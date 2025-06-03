Vergaderen tussen de dieren: waarom deze locatie blijft hangen.

Een vergaderzaal huren kan overal. Maar wat gebeurt er als je eerst langs olifanten en hyena’s loopt voordat je aan tafel schuift? DierenPark Amersfoort positioneert zich steeds nadrukkelijker als locatie voor zakelijke events. En dat blijkt meer te doen met teams dan je op het eerste gezicht zou denken. „Mensen komen hier anders binnen dan ze weggaan.”

Wie bij DierenPark Amersfoort een zakelijke bijeenkomst organiseert, begint niet met koffie en een PowerPoint, maar met een wandeling door het park. „Je komt binnen via de reguliere ingang en loopt echt door het park naar de zaal,” vertelt Alexander van der Doorn, accountmanager Sales en Evenementen. „Je loopt langs de olifanten, de hyena’s, en bij aankomst hoor je de rode vari’s al. Dan begint je dag meteen anders.”

Deze omgeving doet iets met mensen

En dat is precies de bedoeling. Waar een standaard vergaderlocatie vaak functioneel is, draait het hier om beleving. Het park ligt midden in het land, in een bosrijke omgeving, en combineert natuur met professionele faciliteiten. Dat maakt het interessant voor ondernemers die nét iets anders willen dan een zaaltje in een hotel. „Je kunt overal vergaderen,” zegt Van der Doorn. „Maar hier voeg je iets toe. De omgeving doet iets met mensen.”

Die impact zie je terug in de energie van een bijeenkomst. „De file en de stress van de dag verdwijnen sneller naar de achtergrond, en deelnemers stappen met een andere mindset de ruimte in.”

Inspiratie buiten de vergaderruimte

Dat effect stopt niet bij de start van de dag. Volgens Van der Doorn zit de kracht juist in het combineren van binnen en buiten. „We adviseren altijd: gebruik het park in je programma. Ga niet alleen in een breakout zitten, maar loop met een groepje naar de neushoorns of de wolven en voer daar je gesprek.” Die aanpak verandert de dynamiek. Gesprekken worden informeler, creatiever en vaak ook effectiever. „Het inspireert en maakt mensen los,” zegt hij. „Zelfs bij slecht weer gaan mensen naar buiten. Dat zegt genoeg.”

Die natuurlijke setting blijkt ook geschikt voor andere momenten binnen organisaties, zoals beoordelings- of functioneringsgesprekken. „Loop samen een rondje en praat. Dat werkt heel anders dan tegenover elkaar aan een tafel.” Na zo’n sessie keert een team vaak terug naar de zaal voor een gezamenlijke uitwerking. „Juist die afwisseling zorgt voor nieuwe ideeën en energie.”

Van borrel tot bedrijfsfestival

Naast vergaderingen richt DierenPark Amersfoort zich nadrukkelijk op grotere zakelijke events. Denk aan personeelsfeesten, ledendagen of bedrijfsuitjes voor groepen tot 2.500 personen. Zo’n dag begint vaak al vroeg. Gasten krijgen toegang tot het park en kunnen eerst vrij rondlopen. Later volgt een gezamenlijke ontvangst in een van de zalen, bijvoorbeeld met een glas bubbels en een korte speech.

Daarna verschuift het programma richting ontspanning en beleving. „Dan kan het feest echt beginnen,” zegt Van der Doorn. „Met een barbecue buiten, showcooking, een liveband, noem maar op.” Ook na sluitingstijd van het park zijn er mogelijkheden. Delen van het park kunnen exclusief worden ingezet voor events, waardoor een bijeenkomst een festivalachtige sfeer krijgt.

Culinair als onderscheidende factor

Een belangrijk onderdeel van die beleving zit in het culinaire aanbod. Het park werkt met een eigen chef en richt zich op maatwerk. „We kijken echt naar de gast en het type groep,” legt Van der Doorn uit. „Dat kan gaan van een stamppotbuffet tot oesters met wodka en tabasco.”

Walking dinners zijn populair, waarbij gasten gedurende de avond kleine gerechten geserveerd krijgen. „Denk aan gerookte coquilles, eendenborst of een bisque in een shotglaasje.” Die flexibiliteit geldt ook voor dieetwensen. Vegetarisch, halal of andere voorkeuren: alles kan worden aangepast. Volgens Van der Doorn zit het verschil niet alleen in het eten zelf, maar in de totaalervaring. „We willen dat elk onderdeel klopt. Van de locatie tot het eten en de service.”

Persoonlijk en transparant

Die service begint al ruim vóór het event. Persoonlijk contact staat centraal in de werkwijze van het park. „We houden het bewust laagdrempelig,” zegt Van der Doorn. „We zeggen gewoon je en jij. We doen het samen met de gast.” Dat betekent ook dat hij regelmatig bij bedrijven langsgaat om plannen door te spreken, of juist gasten uitnodigt om het park zelf te ervaren. „Neem je gezin mee, laat ze het park ontdekken en dan bespreken wij het event.”

Daarnaast werkt DierenPark Amersfoort met duidelijke totaalpakketten. Entree, zaalhuur, catering en faciliteiten zijn inbegrepen, zodat opdrachtgevers precies weten waar ze aan toe zijn. „We werken niet met losse onderdelen. Dat houdt het overzichtelijk en transparant voor iedereen.” Voor ondernemers die op zoek zijn naar een locatie die verder gaat dan alleen vier muren en een scherm, biedt het park daarmee een duidelijk alternatief. Of, zoals Van der Doorn het zelf samenvat:„Laat je inspireren. Hier ontstaan de mooiste herinneringen en dat maakt elke bijeenkomst bijzonder.”