde. Net als de smaken, die hebben we ook niet aangepast. De reacties daarop zijn doorgaans zo goed, dat we daar niets aan wilden veranderen. Onze ijsthee-perzik bijvoorbeeld. We krijgen heel vaak terug dat die enorm naar het A-merk smaakt, met het verschil dat die van ons wél verantwoord is. En eigenlijk ook lekkerder.”

Natuurlijke ingrediënten

Verantwoorde frisdrank zonder suiker en kunstmatige zoetstoffen, hoe zit dat nou precies? „Simpel gezegd wordt gefilterd water gemengd met een droogmix gemaakt van natuurlijke ingrediënten. De drank is laag in calorieën, 3 kcal per 100 ml - en we maken gebruik van een natuurlijke suikervervanger. Je kunt onze frisdranken met een gerust hart de hele dag drinken.”

Het plaatsen van een watertap is bovendien ook goed voor de portemonnee

Beter voor jezelf, het milieu en de portemonnee

Beter voor jezelf, en beter voor het milieu dus. „Klopt. Veel bedrijven slaan wekelijks enorme hoeveelheden frisdrank in. Dit zorgt doorgaans voor een grote afvalberg van single-use blikjes en flesjes. Met onze watertap hebben we inmiddels al meer dan 500.000 verpakkingen en 20.000 kilo CO2 bespaard.”

Het plaatsen van een watertap is bovendien ook goed voor de portemonnee, vertelt Daniël. „De frisdrank zelf is een stuk goedkoper. Je krijgt veel meer product voor je geld. Onze tap is leeg na 1.860 drankjes. Eén iTapToo-frisdrank kost een bedrijf 0,23 cent. De inkoop van een blikje fris is al snel 0,60 of 0,70 cent - en tegenwoordig komt daar zelfs nog statiegeld bovenop. Moet je als bedrijf al die blikjes gaan verzamelen en weer terugbrengen - als ze al niet in een prullenbak zijn beland.”

Nog meer impact

Met het nieuwe model hoopt iTapToo nog veel meer MKB-ondernemingen te bereiken. „We maken ‘verpakkingsvrij’ nu nóg toegankelijker. Doordat de nieuwe watertap kleiner is, kun je hem overal plaatsen. En hij is goedkoper. We denken dus echt een flinke slag te kunnen slaan. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we uiteindelijk ook internationaal gaan en nog meer impact kunnen maken. Dat is zeker ons doel.”