Hoe een slimme softwaretool ondernemers én accountants meer tijd en ruimte geeft voor groei

De rol van accountants is de laatste jaren flink aan het transformeren door opkomende technologieën. Waar de accountant je voorheen alleen met terugwerkende kracht kon vertellen wat er het voorbije jaar wel en niet goed liep in je uitgaven, kun je nu real-time bijsturen met je business en de boekhouding als leidraad gebruiken voor verdere groei. Stephan van de Velde, Country Director Nederland bij online boekhoudplatform Yuki , legt uit hoe hun platform een betere samenwerking tussen ondernemers en accountants mogelijk maakt.

„Iedereen kent het klassieke beeld van de ondernemer die met een schoenendoos vol bonnetjes eens in de zoveel tijd naar de accountant gaat om de boekhouding door te nemen. Uren achtereen op een kantoor zitten om zo’n zes weken later een jaarrekening te ontvangen die alleen informatie geeft over waar je maanden geleden te veel kosten hebt gemaakt. Dat moet en kan anno 2025 veel slimmer.”

„Ons platform faciliteert de samenwerking tussen ondernemer en accountant continu, zodat de boekhouding niet langer een achterafproces is, maar real-time inzichten biedt waarop je als ondernemer direct kunt inspelen. Geert Dreschler van MKB Accountants haalde dit in de radioshow van De Ondernemer ook al aan. Volgens hem is het niet meer van deze tijd dat ondernemers pas naar hun accountant gaan wanneer zij een probleem ervaren. Door real-time inzicht is het juist zaak om vóórdat het probleem zich voordoet, met de klant te sparren over de te behalen financiële doelen.”

Stephan van de Velde (Country Director Netherlands) van Yuki Software (Visma). Foto: Bart Hoogveld

Accountant als adviseur

De kracht van het platform van Yuki ligt in het creëren van één centrale plek waar alle financiële gegevens samenkomen en inzichtelijk zijn voor zowel de ondernemer als de accountant. Het platform maakt het mogelijk voor ondernemers om zelf hun administratie bij te houden en direct te zien wat er nog aangeleverd moet worden. Notificaties zorgen ervoor dat geen enkele vraag of ontbrekend document over het hoofd wordt gezien. De gebruiksvriendelijkheid van het systeem betekent dat je, als ondernemer, geen boekhoudkundige achtergrond nodig hebt om het te gebruiken. Zo wordt de boekhouding geen last meer, maar een fundament voor je hele bedrijfsvoering.

Door routinematige taken te automatiseren en data te controleren, kunnen accountants zich volledig richten op de inhoud en het advies dat ze aan hun klanten geven Stephan van de Velde

„Door verschillende zaken in de boekhouding te automatiseren en duidelijk te maken welke documenten nog aangeleverd moeten worden, krijgen accountants meer ruimte om zich te richten op advies en coaching. Routinewerkzaamheden zoals het opvragen van documenten, het controleren van facturen en het activeren van activa worden door slimme software overgenomen. Bovendien controleert deze automatisch de kwaliteit van aangeleverde data, zodat fouten en afwijkingen snel worden opgespoord. Door routinematige taken te automatiseren en data continu te controleren, kunnen accountants zich volledig richten op de inhoud en het advies dat ze aan hun klanten geven. Ook Geert Dreschler ziet deze verandering terug. Zijn rol als accountant verandert van verwerker en controleur naar adviseur .”

Kansen grijpen

Vanaf dag één zet Yuki in op het ontzorgen van zowel ondernemers als accountants, met real-time data als uitgangspunt. Het platform is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, zodat iedereen snel kan werken en het overzicht behoudt. Met meetinstrumenten wordt gemeten hoeveel tijd accountants aan hun klanten besteden, zodat de efficiëntie verder kan worden verbeterd.

Onze focus ligt op samenwerking en het bieden van een omgeving waarin alles samenkomt. Zodat ondernemers kansen grijpen wanneer deze zich voordoen Stephan van de Velde

„Onze focus ligt op samenwerking en het bieden van een overzichtelijke omgeving waarin alles samenkomt. Zo kunnen accountants en ondernemers samen sturen op de juiste cijfers en kansen grijpen wanneer deze zich voordoen. Dat is ook de reden dat Geert Dreschler continu werkt aan een goede samenwerking met zijn klanten. Door dezelfde data te delen en via één platform te werken, ontstaat er inzicht en vertrouwen. Dit stelt accountants in staat om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook proactief te adviseren over investeringen, marges en trends.”

„In een tijd waarin de vraag naar waardevol advies toeneemt en ondernemers vooral zoeken naar manieren om efficiënter te werken, biedt Yuki de tools om de relatie te verdiepen en verder te professionaliseren. Dat scheelt niet alleen tijd, maar geeft je als ondernemer ook een extra klankbord.”

Klaar voor de toekomst

De toekomst van Yuki ligt in het verder versterken van het platform door voortdurend te innoveren en nieuwe technologische toepassingen te integreren. Onlangs werd een grote update uitgerold met AI-gestuurde documentherkenning. Daarnaast is Yuki al een tijd Peppol compliant. Met de recente overname van Lucy is een nieuwe stap gezet om e-invoicing nog soepeler te laten verlopen. Ook is sinds kort Yuki Pay ontwikkeld, momenteel alleen nog voor eenmanszaken. Deze gratis mobiele betaaloplossing is ideaal voor ondernemers die hun zakelijke aankopen direct in hun boekhouding willen, en tevens gescheiden willen houden van hun privé-uitgaven.