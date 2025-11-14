Online Huiswerkklas biedt flexibele, online begeleiding afgestemd op de unieke behoeften van elke leerling. Oprichter en eigenaar Michiel van Gorp vertelt waarom dat zo belangrijk is, voor wie en hoe je online persoonlijk aandacht besteedt aan elke leerling.

Michiel van Gorp verruilde een veilige loopbaan bij Buitenlandse Zaken voor het avontuur van het ondernemerschap. Hij bouwde vanuit zijn studentenkamer aan Online Huiswerkklas, een snelgroeiende scale-up die persoonlijke huiswerkbegeleiding digitaal en ook winstgevend maakt. Hoe lukt het hem zonder investeerders, maar met visie en vasthoudendheid een nieuwe standaard te zetten in onderwijsbegeleiding?

Ik had moeite met bijvoorbeeld scheikunde en iemand anders had moeite met Frans. Het was allemaal heel willekeurig, niet op het individu gericht Michiel van Gorp

Wat Michiel leerde van eigen ervaring met huiswerkbegeleiding

„Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd en tijdens mijn studietijd wel veel bijles gegeven aan medestudenten, maar nooit gerealiseerd dat ik daar mijn beroep van zou maken’’, vertelt Michiel in De Ondernemer Live. „Daarnaast heb ik vroeger zelf veel huiswerkbegeleiding gehad. De aanleiding was dat ik ben blijven zitten in de vierde klas op de middelbare school.’’

Dankzij de eigen ervaring wist de ondernemer precies wat er anders moest bij huiswerkbegeleiding. ,,Dat ging zo: je komt uit school, zit vol met energie en fietst gelijk naar je huiswerkbegeleidingklas om er na te blijven. Dan zit je in een lokaal met heel veel verschillende mensen’’, memoreert Michiel. ,,Ik was zelf zestien, de jongste was twaalf. Ik had moeite met bijvoorbeeld scheikunde en iemand anders had moeite met Frans. Het was allemaal heel willekeurig, niet op het individu gericht.’’

Huiswerkbegeleiding is geen straf

Ook op een later moment ondervond Michiel dat huiswerkbegeleiding in zijn ogen nog steeds te vergelijken was met een straflokaal waar iemand naartoe moet fietsen. Direct uit school.

,,Helemaal niet volgens de eigen voorwaarden, niet gericht op het individu. Op dat moment zat ik ook in mijn leven dat ik dacht: ‘Ja, wat ga ik dan doen? Toen heb ik een ondernemersplan van de plank gehaald dat ik al had geschreven tijdens mijn studententijd. Ik was er wel altijd al mee bezig.’’

De leerling kan iedere week de afspraakmomenten zelf uitkiezen, ook op zondag Michiel van Gorp

Zo gaat begeleiding Online Huiswerkklas

Hoe een huiswerkbegeleidingsessie er uitziet? Michiel: ,,Het is een online setting. We werken nu met zestig collega's die uitblinken in allerlei verschillende disciplines. En waar je voor moet zorgen is dat de leerlingen niet willekeurig worden ingedeeld. We hebben groepjes van maximaal zes leerlingen met een beetje dezelfde uitdagingen. Die koppelen we aan een collega die daar goed bij past.’’

,,Wat daarnaast heel belangrijk is, is dat begeleiding plaatsvindt op het moment waarop de leerling dat wil. Dus bij ons kunnen ze kiezen uit twintig verschillende afspraakmomenten. Wat hetzelfde is als vroeger, is dat het intensief moet zijn. Als die begeleiding niet intensief is, dan werkt het niet. De gemiddelde leerling bij ons volgt acht per week les. Nogmaals, de leerling kan iedere week die afspraakmomenten zelf uitkiezen, ook op zondag.’’

Michiel van Gorp bouwde vanuit zijn studentenkamer aan Online Huiswerkklas. Eigen foto

Tweedeling tussen mensen

Zorgt deze manier van begeleiding niet tot een grote tweedeling tussen mensen die dit wel en niet kunnen betalen? ,,Dat is een ontzettend interessant punt. Om te beginnen probeer je de begeleiding zo voordelig mogelijk te houden. Bij ons is het mogelijk vanaf zeven tot negen euro per uur. Dat vind ik voordelig. Maar nog steeds is dit voor heel veel mensen onbereikbaar, dat moeten we ons beseffen.’’

Inmiddels heeft de ondernemer zo’n 2.300 middelbare scholieren geholpen met huiswerkbegeleiding. ,,Niet allemaal tegelijk, natuurlijk. We hebben nu iets meer dan 300 leerlingen. Daar ben ik wel trots op. Dat is gaaf. Maar voor mij gaat het om kwaliteit boven kwantiteit. Ik heb liever een kwalitatief zeer hoogwaardige onderwijsdienst voor 500 leerlingen dan een middelmatige voor 5.000.’’

Ik geloof niet dat AI onze docenten kan vervangen. Online begeleiding is ontzettend persoonlijk Michiel van Gorp

Inzet van data en AI bij huiswerkbegeleiding

Michiel: ,,De kwaliteit waarborgen we met data. In ons nieuwste systeem wordt alles gemeten. Dus we kunnen gewoon zien wanneer onze leerlingen een procentpunt minder aan het scoren zijn. We kunnen zelfs zien waar dat waarschijnlijk door komt. In ieder geval kunnen we alles heel strak bijhouden.’’

Kan AI in Michiel zijn bedrijf voor verandering zorgen?„Ja. In ieder geval in de communicatie is het heel prettig. We gebruiken het nu al. Na iedere les schrijft een docent bij ons een kort verslagje over een leerling in één alinea. ‘Wat hebben we gedaan? Wat heb ik behandeld? Wat heb ik overhoord?’.’’

Michiel: „AI zorgt ervoor dat dat gewoon allemaal netjes wordt gebundeld. Ik geloof niet dat AI onze docenten kan vervangen. Online begeleiding is ontzettend persoonlijk. Zeker als je dezelfde persoon elke keer ziet. Je bouwt een band op met die persoon, het gaat heel erg om vertrouwen en vragen durven stellen. Ik geloof gewoon niet dat computers dat van ons gaan overnemen.’’