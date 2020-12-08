Kabinet: horeca blijft dicht, KHN: horeca wordt gegijzeld

Sombere corona-mededelingen van Mark Rutte dinsdagavond, bij zijn persconferentie. De horeca blijft voorlopig nog dicht en bovendien, de premier sluit niet uit dat er nog verscherpingen gaan komen in aanloop naar de kerstdagen. 'Het kabinet gijzelt horeca zonder wetenschappelijke onderbouwing', stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). 'Het was uitermate vaag over wanneer er dan wél wat kan.'

Bekijk hierboven een deel van de persconferentie-Rutte, van dinsdag 8 december.

Het kabinet voelt nog steeds de druk van het aantal besmettingen. De afgelopen week nam het aantal positieve testen ook weer flink toe; het hele land getroffen en is in ‘elke leeftijdsgroep’ een toename te zien. Premier Rutte zegt te begrijpen dat Nederland snakt naar versoepelingen, maar kan ze simpelweg niet in het vooruitzicht stellen, meent hij. Omdat het aantal besmettingen nog steeds oploopt, wordt ook de druk op ziekenhuizen groter, is de verwachting.

Rutte zei zelfs dat er in aanloop naar kerst ook nog een verscherping van de maatregelen nodig zou kunnen zijn. ,,We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn,” zei hij. Wel zegt het kabinet ‘te proberen’ om het toegestane aantal gasten met kerst ‘op drie te houden'.

Rutte merkte nog op dat ‘we’ de horeca kunnen helpen door maaltijden met of rond kerst af te halen of te bestellen ‘bij uw favoriete restaurants’.

Interne EZ-notitie heropening horeca gelekt

Toch is ook binnen de ministersploeg ongemak dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ voortduurt. Zo lekte er vanmiddag een interne notitie van het ministerie van Economische Zaken uit, waarin voor heropening van de horeca wordt gepleit. Die heropening zou het aantal besmettingen zelfs doen dalen, omdat mensen dan minder vaak dan nu het geval is thuis zouden afspreken.



Zowel het ministerie als het RIVM haastten zich te zeggen dat het niet om doorgerekende analyses ging. Rutte wilde er tijdens de persconferentie niet op ingaan. ,,Ik ken het memo niet en de conclusie dat opening van de horeca tot minder besmettingen zou leiden, klopt ook niet. Dat zal het OMT bevestigen.”

Tijdens de persconferentie werd verder onder meer duidelijk dat er in januari proefprojecten in de cultuursector starten om te kijken wat er nodig is om weer op te starten, lokaal en heel gecontroleerd. Bijvoorbeeld een proef met een theatervoorstelling met meer publiek of een lokale voetbalwedstrijd met grotere groepen supporters.

KHN: Nul perspectief, gitzwartscenario horeca dreigt

'De uitleg die door premier Rutte werd gegeven op de vraag waarom de horeca voorlopig nog gesloten blijft ontbeert elke wetenschappelijke onderbouwing', schrijft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een persbericht. 'De premier kwam niet veel verder dan uit te leggen dat de horeca ook in andere Europese landen gesloten wordt gehouden en dat je in de horeca langer dan 15 minuten samen bent'.

'Die uitleg is niet meer te rijmen met wat we inmiddels weten over andere plekken waar mensen samen komen, zoals op scholen en in werksituaties, maar ook bij verschillende contactberoepen. En als het kabinet de suggestie van KHN van een maximum aantal personen per vierkante meter zou volgen, dan vervalt ook het argument dat men in de horeca met veel mensen in een kleine ruimte samen is. KHN vraagt niet voor niets al maanden aan minister De Jonge om een wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen horeca en het aantal besmettingen, maar deze blijft telkens uit. Een gemiste kans, want een onderbouwing werkt ook in het in het voordeel van het kabinet en kan voor meer begrip en draagvlak onder horecaondernemers en burgers zorgen.'



KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ,,Het is enorm frustrerend dat de horeca opnieuw geen enkel perspectief wordt geboden. De situatie is kritiek, de pijn en onzekerheid zijn enorm groot; horecaondernemers trekken het niet meer.”

Corona exit-strategie: haast maken met sneltesten en vaccinaties

'Het kabinet was vanavond uitermate vaag over wanneer er dan wél wat kan. KHN eist dat het kabinet per omgaande met een duidelijke corona exit strategie komt, waarbij ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld sneltesten en vaccinaties en in hoeverre die een rol kunnen spelen om de horeca zo spoedig mogelijk op een verantwoorde manier open te laten gaan.'