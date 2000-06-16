Privacy na de verkoop van je bedrijf: ‘Plots staat er een miljoenenbedrag zichtbaar voor iedereen’

Bij veel ondernemers draait alles om zichtbaarheid. Je bent online goed vindbaar, zoekt regelmatig de publiciteit op en verwerkt zelfs je eigen naam in de bedrijfsnaam. Maar dan verkoop je je bedrijf en blijkt dat ook de verkoopopbrengst en je vermogenspositie ineens verrassend zichtbaar zijn voor iedereen.

“Plots staat er een miljoenenbedrag zichtbaar in de holding bij de Kamer van Koophandel”, zegt Erwin van Elst, expert vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson. “Op dat moment vragen veel ondernemers zich af: hadden we dat anders kunnen regelen?”



Volgens Van Elst en zijn collega Hilde Wuisman is privacy bij bedrijfsoverdracht een onderwerp dat veel ondernemers onderschatten. Wuisman, eveneens expert vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson: “Bij grotere verkopen blijkt de zichtbaarheid van vermogen, eigendom en persoonlijke gegevens achteraf vaak een belangrijk aandachtspunt.

Andere blik

Dat ondernemers pas laat over privacy nadenken, is volgens de experts goed verklaarbaar. Tijdens de groeifase van een onderneming draait het vaak juist om herkenbaarheid en commerciële zichtbaarheid. “Veel ondernemers hebben hun achternaam verwerkt in de bedrijfsnaam of gebruiken hun woonadres voor de onderneming”, zegt Wuisman. “Dat is tijdens het ondernemen heel logisch. Maar na een verkoop kijken sommige ondernemers daar ineens heel anders naar.”



Juist dan realiseren zij zich hoeveel informatie publiek beschikbaar is. Bij de Kamer van Koophandel staan in het Handelsregister veel bedrijfsgegevens openbaar. Denk aan jaarstukken, bedrijfsnaam, vestigingsadres, aandeelhouder en gegevens bestuurder. “Als iets eenmaal gepubliceerd is, kun je het later niet meer onzichtbaar maken”, zegt Van Elst.

Gesprek vooraf

Volgens de experts komen ondernemers tijdens een verkoopproces vaak in een compleet nieuwe wereld terecht. De focus ligt eerst vooral op de deal zelf: de koper, de waardering en de onderhandelingen. Maar zodra de verkoop dichterbij komt, ontstaan ook andere vragen. “Dan denken ondernemers ineens: wie kan straks eigenlijk zien wat ik heb?”, zegt Wuisman. “En hoe zichtbaar wil ik eigenlijk zijn?”



Die behoefte aan privacy verschilt sterk per ondernemer. Waar de één weinig moeite heeft met zichtbaarheid, ervaart de ander het juist als onprettig dat grote vermogens eenvoudig te herleiden zijn via openbare informatie. “Het gaat uiteindelijk om een bewuste keuze”, zegt Wuisman. “Sommige ondernemers vinden privacy heel belangrijk, anderen zeggen: het is zoals het is. Maar dat gesprek moet wel vooraf gevoerd worden.”



Timing is volgens Van Elst cruciaal. Wie privacy belangrijk vindt, moet daar vaak al vóór het verkoopproces over nadenken. “Je wilt voorkomen dat je tijdens onderhandelingen nog grote wijzigingen moet aanbrengen in de structuur van de onderneming”, zegt hij. “Idealiter staat die structuur al voordat het verkoopproces echt begint.”

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Zichtbaar vermogen beperken

Volgens Van Elst bestaan er verschillende manieren om de zichtbaarheid van vermogen te beperken. Soms zijn relatief eenvoudige aanpassingen al voldoende. Bijvoorbeeld door niet als enig aandeelhouder geregistreerd te staan, het woonadres los te koppelen van de onderneming of een minder herleidbare naam voor een holding te kiezen.



“Veel ondernemers maken het onbedoeld erg makkelijk om alles terug te vinden”, zegt hij. “Als de holding dezelfde naam heeft als de ondernemer én op het woonadres staat geregistreerd, is de koppeling snel gemaakt.”



Voor grotere vermogens wordt in de praktijk soms gewerkt met aanvullende juridische en vermogensstructuren die meer privacy kunnen bieden. Welke mogelijkheden passend zijn, verschilt per situatie. Ook hiervoor geldt volgens Van Elst dat tijdige voorbereiding essentieel is. “Als die verkoopopbrengst eenmaal zichtbaar in de jaarstukken staat, ben je eigenlijk te laat.”

Geen standaardoplossing

Toch benadrukken de experts dat privacy geen standaardadvies is dat voor iedere ondernemer hetzelfde werkt. Meer privacy vraagt vaak om extra structuren, beheer en kosten. “Voor sommige ondernemers voelt dat absoluut de moeite waard”, zegt Wuisman. “Anderen vinden een basisniveau van privacy voldoende.”



Volgens haar gaat het er vooral om dat ondernemers tijdig begrijpen welke keuzes er zijn. “Veel ondernemers zijn afhankelijk van adviseurs om hen hierin mee te nemen. Maar in de praktijk kijkt iedere specialist vaak naar zijn eigen onderdeel.”

De juiste begeleiding

Juist daarom zien Van Elst en Wuisman een bedrijfsoverdracht als iets dat verder reikt dan fiscaliteit of de transactie alleen. “Uiteindelijk raakt een bedrijfsoverdracht aan veel facetten”, zegt Van Elst. “Aan de onderneming, aan de familie, aan het vermogen - en aan de vraag hoe je het leven daarna voor je ziet.”



“Begeleiding van experts is hierin heel belangrijk. Juist doordat we bij ABN AMRO MeesPierson het hele proces overzien en veel ervaring hebben met ondernemers en bedrijfsoverdrachten, kunnen we die verschillende aspecten samenbrengen.”



Welke keuzes moet je jaren vóór een bedrijfsoverdracht al maken, en welke zaken blijken ondernemers achteraf het vaakst te laat te hebben geregeld? Download de whitepaper bedrijfsoverdracht van ABN AMRO MeesPierson.