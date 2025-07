Topondernemers van Shypple tot The Social Hub en van Holie’s tot Mews: de genomineerden van alweer de 29e editie van de EY Entrepreneur Of The Year 2025 zijn bekendgemaakt.

Lef en durf: dit zijn de genomineerden van EY Entrepreneur Of The Year 2025

Dit jaar draait de EY Entrepreneur Of The Year-verkiezing om het thema Shape the future with confidence. Programmaleider Marita de Hair: „De genomineerden zijn gemotiveerd en gedreven om het verschil te maken. Met een duidelijke visie en missie hebben zij inspirerende concepten omgezet in succesvolle bedrijven die impact maken in hun sector en de maatschappij. Ze hebben de ambitie om de toekomst vorm te geven en zijn disruptief, ook in deze spannende en onzekere tijden.”



Volgens Marita is zelfvertrouwen een logische keuze in een wereld waarin juist kwetsbaarheid steeds meer wordt aangemoedigd. Marita: „Ik geloof dat ondernemers de toekomst maken. Als het ze lukt om hun ideeën en initiatieven met lef, durf en zelfverzekerdheid uit te werken, dan weet ik zeker dat we ergens komen met elkaar.”



Genomineerden EY Entrepreneur Of The Year

Vier van de twaalf genomineerden maken kans op de prestigieuze titel EY Entrepreneur Of The Year. De overige acht strijden om de prijs Emerging Entrepreneur Of The Year, bedoeld voor innovatieve bedrijven die nog geen tien jaar bestaan en op weg zijn naar unicorn-status.

De vier master genomineerden:



Charlie MacGregor (The Social Hub)

Werd in zijn jeugd van school getrapt omdat hij vodka verkocht, maar leidt met dank aan zijn ondernemersgeest nu The Social Hub, een hotelketen in acht landen die mensen van allerlei achtergronden samenbrengt.

Jarrell Habets (Shypple)

Maakt shipping simpeler. Dankzij realtime tracking, automatische updates en collaboratiemogelijkheden, vervangt Shypple traditionele workflows via e‑mail, Excel of telefoontjes.

Marleen Evertsz (GoldRepublic)

Zette in het eerste jaar van haar onderneming 35 miljoen om. Haar doel: goud voor iedereen toegankelijk maken. Dat het zo’n storm zou lopen, had ze zelf ook niet bedacht.

Matthijs Welle (Mews)

Ergerde zich aan het inchecksysteem in hotels. En dan vooral de duur ervan. Kan dat niet makkelijker en vooral sneller? Ja dat kan, met dank aan Mews.

De acht emerging genomineerden:

Elise de Reus (Cradle Bio)

Vond het altijd lastig om mensen uit te leggen wat voor werk ze doet, maar inmiddels heeft ze de woorden gevonden: ChatGPT voor eiwitten. Anders gezegd: gebruikers uploaden een gewenste eiwitsequentie en het systeem genereert het antwoord.

Marjolein Leenarts (Drs Leenarts)

Is dermatoloog en vertelt de échte waarheid over de huid en de werking van haar producten na jarenlang onderzoek. Fijn om te weten dat bijna al die producten in je badkamer eigenlijk overbodig zijn.

Alies ter Kuile (Fashion Cloud)

Verbindt meer dan 700 merken met 25.000 retailers in de fashionwereld met als doel: een digitaal, efficiënt en duurzaam ecosysteem. Heeft niet per se als doel de grootste te worden, maar ‘als je wil standaardiseren, moet iedereen meedoen.’

Merick Schoute (Holie’s)

Loopt tot afgrijzen van zijn vrouw bijna dagelijks in zijn eigen merchandise-kleding, maar is ondertussen wel het nummer twee merk van Nederland in ontbijtgranen. Holie’s laat zien dat het leven makkelijk en leuk kan zijn – zonder compromis. Ze doen dit met hun producten die veel gezonder zijn dan de status quo.

Henry Jonker (Novades)

Zag in zijn vorige baan de enorme hoeveelheid afgekeurde grondstoffen in de foodindustrie voorbij komen en is inmiddels gespecialiseerd in het circulair herwaarderen ervan.

Niek Koning (Secret View)

Begon op zijn studentenkamer met ondernemen omdat hij zag dat traditionele mystery shopping rapporten te theoretisch en afstandelijk waren. Ziet feedback als kans op ontwikkeling, niet als wapen.

Roel Bleumer (Volta Energy)

Was samen met zijn broer als kind al eindeloos in de weer met techniek. Archiveert inmiddels oude dieselaggregaten en vervangt ze door mobiele, groene energiesystemen.

Laurens de Kleine (Wundermart)

Vond niets vervelender dan met honger naar bed, maar dat gebeurde hem wel steeds als hij laat aankwam in een hotel. De oplossing: een mini-supermarkt met zelfscankassa.



EY Entrepreneur Of The Year

Het EY Entrepreneur Of The Year-programma, dat wereldwijd in meer dan zestig landen wordt georganiseerd, richt zich op ondernemers met een innovatieve aanpak, visionair leiderschap en een sterke focus op duurzaamheid en maatschappelijke impact. Het doel is om te inspireren, ondernemers te ondersteunen in hun wereldwijde ambitie, en het ondernemerschap te vieren.



De genomineerden zullen vanaf nu een intensief traject volgen met workshops, pitchtrainingen en coaching, begeleid door ervaren oud-kandidaten en topondernemers. De onafhankelijke jury, bestaande uit vooraanstaande ondernemers en eerdere winnaars, selecteert op basis van hun visie, ondernemerschap en maatschappelijke impact uiteindelijk de winnaars. Deze worden op 5 november tijdens de finale bekendgemaakt.



Op de hoogte blijven? Volg het nieuws via de officiële kanalen van EY en wil je meer weten over de verkiezing en eerdere winnaars, klik dan hier.