80 procent van je werk verdwijnt door AI: dit betekent dat voor je baan

In de driedelige miniserie van Vodafone en De Ondernemer, Vodafone Techtalks, onderzoekt Van den Berg wat AI betekent voor werk, organisaties en vooral: mensen. Want als een groot deel van het werk verdwijnt uit de dagelijkse praktijk, schuift de vraag op: wat blijft er dan nog over voor ons?
Meer tijd, andere rol
Het goede nieuws is: volgens Van den Berg verdwijnen banen niet automatisch. Werk verschuift vaak naar andere plekken in de organisatie, waar menselijke keuzes en contact een stuk belangrijker worden dan uitvoerende taken.
Maar die verschuiving roept een grotere vraag op: wat doen we met al die tijd die we ineens over hebben? Op het strand liggen? Je ziet het in de video hierboven.
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