Online veilen via Troostwijk Auctions: internationaal bereik en verrassend eenvoudig

Machines, materialen of complete inventarissen kopen of verkopen? Via Troostwijk Auctions kan het eenvoudig, snel en internationaal. Wat voor de één overbodig is, krijgt ergens anders een nieuw leven.

Wanneer een ondernemer stopt of zijn inventaris wil vernieuwen, rijst vaak dezelfde vraag: wat te doen met de gebruikte machines en materialen? Zelf verkopen via Marktplaats of je netwerk is een optie, maar kost tijd en levert niet altijd de beste prijs op. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor veilen via Troostwijk Auctions. Dit grootste online veilingplatform van Europa koppelt vraag en aanbod wereldwijd, en verlengt zo de levensduur van bedrijfsmiddelen. „Wat voor de een overbodig is, is voor de ander een nieuwe kans”, zegt Elbert van Dalen van VDC Group. „En via Troostwijk Auctions vind je die koper sneller dan waar dan ook.”

Kopers in heel Europa en zelfs daarbuiten

VDC Group (het overkoepelende bedrijf achter Onlinekeukenveiling, Detickert en Onlinebadkamerveiling) is gespecialiseerd in het veilen en opkopen van restpartijen, oude voorraden en inboedels van faillissementen. Volgens Van Dalen doet de organisatie dit al sinds 2006 via Troostwijk Auctions. „Wij doen zo’n drie veilingen per week, van horeca-inboedels tot agrarische inventaris. Dankzij Troostwijk Auctions bereiken we kopers in heel Europa en zelfs daarbuiten, zoals in Noord-Afrika. Daardoor kunnen we veel producten verkopen, vaak voor een scherpe prijs.”

Voor Van Dalen is snelheid een van de grootste voordelen van online veilen. Vaak moet een bedrijf binnen drie of vier maanden opleveren, en dan is het cruciaal dat alles vlot en goed geregeld wordt. „Troostwijk Auctions zorgt er altijd voor dat dat op tijd gebeurt”, zegt hij. Minstens zo belangrijk vindt de ondernemer het gebruiksgemak van het platform. „Je levert de gegevens aan, Troostwijk Auctions zet de veiling online en binnen een week na sluiting worden de spullen opgehaald en betaald. Die betalingen verlopen snel en netjes: zodra de koper ophaalt, staat het geld kort daarna bij ons op de rekening. Dat werkt voor ons ideaal.”

Slim bieden

Aan de andere kant van de veiling staat koper André Langestraat. Hij koopt regelmatig via Troostwijk Auctions keukens, badkamerartikelen en bouwmaterialen. „Wij verbouwen en verhuren woningen en kantoren in regio Rotterdam en moeten daarom scherp op de inkoopprijs letten. Via Troostwijk Auctions krijgen we toegang tot grote partijen tegen gunstige prijzen. Dat kan van alles zijn: staal, hout, keukens. Soms kopen we al op voorraad, omdat we weten dat we het later nodig hebben. Dankzij de foto’s en duidelijke omschrijving hoeven we meestal niet eens te gaan kijken. Dat scheelt ons weer tijd.”

Waarom hij anderen zou aanraden om via Troostwijk Auctions te kopen? Langestraat lacht: „Die vraag zou ik eigenlijk niet moeten beantwoorden, want hoe meer mensen meebieden, hoe hoger de prijzen.” Toch ziet hij duidelijke voordelen. Slim bieden is volgens Langestraat de sleutel: nooit te vroeg, want dan jaag je de prijs op. „Ik wacht altijd tot het laatste moment. Als een kavel op zaterdagavond sluit, weet je dat veel mensen thuis zitten en ineens meebieden. Dan komt het aan op strategie en een beetje lef.”

Circulaire waarde

Online veilen heeft niet alleen een economisch voordeel, maar ook een circulaire impact. Elk verkocht product krijgt een tweede leven, ergens anders in de wereld. Zo wordt verspilling tegengegaan en de levensduur van bedrijfsmiddelen verlengd. Dat scheelt niet alleen afval, maar ook grondstoffen en uitstoot.

„We hebben genoeg voorbeelden van inventaris die in Nederland geen functie meer heeft, maar in Zuid-Europa of Noord-Afrika nog prima bruikbaar is”, vertelt Van Dalen. „Het mooie is dat je daarmee ook echt waarde overdraagt van het ene bedrijf naar het andere. Wat voor de een het einde van een hoofdstuk is, markeert voor de ander juist het begin.”

Van noodgreep tot strategie: veilen als duurzame keuze

Troostwijk Auctions blijft inzetten op innovatie. Met slimme data en technologie wordt het platform steeds gebruiksvriendelijker en transparanter. Zo kan een ondernemer met een paar klikken zijn inventaris aanbieden en bereikt hij direct kopers in meer dan 170 landen. „We willen digitaal veilen de beste manier maken om waarde toe te voegen”, zegt Loes Giltay, Brand & Growth Marketing Manager. „Voor kopers, verkopers én voor de wereld. Want door goederen langer in de keten te houden, maken we samen de industrie een stukje duurzamer.”

Veilen is daarmee allang geen noodgreep bij faillissementen meer, maar een strategische keuze. Sinds 1930 koppelt Troostwijk Auctions lokale verkoop aan wereldwijde vraag en helpt het ondernemers om snel, transparant en efficiënt waarde te creëren. Of het nu gaat om magazijnruimte vrijmaken, overtollige assets verkopen of juist voordelig inkopen: online veilen zorgt dat machines en materialen opnieuw van waarde zijn, voor kopers én verkopers.