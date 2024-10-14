Nieuwe koers, vertrouwde kwaliteit: KVK presenteert de Ondernemersdagen

De KVK Startersdag maakt plaats voor een vernieuwd concept: de KVK Ondernemersdagen. Het event vindt plaats op 14 en 15 november in Jaarbeurs Utrecht. Twee dagen vol met antwoorden, inspiratie en netwerken.

Waar de KVK Startersdag jarenlang hét podium was voor beginnende ondernemers, richten de KVK Ondernemersdagen zich op een bredere doelgroep: van ambitieuze starters tot ervaren mkb’ers. Het centrale thema? Antwoorden. Inspiratie. Netwerk.

Wat kunnen bezoekers verwachten?

Het event is de plek waar je als ondernemer verder komt, welke uitdaging je ook hebt. Op de KVK Ondernemersdagen stellen bezoekers hun eigen programma samen, afgestemd op hun doelen en uitdagingen. Denk aan: plenaire sessies met toonaangevende sprekers, interactieve workshops over actuele thema’s en één-op-één adviesgesprekken met experts.

Onderwerpen variëren van de belangrijkste stappen bij het starten van je eigen bedrijf, AVG en intellectueel eigendom tot importstrategieën en toekomstbestendig ondernemen.

Spreker in de spotlight

Serieondernemer Ron Simpson (onder andere The Avocado Show, Skybox, Win/Win) deelt in zijn sessie ‘Stoppen is ook ondernemen’ zijn persoonlijke inzichten over ondernemen met gevoel, het nemen van risico’s en het herkennen van het juiste moment om los te laten. Een inspirerend verhaal over vallen, opstaan en koers houden.

Advies en netwerken

Op de beursvloer beantwoorden KVK-adviseurs, de Belastingdienst en andere partners, zoals Qredits, RVO, UWV en ZZP Nederland, persoonlijke vragen over starten, personeel, financiering of digitalisering.

Tijdens het event ontmoeten ondernemers elkaar, kunnen ervaringen worden gedeeld en ontstaan mogelijk zelfs nieuwe samenwerkingen. Er zijn thematafels over actuele onderwerpen als verduurzaming, financiering en digitale veiligheid, begeleid door specialisten uit de praktijk.

Voor elk type ondernemer

De KVK Ondernemersdagen zijn bewust breed opgezet. De diversiteit aan onderwerpen weerspiegelt de werkelijkheid van ondernemen anno 2025: de combinatie van innovatie, wendbaarheid en persoonlijke groei.

Het event is daarmee meer dan een netwerk- of kennisevenement. Het is een praktische toolkit voor ondernemers die willen starten, blijven groeien, vernieuwen en verbinden.

Gratis toegang, volop inspiratie De KVK Ondernemersdagen vinden plaats op 14 en 15 november in Jaarbeurs Utrecht. Toegang is gratis, aanmelden kan via kvk.nl/ondernemersdagen