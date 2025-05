Dat alles duurder is geworden, merkt Michelin-chef Wilco Berends van restaurant De Nederlanden ook. Toch kan hij mensen niet genoeg benadrukken vooral te blijven genieten. Dat is een van de redenen dat hij zich heeft aangesloten bij het culinaire platform Guide des Chefs.

Sterrenchef Wilco Berends: ‘Laten we in hemelsnaam blijven genieten’

We vroegen Berends naar de achtergrond van zijn deelname aan deze visuele gids voor liefhebbers van haute cuisine en waarom hij andere toprestaurants aanraadt hetzelfde te doen.

Een nieuwe realiteit

Patron Cuisinier Wilco Berends is eigenaar en sterrenchef van restaurant De Nederlanden, en is al meer dan twintig jaar in het bezit van een Michelinster. Liefhebbers van haute cuisine weten hun weg naar deze bijzondere plek in Vreeland - en in het bijzonder naar Berends’ befaamde oesterproeverij - goed te vinden.



Toch is er de laatste jaren iets veranderd, constateert Berends. „De markt is moeizamer geworden. Over de gehele linie zijn er gewoon minder gasten. Dat is geen zielig verhaal, het is gewoon de realiteit.”

Een realiteit waar Berends zijn ogen niet voor sluit - maar een die hij wel liever omdraait. „Iedereen klaagt dat alles duurder is geworden, maar van klagen worden we niet beter. Ik zie het liever positief. Natuurlijk moeten we op de kosten letten, maar laten we vooral blijven genieten. Als we uit eten gaan en denken: dit kan ik zelf ook, dan wordt het zeuren. Als je uit eten gaat, ga dan goed uit eten.”

Kwaliteit

Op Guide des Chefs laten alleen de allerbeste restaurants en chefs van Nederland zien wat ze in huis - en op het menu - hebben. Zo weten liefhebbers van goed eten waar ze moeten zijn voor een avond culinair genieten op het hoogste niveau. Kwaliteit en service zijn in deze toprestaurants het allerbelangrijkst, en dat ziet Berends terug op het platform.

Over zijn deelname hoefde hij dan ook niet lang na te denken. Berends: „Ik word wel vaker gevraagd voor clubjes en dingen, maar je wil wel een plek die hetzelfde niveau heeft als jij. Guide des Chefs pakt het heel professioneel aan, en laat de kwaliteit zien van wat we aan het doen zijn met z’n allen. Je wordt geassocieerd met vakmanschap en kwaliteit - en daar gaat het om.”

Exclusieve video’s

Naast presentaties, speciale aanbiedingen en vodcasts (gefilmde podcasts) krijgen abonnees met exclusieve video’s letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken van sterrenchefs. Zo laat Berends zien hoe je ook thuis een perfecte biefstuk kunt maken.



„Veel mensen denken dat dat heel ingewikkeld is, maar dat is het niet. Tenzij je erover gaat nadenken. Daarom laat ik het zien. Ook in een normale ‘huis-, tuin- en keukenkeuken’ kun je iets heel lekkers en moois maken, zonder ingewikkelde toestanden met vleesthermometers, maar gewoon op gevoel.”

Culinaire community

Naast sterrenchefs zijn er op Guide des Chefs ook leveranciers in de video’s te zien. Zo weet en vooral zíe je als gast nog beter waar het eten op je bord vandaan komt. Dat visuele component is volgens Berends precies wat er nog miste als je op zoek bent naar een goed restaurant.



„Je kunt op Instagram wel naar plaatjes kijken, maar dat is zo vluchtig. Guide des Chefs duikt er echt in. Als gast krijg je op die manier meer binding met een restaurant.” Die verbinding voelt Berends als deelnemer ook. „Het is een culinaire community waar je je als deelnemer echt heel betrokken bij voelt.”

Lyrisch naar buiten

Berends merkt dat steeds meer mensen via Guide des Chefs zijn restaurant binnenkomen. Maar, of de tent nou vol zit of niet: „Bij ons krijg je altijd kwaliteit. Of ik nou voor vier of tien man sta te koken, iedereen moet lyrisch de tent uit. Je moet de deur uit lopen en denken: wat heb ik lekker gegeten, wat een fijne avond was het. Ik hoop echt dat we dat blijven doen: genieten van het leven.”



