Cristel van de Ven vertrekt bij VZN: Connie Maathuis nieuwe voorzitter

Na vijf jaar draagt Cristel van de Ven per 1 januari 2026 het voorzitterschap van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) over aan Connie Maathuis, de huidige directeur van de vereniging. De leden van VZN hebben met deze benoeming ingestemd, op voordracht van het bestuur.

Cristel van de Ven stond sinds de oprichting in 2020 aan het roer van VZN. Onder haar voorzitterschap groeide de vereniging uit tot een gezaghebbende belangenbehartiger voor zelfstandigen zonder personeel in Nederland. Zij wist de positie van zelfstandigen op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten en bouwde bruggen tussen zelfstandigenorganisaties, werkgeversorganisaties, vakbonden en de overheid.

„De afgelopen jaren hebben we samen iets moois neergezet: een sterke koepelvereniging die echt de stem van zelfstandigen laat klinken”, zegt Cristel van de Ven. „De wisseling van de wacht in de Tweede Kamer is een goed moment om met trots en vertrouwen het stokje over te dragen aan Connie.”

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) behartigt de belangen van zelfstandige ondernemers zonder personeel. VZN zet zich in voor eerlijke regels, een sterke positie op de arbeidsmarkt, erkenning, waardering en duidelijkheid voor zzp’ers.

„Met haar visie, warmte en vasthoudendheid heeft Cristel veel betekend voor VZN en voor de zelfstandigen die wij vertegenwoordigen,” aldus Connie Maathuis. „Wij bedanken haar zeer voor wat zij heeft opgebouwd. Ik zie er naar uit om haar werk voort te zetten en verder te bouwen aan een sterke sociaal-economische positie van zelfstandigen in Nederland.”

Lees ook - Terug naar VZN in 2020: hoe het allemaal begon

Het bestuur van VZN droeg Maathuis unaniem voor als nieuwe voorzitter. „Connie heeft de afgelopen jaren als directeur laten zien dat zij de juiste persoon is om de vereniging in deze volgende fase te leiden,” aldus Frank Alfrink namens het bestuur. Met de benoeming van Maathuis kiest VZN voor continuïteit. Als directeur sinds 2024 kent zij de leden en de organisatie van binnenuit en zal zij de koers van VZN met visie en energie voortzetten.

Cristel van de Ven blijft na haar afscheid als voorzitter actief in het werkveld van arbeidsrelaties, onder meer als zelfstandig ondernemer met haar bedrijf Factor Vijf Organisatieontwikkeling.