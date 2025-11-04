Met 24.000 volgers op Instagram als achterban wil chef Rens van Toorn (23) via crowdfunding geld ophalen voor zijn eerste restaurant. De jonge kok hoopt vóór 18 november minstens 55.000 euro binnen te halen om de zaak Dim Food over te nemen en door te starten als By Rens Food & Drinks.

Chef Rens (23) scoort op Instagram, nu wil hij een restaurant: ‘Ik droom hier al jaren van’

Achter die campagne zit het verhaal van een jonge chef die zijn droom stap voor stap heeft uitgebouwd. Rens van Toorn begon acht jaar geleden als keukenhulp bij Brasserie Streek in Culemborg, waar hij het vak leerde van chef Jorrie Kerkdijk – ooit werkzaam met Jonnie en Thérèse Boer – en groeide daarna door tot chef-kok. Nu is hij klaar om zijn eigen zaak te runnen. „Ik droom hier al jaren van”, zegt Rens in radioshow De Ondernemer Live. „Toen restaurant Dim Food te koop kwam, wist ik: dit is mijn kans”, zegt hij.

Om de overname rond te krijgen, startte de jonge chef een crowdfunding via CrowdAboutNow. Inmiddels is ruim 60 procent van het doelbedrag binnen. Investeerders kunnen tot 18 november meedoen.

„Ik heb minimaal 55.000 euro nodig en maximaal 70.000 voor wat extra buffer”, aldus Rens. „Banken stonden niet te springen, dus ben ik online gaan zoeken. CrowdAboutNow regelt alles netjes. Ik krijg gewoon een factuurtje, betaal dat, en zij keren met rente uit aan de investeerders.”

Chef Rens van Toorn (23) wil via crowdfunding geld ophalen voor zijn eerste restaurant. Foto: Eigen beeld

Geen extra vast personeel voor Rens van Toorn

Rens, op Instagram bekend als Chef Rens, begon zijn online community tijdens corona. „Uit verveling eigenlijk. Maar het groeide uit tot een groep mensen die echt meekijkt met wat ik doe. Nu wil ik ze meenemen in dit avontuur en laten zien welke gerechten straks op de kaart komen”, zegt hij.

Zijn zaak, By Rens Food & Drinks, krijgt een compact en betaalbaar concept: een twee- of driegangenmenu voor een vaste prijs, onder de 50 euro. „Geen uitgebreide à-la-cartekaart, geen shared dining. Gewoon strak, eerlijk eten met een vleugje Azië. Denk aan stoombroodjes met buikspek en gerechten die je in Wijk bij Duurstede niet vaak ziet.”

De Pitch Wil jij groeien? Dan gaan we dat regelen. Dat doen we met onze nieuwe kijkradiorubriek De Pitch. Elke week kan een ondernemer tijdens de uitzending van De Ondernemer Live zijn of haar plan pitchen aan toekomstige investeerders. Er is één regel: je hebt één minuut. Meer weten of je opgeven? Hier lees je meer.

De jonge ondernemer wil zelf in de keuken blijven staan en de vaste lasten laag houden. „Ik neem geen extra vast personeel aan. Het bestaande team draait goed en wil blijven. In het begin geef ik duizend procent en werk ik keihard, van woensdag tot zondag.”

By Rens Food & Drinks dé hotspot van Wijk bij Duurstede

Spannend vindt hij het wel. „Ondernemen is risico nemen, maar ik geloof erin dat het goed blijft draaien. Misschien zelfs beter”, zegt hij. Hij weet intussen ook precies wat hij anders wil doen. „In loondienst heb ik vaak gezien hoe het níét moet: gedoe over fooi, miscommunicatie. Nu wil ik laten zien dat het ook anders kan.”

Zijn ambitie reikt verder dan één zaak. Als alles straks loopt zoals hij hoopt, wil Rens zijn concept stap voor stap uitbreiden. „Over vijf jaar hoop ik een succesvol ondernemer te zijn. Misschien komt er dan een tweede locatie, maar pas als de eerste 100 procent goed loopt.”

Wie 1500 euro of meer investeert, mag aanschuiven bij een exclusieve proeverij waar Rens zelf achter het fornuis staat. Zoals hij het tot slot zelf samenvat: „Met elkaar maken we van By Rens Food & Drinks dé nieuwe hotspot van Wijk bij Duurstede.”

