Miljoenenbedrijf Paardekooper, grote speler in verpakkingen, vraagt uitstel van betaling aan

De Koninklijke Paardekooper Group (KPG), een van de grootste verpakkingsleveranciers van Nederland, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het familiebedrijf uit Den Hoorn, goed voor zo’n 700 medewerkers en klanten in 75 landen, kan niet langer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Paardekooper, leverancier van verpakkingen voor onder meer cadeaus, bloemen, groente en fruit, heeft bij de rechtbanken in Rotterdam en Amsterdam uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf meldt dat het financieel niet langer kan voldoen aan zijn verplichtingen. Volgens een verklaring gaan de bewindvoerders nu samen met het bestuur de toekomstmogelijkheden onderzoeken.

KPG was heel ver met een mogelijke oplossing, maar die bleek uiteindelijk niet te realiseren

‘De afgelopen maanden hebben aandeelhouders en directie intensief gewerkt aan oplossingen om Paardekooper financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Alles is op alles gezet om een herfinanciering rond te krijgen en voldoende kapitaal veilig te stellen om door te kunnen. KPG was heel ver met een mogelijke oplossing, maar die bleek uiteindelijk niet te realiseren,’ aldus het bedrijf in de verklaring.

Familiebedrijf Paardekooper sinds 1919

Paardekooper is al meer dan een eeuw actief. Het familiebedrijf begon in 1919 en groeide uit tot een internationale speler in verpakkingen. Het levert producten in meer dan 75 landen en heeft vestigingen in onder meer Rotterdam, Breda, Den Haag, Barendrecht en Nieuwegein.

Op de klantenlijst staan bekende namen als Intratuin, Bijenkorf, State of Art, Omoda en De Koekfabriek. Ook levert het bedrijf duurzame bekers voor de Vierdaagsefeesten in Nijmegen en materialen voor festivals, zoals glazen, snackbakjes en herbruikbare nylon verszakjes voor supermarkten.

Grote omzet, maar toch in problemen

Volgens het eigen duurzaamheidsverslag behaalde Paardekooper in 2023 nog een omzet van bijna 408 miljoen euro. Toch wist het bedrijf de afgelopen maanden geen nieuwe financiering veilig te stellen. Hoe het verdergaat met de ruim 700 werknemers is op dit moment nog onduidelijk.

De komende periode moeten de bewindvoerders en het bestuur bekijken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart, herstructurering of gedeeltelijke verkoop van bedrijfsonderdelen.

Paardekooper in cijfers • 1919 - opgericht als familiebedrijf in Den Hoorn

• Jaren 90–2000 – groei in verpakkingen voor retail en food

• 2010–2020 – internationalisering, actief in meer dan 75 landen

• 2023 – omzet bijna 408 miljoen euro

• 2025 – uitstel van betaling aangevraagd

• 700 medewerkers

• 5 vestigingen in Nederland