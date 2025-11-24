Bedrijfsunits die meer uitstralen dan opslagruimte

Aan de Savannahweg in Utrecht verrijst Lage Weide Businesspark, een modern bedrijvencomplex van 21 duurzame bedrijfsunits, in de verkoop bij Waltmann Bedrijfshuisvesting en CMC Bedrijfsmakelaars. Opvallend voordeel: dankzij de bestaande zware stroomaansluiting heeft het project géén last van netcongestie, een groeiend probleem in de regio. Adjunct-directeur Jeroen van der Wal noemt het project „een bedrijfspark zoals je dat normaal niet op een bedrijventerrein ziet.’’

Wie over de A2 langs Utrecht rijdt, ziet straks meteen het nieuwe businesspark liggen. De zichtlocatie, direct langs de snelweg A2, is een van de sterke punten van het project. Het bedrijventerrein Lage Weide is al decennialang één van de meest dynamische industrieterreinen van Midden-Nederland, met een mix van logistiek, productie, zakelijke dienstverlening en technische bedrijven. De komst van het nieuwe businesspark sluit daar naadloos op aan.

De doelgroep voor het project is breed: aannemers, logistieke dienstverleners, e-commercebedrijven, lichte productiebedrijven, technische dienstverleners en ondernemers met een showroomcomponent. ,,Het zijn bedrijven die groei combineren met opslag, werkruimte en representatie, en precies dat biedt dit businesspark,” zegt Van der Wal.

Chique uitstraling

Het project bestaat uit 21 bedrijfsunits, verdeeld over twee gebouwen. De oppervlaktes variëren van 180 tot 378 vierkante meter, waarmee ondernemers kunnen kiezen voor compacte bedrijfsruimte of voor een volledige drie-laagse unit met extra kantoorcapaciteit. De begane grond wordt uitgevoerd met een vrije hoogte van vijf meter, waardoor er veel opslag- en werkruimte ontstaat. De hogere verdiepingen zijn geschikt voor bijvoorbeeld kantoor, showroom of lichte productie, met bovenop een kantoor met eigen dakterras als buitenruimte.

,,Dat dakterras is een bewuste keuze,” zegt Van der Wal. ,,Het maakt de units niet alleen functioneler, maar geeft ondernemers ook een plek waar ze relaties kunnen ontvangen of zelf een moment kunnen nemen om buiten te werken. Je ziet dat bedrijven steeds representatiever willen opereren. Ze willen klanten niet ontvangen in een kale loods, maar in een ruimte die laat zien wie ze zijn. Deze units geven hen die vrijheid.”

We wilden kwaliteit neerzetten. Een gebouw dat je bijna eerder aan een kantoor zou linken dan aan bedrijfsruimte

Die representatieve uitstraling zie je terug in het gevelbeeld: hoogwaardige materialen, een strakke belijning en een moderne, rustige kleurstelling. Het ontwerp wijkt duidelijk af van de traditionele bedrijfsunit die vaak vooral praktisch is. Van der Wal: „We wilden kwaliteit neerzetten. Een gebouw dat je bijna eerder aan een kantoor zou linken dan aan bedrijfsruimte.’’

Duurzaam, gasloos en toekomstbestendig

Duurzaamheid speelt een grote rol in het ontwerp. Lage Weide Businesspark wordt volledig gasloos gebouwd en voldoet aan de actuele bouwnormen voor energiezuinigheid. De units krijgen HR++ glas, uitstekende isolatie en een lage energiebehoefte. Alle ramen en geveldelen worden uitgevoerd met hoogwaardige materialen die bijdragen aan een duurzaam en comfortabel binnenklimaat.

Binnen worden de units casco opgeleverd, maar wél met alle basisvoorzieningen die ondernemers nodig hebben: een elektrische overheaddeur, geïsoleerde betonvloer met hoge draagkracht, kanaalplaatvloeren op de verdiepingen, rioolaansluiting, water- en elektrameter en twee eigen parkeerplaatsen. De ligging op Lage Weide biedt volgens Van der Wal bovendien het voordeel van een sterk en toekomstbestendig ondernemersklimaat. ,,Het bedrijventerrein werkt aan verdere vergroening, betere verkeersdoorstroming en meer smart city-initiatieven. Daarmee blijft de locatie aantrekkelijk voor bedrijven in uiteenlopende sectoren.”

Nieuwe ondernemers krijgen dus direct toegang tot voldoende elektriciteit. Dat is in deze regio echt bijzonder

Een unieke bijkomstigheid is dat het project geen problemen ondervindt van netcongestie. Doordat het bestaande gebouw een zware stroomaansluiting had, kan de ontwikkelaar die capaciteit blijven benutten. Nieuwe ondernemers krijgen dus direct toegang tot voldoende elektriciteit. „Dat is in deze regio echt bijzonder,’’ zegt Van der Wal. „Veel projecten lopen vertraging op omdat er simpelweg geen stroom meer bij kan. Hier kunnen ondernemers zonder gedoe instappen.’’

Lage Weide Businesspark. Beeld: Waltmann Bedrijfshuisvesting

Zichtbaar vanaf de A2

De sloop van het bestaande pand is inmiddels gestart en de vergunning definitief; de bouw begint meteen na de sloop. De verwachting is dat de eerste bedrijven eind 2026 hun intrek kunnen nemen. Koopsommen beginnen vanaf 360.000 euro vrij op naam, exclusief btw. Alle kopers worden lid van de Vereniging van Eigenaren, die het beheer en toekomstig onderhoud van het complex verzorgt.

Volgens Van der Wal zit de kracht van het project in de combinatie van uitstraling, flexibiliteit en toekomstbestendigheid. ,,De hoge bedrijfsruimte op de begane grond, de kantoorverdiepingen, het dakterras, de hoogwaardige materialen en de ruime stroomvoorziening maken het totaalpakket opvallend compleet. Dat de locatie ook nog eens direct zichtbaar is vanaf de A2, geeft ondernemers een extra marketingvoordeel: elke voorbijrijder ziet het bedrijf letterlijk staan.”

5.000 euro voor de afbouwpost

Daarnaast is er voor snelle beslissers een extra stimulans. Kopers die vóór het einde van dit jaar tekenen, ontvangen een bijdrage van 5.000 euro voor de afbouwpost. Daarmee kunnen zij hun unit meteen inrichten zoals ze dat voor ogen hebben, zonder dat dit volledig uit eigen zak hoeft te komen. Volgens Van der Wal is dat een welkome steun in een tijd waarin ondernemers kritisch kijken naar investeringen.

,,Alles bij elkaar is dit een unieke kans,’’ besluit hij. ,,Ondernemers krijgen hier ruimte om te werken, te groeien én zich professioneel te presenteren. Dat maakt Lage Weide Businesspark zo’n sterk en toekomstgericht project.’’