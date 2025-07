Roan en Tamara werden verliefd als vakkenvullers en openen nu eigen supermarkt: ‘Superavontuur’

Roan en Tamara ontmoetten elkaar als tieners tijdens hun baantje in een supermarkt. Nu staan de dertigers op het punt hun eigen supermarkt te openen in Den Haag. „Als klein jongetje had ik al deze droom al.’’

Lange tijd zaten zowel klanten als medewerkers van de COOP aan de Prins Hendrikstraat in Den Haag in spanning en onzekerheid. Zou de gezellige buurtsupermarkt worden overgenomen door supermarktconcern Plus of moest de vestiging sluiten? Onlangs kregen ze eindelijk het verlossende antwoord, meldt het AD. De supermarkt in het Haagse Zeeheldenkwartier is overgenomen door de dertigers Roan Smit en Tamara Redegeld.

Hij komt uit Zoetermeer, zij uit Gouda en beiden kennen ze het reilen en zeilen van een supermarkt op hun duimpje. Roan was vijftien jaar, toen hij begon bij supermarkt C1000. De C1000 werd later overgenomen door Jumbo Supermarkten. „Ik wist niet wat voor opleiding ik moest doen”, vertelt hij. „In zo’n supermarkt voel ik me als een vis in het water. Ik vind het werk uitdagend en afwisselend.”

Goed contact met klanten supermarkt

Ook vriendin Tamara begon al jong bij de supermarkt. „Ik was zestien en werkte er eerst naast mijn studie Verzorgende IG”, zegt ze. „De winkel zat praktisch voor onze deur. Ik vind het leuk in de supermarkt. Geen enkele dag is hetzelfde. Je krijgt een band met de klanten. Doorgaans had ik goed contact met ze. Sommigen kwamen met de mooiste verhalen.”

Het was wel een soort van liefde op het eerste gezicht Tamara

„Bij tijd en wijle had ik ook wel te doen met onze oudere klantjes. Vooral diegenen die zich eenzaam voelden en de supermarkt zagen als een uitstapje. Ze kregen van mij extra aandacht. Helaas zaten er ook klanten bij die allerhande producten meenamen zonder te betalen. Diefstal moesten we altijd direct melden bij de politie”, betreurt Tamara.

Gesprekken Roan en Tamara op bierkratjes

De zon ging schijnen toen ook Roan bij dezelfde supermarkt in Gouda kwam werken. Ineens brachten de twee collega’s hun pauzes dagelijks samen door. „Ik weet nog goed dat we hele gesprekken voerden op bierkratjes op het binnenplaatsje achter de supermarkt”, herinnert Tamara zich.

„Het was wel een soort van liefde op het eerste gezicht. Roan en ik spreken dezelfde taal en begrijpen elkaar zonder dat we er een woord aan vuil hoeven te maken.” Maar waar Tamara content is met het werk achter de kassa of schappen vullen, blijkt haar lief een ambitieuze ondernemer. Roan: „Als klein jongetje had ik al de droom om op een dag eigenaar te worden van mijn eigen winkel.”

Liever een noodlijdende supermarkt, dan een hip koffietentje?

„Zeker weten”, vervolgt Roan. „Zo’n supermarkt heeft alles! Kwam een tijdje geleden ineens mijn droom binnen handbereik zeg. De franchise-eigenaren van de supermarkt waar we werkten, liepen al langer met plannen om een van hun winkels van de hand te doen. Ze wisten bovendien dat ik interesse had. Ik kon me zogezegd als hun bedrijfsleider gaan warmlopen.”

Geef mij maar de zekerheid dat er iedere maand een salaris op je rekening wordt gestort

„Eerder deed ik al opleidingen voor de detailhandel en het hoger supermarktmanagement. De winkel liep als een dolle. Helemaal tijdens de coronapandemie. In tegenstelling tot veel andere bedrijven en de horeca, draaiden supermarkten topomzetten. Daarom besloten de franchise-eigenaren om toch nog vijf tot zeven jaar door te gaan en zag ik mijn droom vervliegen.”

Fusie COOP en Plus

De plannen om hun eigen supermarkt te openen leken van de baan, totdat supermarktketens COOP en Plus gingen fuseren. Van Tol Retail, een servicegroothandel voor onder andere meer dan zevenhonderd supermarkten en buurtwinkels nam een deel van de COOP-supermarkten over. „Zou dit dan die gouden kans zijn voor ons”, vroeg Roan zich af. „Nadat ik met ze in gesprek was gegaan, kwamen we uit op de vestiging aan de Prins Hendrikstraat.”

Zijn vriendin lacht. „Het was best spannend. Zeker in het begin hebben we slapeloze nachten gehad. Je gaat nogal wat aan. Roan is de ondernemer. Dit is zijn droom. Als het aan hem ligt, heeft hij er over een paar jaar nóg een supermarkt bij. Ik ben in dat opzicht wat behoudender”, zegt ze. „Geef mij maar de zekerheid dat er iedere maand een salaris op je rekening wordt gestort. Tegelijkertijd vind ik het super, dat we dit avontuur met zijn tweeën aangaan. Je krijgt niet iedere dag zo’n kans.”

Eerst grondige schoonmaakactie ondernemend stel

Voordat de deuren van de buurtsupermarkt konden worden geopend, moesten er bergen worden verzet. „We hebben eerst een grondige schoonmaakactie gehouden”, vertelt Roan. „Achterstallig onderhoud hebben we aangepakt. Mijn vader heeft een kassa weggehaald om ruimte te maken in de winkel. Ook heeft hij een nieuwe keuken in de personeelskantine geplaatst.”

Mij ga je overal in de winkel tegenkomen. Ik kan toch niet stilzitten Tamara

„Mijn oom die een schoonmaakbedrijf heeft, nam de vloer en ramen voor zijn rekening. De rest van de familie en medewerkers hebben geholpen met schoonmaken en vakkenvullen.” Tamara: „Ik denk dat we zeker een week met een mannetje of tien van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig zijn geweest. Je herkent de winkel bijna niet meer.”

Elke dag de klant verrassen is motto

Roan merkte bovendien dat de meeste klanten, zo’n duizend per dag, alleen hun buurtsupermarkt bezoeken voor een snack, een salade, bier, frisdrank of de vergeten boodschappen. „Je kent het vast wel. Dat vergeten pak rijst, de melk of een halfje brood. Maar deze supermarkt heeft veel meer in het assortiment. Je kunt hier terecht voor alle weekboodschappen en met een volle supermarktkar de winkel verlaten. Dat moet nog even tussen de oren komen. Daar gaan we de komende tijd keihard aan werken.”

Nu al zit supermarktbrein Roan aantrekkelijke acties te bedenken om klanten naar ‘hun’ winkel te lokken. „Elke dag de klant verrassen is een van onze motto’s.” Tamara fungeert als vliegende keep. „Mij ga je overal in de winkel tegenkomen. Ik kan toch niet stilzitten. Dan zie je mij achter de kassa, dan bij de broodafdeling, dan ben ik het nodige aan het aanvullen. Roan en ik hebben er zin in.”