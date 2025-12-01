Jaar lang gratis lunch goedkoper dan één ziektedag: ‘Schrap deze vreemde belasting voor werkgevers’

Nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit, het Leids Universitair Medisch Centrum en Gibbs Analytics Consulting, geïnitieerd door ondernemer Rob Baan (Koppert Cress), laat zien dat een gezonde werklunch de samenleving jaarlijks tussen de 9 en 11,5 miljard euro kan opleveren. Baan pleit daarom voor het afschaffen van de extra belasting die werkgevers betalen wanneer zij hun medewerkers een lunch aanbieden.

De cijfers laten weinig ruimte voor twijfel: structureel gezonde voeding vermindert de kans op overgewicht met 11%, op diabetes type 2 met 7,6% en op hart- en vaatziekten met 9,6%. „Voor een land met 9,8 miljoen werkenden is daar een enorme winst te behalen,” zegt Jacob-Jan Bos, Directeur Business Horeca bij Hutten. „Zo’n 3% van alle ziektelast hangt samen met ongezonde voeding. Als we gezonder eten op het werk normaliseren, kan dat een echte omslag betekenen.”

Gezond hoeft niet duurder te zijn

Een belangrijke misvatting is dat gezonde lunches veel duurder zouden zijn. Bos: „Uit het onderzoek blijkt dat het prijsverschil gemiddeld neerkomt op slechts 12 cent per lunch.” Volgens hem maken bedrijfsrestaurants de omslag al zichtbaar: „83% van het aanbod is gezond volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum, terwijl in supermarkten het merendeel van het schap uit bewerkte producten bestaat.”

Waarom werkgevers nu in actie moeten komen

De maatschappelijke baten zijn niet alleen groot, maar ook door te rekenen. Elke geïnvesteerde euro in gezonde lunches levert gemiddeld 2,5 tot 3 euro op, doordat medewerkers minder vaak ziek zijn, productiever zijn en langer inzetbaar blijven. „Een jaar lang gratis laten lunchen is goedkoper dan één dag ziekteverzuim,” zegt Jacob-Jan Bos, Directeur Business Horeca bij Hutten. „Dat inzicht maakt meteen duidelijk waarom gezonde lunches geen kostenpost zijn, maar een investering.

De effecten zijn tastbaar, benadrukt Bos: „Als een medewerker ziek is, mis je niet alleen een dag productiviteit. Er volgt vaak ook zorg, begeleiding of vervanging. Een gezonde lunch kan juist op die punten enorme impact maken. Het onderzoek laat zien dat Nederland hiermee jaarlijks 9 tot 11,5 miljard euro kan besparen.”

Volgens Jacob-Jan is dit hét moment voor werkgevers om in te stappen. „De arbeidsmarkt is krap en een nieuwe generatie medewerkers verwacht meer van hun werkplek. Gezonde voeding hoort bij dat totaalpakket: het versterkt welzijn, creativiteit én het gevoel van verbinding op kantoor.”

Lunch als strategisch onderdeel van de werkplek

Bedrijven richten hun kantoren steeds vaker in als ontmoetingsplek. Een gezonde en aantrekkelijke lunch speelt in die strategie een duidelijke rol. „Om mensen naar kantoor te laten komen, moet je een omgeving creëren die inspireert,” legt Bos uit. „Eten en drinken zijn daarin geen randvoorwaarde meer, maar een belangrijke reden om elkaar te ontmoeten.”

Hutten verzorgt bij steeds meer organisaties bedrijfsrestaurants die aansluiten bij de richtlijnen van het Voedingscentrum en de EAT-Lancet-principes. „Dat doen we met onze eigen chefs, keukens, De Verspillingsfabriek, De Zorgbakkerij en lokale samenwerkingen met boeren en tuinders. Zo hebben we grip op smaak, gezondheid en duurzaamheid.”

‘Schaf die 80 procent belasting af’

Rob Baan pleit er daarom voor om de huidige belastingregels te herzien. Werkgevers die buiten de werkkostenregeling een gratis lunch aanbieden, betalen nu 80% eindheffing. „Dat staat haaks op wat we als maatschappij willen bereiken,” stelt Bos. „Wie ziet dat één ziektedag duurder is dan een jaar lang gratis lunch, kan niet anders dan concluderen dat dit slimmer kan.”