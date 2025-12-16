Kroegbaas Jeroen ging viral na scherpe reacties op 1-sterrecensies: ‘Hoezo wil je halve liter? Wil je dood?’

De Goudse kroegbaas Jeroen Carol Visser van café De Goudse Eend reageerde vorig jaar met niet mis te verstane repliek op een aantal 1-sterrecensies van ontevreden klanten. Dat bleek een schot in de roos. Het bracht de kroegbaas zoveel aandacht in de krant en op de radio, dat onbekenden zijn café binnenwandelden en hem een held noemden.

Toen Jeroen Carol Visser vorig jaar in het AD vertelde hoe hij de schrijvers van 1-sterrecensies op Google Reviews van repliek diende, leverde dat hem veel media-aandacht op. Niet alleen stond hij in veel kranten, ook radiostations hingen aan de lijn. „Het verhaal ging viraal’’, blikt Jeroen nu terug. „De volgende ochtend belde onder andere de Coen & Sander Show. Daarna is het ook op de sociale media nog gedeeld op de accounts van Kakhiel en Slechte Grappen XL.’’



„Op Kakhiel was de toon: ‘Deze eigenaar bijt van zich af’. Maar bij Slechte Grappen XL was de insteek weer anders, met de kop: ‘Deze eigenaar snapt er helemaal niets van’. Hoe dan ook, ik kreeg echt duizenden reacties en mijn telefoon stond een week roodgloeiend. Het artikel had een enorme impact.’’



Goudse Eend geen zuipcafé

Volgens Jeroen waren de meeste reacties op zijn aanpak van slechte recensies positief, al waren er ook wat negatieve geluiden. „Er waren er een paar die zeiden: ‘Wat een eikel’. Nou ja, dat tegenover 90 procent positieve mensen.’’



Het café van Jeroen heeft een uitgebreid aanbod aan bijzondere biersoorten: 170 staan er bij hem op de kaart. Klanten komen graag bij Carol Visser om een biertje te proeven, maar het is geen ‘zuipcafé’ waar de dienbladen vol met afgetapte glazen Hertog Jan over de toonbank vliegen.

Je roept ook niet in de Albert Heijn: ‘Doe maar wat boodschappen’ Jeroen Carol Visser

Het bijzondere aan dit café van speciaalbieren is proeven en beleven. Kom dus niet binnen met: ‘Doe maar een biertje!’ en als je dan ongezouten kritiek levert op het café, krijg je een flinke knauw terug van Carol Visser. „Je roept ook niet in de Albert Heijn: ‘Doe maar wat boodschappen’.’’



Wil je dood?

„Mijn café is een plek waar je naartoe kunt komen, ook alleen. Er zijn altijd anderen met wie je in gesprek kunt komen en ik vind het belangrijk dat je niet lastiggevallen wordt door anderen. Daarom ben ik streng op mijn huisregels.’’

Een kijkje op Google Reviews. Zo klaagde er vorig jaar iemand over de grootte van de glazen. Die kreeg als reactie van Jeroen: ‘Er staat bier van 12 procent op de tap, hoezo wil je een halve liter? Wil je dood?’

Op een recensie waarin iemand schrijft nooit meer een stap over de drempel te zetten van het café, reageert Jeroen: ‘Ik beschouw de ‘hier komen we nooit meer terug’ als een belofte. Ik blij, jij blij.’’

‘Je bent een held man!’

Marketingexpert Erwin Wijmans reageerde vorig jaar in het AD op de actie van Jeroen. Hij prees de inzet van Jeroen om zijn vaste klanten te beschermen. Volgens Wijmans is het ook niet per se slecht om eens een slechte recensie te krijgen, omdat deze de goede recensies geloofwaardiger maken.



Daar is Jeroen het in elk geval zeer mee eens: „Als je een zaak tegenkomt met alleen maar 5-sterren reviews en er zou nooit iets aan de hand zijn, dan levert dat ook vragen op. Waarschijnlijk heeft de eigenaar dan zijn hele familie opgeroepen om hulde te brengen.’’

We leven nu eenmaal in een samenleving waarin iedereen anders is. Je kunt het uiteindelijk niet iedereen altijd naar de zin maken Jeroen Carol Visser

In elk geval bracht Jeroens blik op de reviews hem ook reclame, mede door het artikel. ,,In de periode erna heb ik best wat nieuwe klanten binnengekregen. Ik heb ze niet geteld, hoor, dus ik weet niet hoeveel. Het mooiste was een moment vlak na het radio-interview, toen ik klanten binnen had en er een man binnenstormde die zei: ‘Hé! Ben jij van de reviews? Jij bent een held, man!’’

Bescheiden na media-aandacht Goudse Eend

Jeroen blijft bescheiden onder zijn ‘heldenstatus’. „Ik vind dat wel grappig. Ik denk dat die man me herkend heeft als iemand die niet over zich heen laat lopen. Maar ik heb gewoon een visie en we leven nu eenmaal in een samenleving waarin iedereen anders is. Je kunt het uiteindelijk niet iedereen altijd naar de zin maken.’’



Uiteindelijk vindt Jeroen zichzelf geen held, maar realistisch. „Ik heb een café om heerlijk te gaan zitten en te genieten. Op mensen die de tijd niet nemen en ontevreden van zich af schrijven, blijf ik reageren.’’

Op mensen die de tijd niet nemen en ontevreden van zich af schrijven, blijf ik reageren

Een aantal grappenmakers gaf De Goudse Eend na de media-aandacht rondom de reviews ook zomaar een 1-sterrecensie, zonder langs te zijn geweest. Maar Jeroen zou Jeroen niet zijn of hij reageerde ook daarop: „Ik wist dat ze niet langs geweest waren, en heb eronder geschreven dat hun recensie met 1 ster grappig bedoeld was, maar dat ik ze uitnodigde om eerst eens een keertje langs te komen.’’



