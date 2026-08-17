Waarom phishing zelfs experts kan overkomen: ‘Het gaat niet om kennis’

Een verdachte mail herkennen, dat kunnen we inmiddels allemaal wel, toch? Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger. Phishing kan iedereen overkomen. Zelfs mensen die dagelijks met cybersecurity bezig zijn.

In de vijfde aflevering van Vodafone Techtalks, de miniserie van Vodafone en De Ondernemer, legt security awareness expert Hannan Ouhlous uit waarom phishing vaak minder te maken heeft met onwetendheid dan we denken.

Tijdsdruk en hiërarchie

Een volle mailbox, tijdsdruk of een verzoek dat afkomstig lijkt van een leidinggevende: het zijn allemaal factoren die invloed hebben op de keuzes die mensen maken. Volgens Ouhlous gaat phishing daarom niet alleen over kennis, maar vooral over gedrag onder druk.



Veel organisaties zetten trainingen en simulaties in om medewerkers bewuster te maken van digitale risico’s. Maar bewust zijn van een risico betekent niet automatisch dat gedrag verandert.



Hoe zorg je er als organisatie voor dat medewerkers op het juiste moment gaan twijfelen, kritischer kijken en verdachte situaties eerder melden? In bovenstaande video legt Ouhlous uit waarom een veilige digitale cultuur verdergaat dan alleen bewustwording.



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