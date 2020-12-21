NXT Fashion doet surseance-aanvraag Miss Etam en Steps

NXT Fashion, de nieuwe eigenaar van de kledingwinkels Miss Etam en Steps, vraagt uitstel van betaling aan voor het distributiecentrum en het shared service center. Door de huidige lockdown, waardoor alle omzet in één keer wegviel, kunnen deze twee bedrijfsonderdelen niet langer aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Lees verder onder de advertentie

Met deze drastische ingreep wil de directie het grootste deel van de werkgelegenheid behouden. Alle 365 werknemers van de separate winkelorganisatie zullen nog vóór de kerst hun salaris over december uitbetaald krijgen.

De surseance-aanvraag noemt Martijn Rozenboom, directeur van NXT Fashion, ‘helaas onvermijdelijk’. Rozenboom: ,,We kunnen niet anders dan concluderen dat we niet meer aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit is een rechtstreeks gevolg van onder meer de snelheid en de duur van de recent ingestelde lockdown, waardoor de omzet van de ene op de andere dag wegviel. Beide vennootschappen kunnen niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen, dus we zien geen andere uitweg. Ons doel is het grootste deel van de werkgelegenheid van de groep te behouden. We willen de mensen nú informeren om ze niet langer in onzekerheid te houden tijdens de kerstdagen.”



Lees ook: Zo denken retailexperts over doorstart voormalige FNG (Miss Etam en Claudia Sträter)

Lees verder onder de advertentie

Mogelijke NOW-regeling

Uitstel van betaling is aangevraagd voor de vennootschappen NXT SSC en NXT LOG, met in totaal 116 werknemers. Het bestuur gaat in samenwerking met de aan te stellen bewindvoerder nog proberen om voor de vennootschappen een beroep te doen op de NOW-regeling, al lijkt de kans daarop nu niet groot.

