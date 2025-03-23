NBC: waar events veranderen in beleving.

Een event organiseren lijkt simpel. Tot je er zelf verantwoordelijk voor bent. Dan telt ineens alles: techniek, logistiek, sfeer, eten, timing en vooral de ervaring van je gasten. Precies daar wil NBC het verschil maken. Met een rebranding, een vernieuwde locatie en een duidelijke belofte: hier is ruimte voor magie.

Wie bij NBC aankomt, merkt het al voordat hij binnen is. Het gebouw kan letterlijk de huisstijl van een opdrachtgever aannemen. Logo’s verschijnen op LED-kolommen, kleuren van het merk lichten op in de zalen en zelfs bewegwijzering en lunchbordjes sluiten aan bij het event. „We zijn een soort kameleon geworden,” zegt directeur en eigenaar Justin van Hooijdonk. „Als een organisatie haar logo en kleuren aanlevert, kunnen wij het hele pand in die stijl laten veranderen. Het voelt dan echt alsof het gebouw van hen is.”

Dat idee van volledige onderdompeling past bij de nieuwe positionering van NBC. De locatie, die sinds dit jaar simpelweg NBC heet in plaats van NBC Congrescentrum, wil meer zijn dan een plek waar events plaatsvinden. Het wil een omgeving zijn waar beleving centraal staat.

Herbouw na brand werd kantelpunt

De rebranding komt niet uit de lucht vallen. In 2022 kreeg NBC te maken met een grote brand, vlak na de coronaperiode. Negentig procent van het pand ging verloren. Voor veel organisaties zou dat een enorme tegenslag zijn. Voor NBC werd het ook een moment om opnieuw te kijken naar de toekomst van evenementen. „We hebben toen gezegd: als we toch opnieuw moeten bouwen, laten we het dan meteen anders doen,” vertelt Van Hooijdonk. „De wereld verandert, evenementen veranderen en mensen verwachten steeds meer beleving.”

Het team maakte daarom een aantal gedurfde keuzes. Een van de opvallendste is de manier waarop zalen zijn ontworpen. Waar veel congreslocaties werken met lange ruimtes en een podium aan het uiteinde, koos NBC voor een andere opzet. Het podium staat aan de korte zijde van de zaal, waardoor bezoekers dichter bij de spreker zitten. Dat vergroot volgens Van Hooijdonk het gevoel van betrokkenheid. „Iedereen zit dichter op het podium. Je merkt dat mensen daardoor veel meer onderdeel zijn van het event.”

AV Award voor technologie

Daarnaast vind je hier geen kale hallen of ‘jaarbeursachtige dozen’, maar plekken waar mensen comfortabel kunnen verblijven en elkaar ontmoeten. Technologie speelt daarbij een grote rol. Zo beschikt NBC over een van de grootste 3D-projectiedecors van Nederland, duizenden LED-lampen en meer dan tachtig schermen. Die techniek wordt volledig in eigen huis beheerd. Dat maakt NBC volgens Van Hooijdonk een echte one-stop-shop. „Veel locaties huren techniek in. Wij doen alles zelf. Daardoor kunnen we sneller schakelen en weten we zeker dat alles klopt.”

Het ontwerp van het audiovisuele systeem kreeg zelfs internationale erkenning. NBC won een prijs bij de prestigieuze AV Awards; een competitie waar ook grote namen als The Sphere in Las Vegas en het Bellagio in de prijzen vallen. Maar volgens Van Hooijdonk is techniek uiteindelijk niet waar het echt om draait. „De techniek moet gewoon goed zijn. Daar mag je van uitgaan. Wat uiteindelijk het verschil maakt, is gastvrijheid.”

Daarmee raakt hij aan een concept dat NBC zelf ‘massale intimiteit’ noemt. „Of er nu vijftig mensen zijn of drieduizend: iedereen moet zich gezien voelen.” Die aanpak zit volgens hem in kleine dingen. Medewerkers die gasten herkennen, persoonlijke aandacht tijdens een event en een team dat vaak al jarenlang bij NBC werkt. „Gastvrijheid is iets wat iedereen merkt als het er is, en meteen mist als het er niet is.”

Dienstbaarheid onderdanig? Nee, gewoon goede service

Die focus op service heeft veel te maken met de oorsprong van het bedrijf. NBC werd in 1992 opgericht als familiebedrijf. En dat merk je. „Iedereen hier voelt zich onderdeel van het geheel,” meent de directeur. „Mensen nemen verantwoordelijkheid en mogen zelfstandig beslissingen nemen als dat nodig is. Daardoor zijn we snel en flexibel.” Die cultuur vertaalt zich volgens hem ook in de manier waarop medewerkers naar service kijken. „Dienstbaarheid wordt soms gezien als onderdanig, maar dat is het niet. Het is gewoon goede service. Wij vinden het leuk om voor gasten te zorgen. Dat hoort bij ons vak.”

De aandacht voor detail loopt door in alle onderdelen van de organisatie. Zo heeft NBC een eigen keukenbrigade die het menu aanpast aan het type event. Chef-kok Robert, die al bijna twintig jaar bij NBC werkt, kijkt volgens Van Hooijdonk niet alleen naar smaak, maar ook naar doelgroep. „De bouwvakker heeft andere verwachtingen dan medewerkers van een beautymerk. Daar passen we het menu op aan.”

Ruimte voor magie

Ook online moet de beleving voelbaar zijn. Daarom werd tegelijk met de rebranding een nieuwe website gelanceerd, inclusief een 3D-experience. Bezoekers kunnen virtueel door het gebouw bewegen en verschillende zaalopstellingen bekijken.

De nieuwe pay-off van NBC vat alles mooi samen: Ruimte voor magie. Een belofte die volgens Van Hooijdonk vooral gaat over vertrouwen. „Als je een event organiseert, staat er veel op het spel. Je wilt dat alles klopt. Van techniek tot sfeer en van catering tot timing. Dat moment waarop je merkt: dit klopt. Dat is de magie van NBC.”