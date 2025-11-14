Slimmer werken met AI: waarom de Copilot+ PC de toekomst van de werkplek vormt

AI is niet langer iets van de toekomst; het zit inmiddels in je werkdag verweven. Van Teams-vergaderingen tot e-mailbeheer: slimme tools helpen om tijd te besparen en efficiënter te werken. De nieuwste stap daarin heet de Microsoft Copilot+ PC. Deze laptop is speciaal ontworpen voor kunstmatige intelligentie. Maar wat levert dat concreet op voor bedrijven? Jaap Noorda, Modern Workplace Consultant bij Dustin, legt het uit.

,,De Copilot+ PC ziet eruit als een gewone laptop,” vertelt Noorda. ,,Maar binnenin zit een nieuwe chipstructuur die speciaal is ontwikkeld voor AI-toepassingen. Die chip - de zogeheten NPU of Neural Processing Unit - voert complexe berekeningen sneller, beter en energiezuiniger uit dan een standaard processor. Daardoor is het apparaat future-proof en klaar voor de volgende generatie digitale werkplekken.”

Met andere woorden: waar je computer vroeger vooral programma’s draaide, leert hij nu meedenken. Dat maakt de Copilot+ PC tot de eerste echt AI-ready laptop; een logische stap voor organisaties die hun productiviteit willen verhogen en hun medewerkers willen ontlasten.

Waar je computer vroeger vooral programma’s draaide, leert hij nu meedenken. Dat maakt de Copilot+ PC tot de eerste echt AI-ready laptop

Sneller, slimmer en veiliger werken

De kracht van de Copilot+ PC zit in wat hij achter de schermen doet. Veel taken die nu nog via de cloud lopen, zoals het vervagen van je achtergrond in Teams of het genereren van afbeeldingen in Photoshop, kunnen straks lokaal worden uitgevoerd. ,,Dat scheelt tijd, dataverkeer en energie,” zegt Noorda. ,,Het gaat allemaal direct op je laptop. Dat is efficiënter en veiliger, want je gevoelige informatie verlaat het apparaat niet.”

Uit een analyse van Forrester blijkt dat bedrijven met Copilot+ PC’s tot vijf uur per werknemer per week besparen aan routinematig werk. Bovendien verkleinen ze het risico op datalekken met zo’n 70 procent, dankzij ingebouwde beveiliging via Microsoft Pluton, BitLocker en Windows Hello. Noorda: ,,Je merkt dat in de praktijk vooral aan snelheid en gebruiksgemak. Een meeting voorbereiden, bestanden terugvinden of tekst samenvatten: de laptop helpt je om dat sneller te doen, met minder handelingen. Zo kun je als medewerker meer focussen op het échte werk.”

De toekomst is hier

De toepassingen klinken misschien futuristisch, maar de voordelen zijn heel concreet. „Het mooie is dat je computer zelf slimmer wordt,” zegt Noorda. „Denk aan het automatisch samenvatten van notities of e-mails, het terugvinden van dat ene document waar je vorige week aan werkte, of het bewerken van een foto zonder dat je daar ingewikkelde software voor nodig hebt. Al die taken doet de Copilot+ PC lokaal - dus razendsnel en zonder dat je gegevens de cloud in hoeven. Dat is niet alleen handig, maar ook veiliger.”

En de toepassingen blijven zich uitbreiden. Met functies als Click to Do en Recall helpt de laptop gebruikers om sneller documenten terug te vinden of taken automatisch uit te voeren. Zo groeit de laptop mee met je manier van werken in plaats van andersom.

Ruimte voor innovatie

Voor ondernemers betekent dit meer dan alleen nieuwe hardware. Het is een stap richting een AI-gedreven werkplek, waarin technologie medewerkers ondersteunt in plaats van afleidt. ,,We zien dat bedrijven steeds bewuster investeren in productiviteit,” zegt Noorda. ,,Ze willen niet méér software of systemen, maar juist eenvoud. Technologie moet mensen tijd opleveren. Daar past de Copilot+ PC perfect in: het is een praktische manier om AI direct toegankelijk te maken op de werkvloer.”

De werkdruk is hoog, de verwachtingen ook. Bedrijven die AI slim inzetten, creëren ruimte voor innovatie

Volgens onderzoek van Microsoft zou 82 procent van de leiders dit moment aangrijpen om hun strategie en processen te herzien. ,,De werkdruk is hoog, de verwachtingen ook. Bedrijven die AI slim inzetten, creëren ruimte voor innovatie. Dat is waar het verschil straks wordt gemaakt,” aldus Noorda.

Dustin als strategisch IT-partner

Dustin ziet daarin een duidelijke rol voor zichzelf. Het bedrijf, actief in de Benelux en Scandinavië, levert al jaren IT-oplossingen voor de moderne werkplek; van hardware tot beheer. ,,Wij willen dat klanten niet alleen een doos met een laptop krijgen, maar een oplossing die echt bijdraagt aan hun bedrijfsdoelen,” legt Noorda uit.

Daarom biedt Dustin een compleet traject: van advies en implementatie tot beveiliging en adoptie. ,,Onze solution architects denken mee over de inrichting, zorgen dat apparaten veilig worden uitgerold en trainen medewerkers in het gebruik. Zo haal je de waarde eruit vanaf dag één.” Die aanpak past bij de bredere koers van Dustin: de transitie van hardwareleverancier naar volwaardige strategische IT-partner. ,,We helpen organisaties om AI-ready te worden,” zegt Noorda. ,,Daar hoort niet alleen de juiste laptop bij, maar ook de juiste infrastructuur, software en begeleiding. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige digitale werkplek.”

Slimmer werken met AI. Beeld: Dustin

De volgende stap

Wie als ondernemer nu overweegt te investeren in nieuwe hardware, kan volgens Noorda beter direct kiezen voor een Copilot+ PC. ,,Je koopt niet alleen een sneller apparaat, maar een laptop die is voorbereid op wat er komt. AI-toepassingen zullen zich razendsnel ontwikkelen; met een Copilot+ PC ben je daar klaar voor.”

De combinatie van snellere prestaties, langere batterijduur en hogere productiviteit maakt de stap logisch voor organisaties die hun mensen slimmer willen laten werken. ,,Uiteindelijk draait het niet om de techniek, maar om de impact,” besluit Noorda. ,,Als medewerkers minder tijd kwijt zijn aan zoeken, samenvatten of organiseren, houden ze tijd over voor wat er echt toe doet: waarde creëren voor hun klanten.”