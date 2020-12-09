Ook nu open: hoe het Olympisch Stadion activiteiten blijft organiseren

Desinfectiepalen, eenrichtingsverkeer, stoelen en tafels die op anderhalve meter afstand van elkaar staan. Maar ook: zicht op het heilige gras waar Ajax en Oranje talloze overwinningen boekten. Corona of niet, het Olympisch Stadion is gewoon open.

Aan strijdlust geen gebrek bij Carla de Groot en Ellen van Haaren, de twee directeuren van het Olympisch Stadion. ,,Dit stadion heeft in het verleden voor hetere vuren gestaan’’, zegt De Groot. Ze doelt op de jaren negentig, toen het bouwwerk op de nominatie stond gesloopt te worden. Het stadion werd een rijksmonument, de sloop ging niet door.

Toegegeven, begin 2020 hadden De Groot en Van Haaren een aantal grootschalige evenementen in het 92- jarige stadion op het programma staan: Koningsdag, het Bevrijdingsfestival, concerten en de Nacht van Amsterdam, waarbij het stadion zou veranderen in de grootste pop-up camping van de stad. Van Haaren: ,,En toen kwam corona. Juist in het jaar met allerlei nieuwe concepten ging er een streep door de agenda.’’

Ook in crisis voldoende financiële middelen

De hele evenementenbranche is snoeihard geraakt, vult De Groot aan. ,,We missen een duidelijk perspectief. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. En we maken nieuwe plannen.’’ De Stichting Exploitatie Olympisch Stadion (SESAM) beschikt vooralsnog over voldoende financiële middelen om het nog even uit te zingen. En veel kleinschalige evenementen gingen juist wel door. Zoals De Amsterdamse Zomer, intieme concerten met onder meer Snelle, André Hazes en Tino Martin.

Er was plek voor maximaal 250 personen. Ook was het stadion decor voor het Grachtenfestival, een buurtlunch en het Offerfeestgebed. ,,Dat maatschappelijke aspect zit in ons DNA.’’ De boodschap: er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om op dit moment wél iets te organiseren. In een zaal waar in normale tijden honderd mensen terecht kunnen, is nu plek voor dertig mensen. Ideaal voor cursussen, workshops of vergaderingen. Met een beetje mazzel kun je als bezoeker een glimp opvangen van paralympische sporters die hier trainen.

Olympisch stadion afhuren voor webinars

Ook wordt het stadion gebruikt voor webinars. Van Haaren: ,,Degene die de webinar geeft, kan bijvoorbeeld beginnen op de middenstip. Ook al zit je thuis achter je laptop, het stadion blijft een inspirerende omgeving.'' Verder blijft het stadion een geschikte locatie voor het maken van (reclame)films en fotoshoots. Daarnaast kijken de directeuren naar creatieve invullingen van evenementen. Zo gaat Fabrice de Waal op 14 december een marathon lopen op de atletiekbaan. Geheel coronaproof. De opbrengst verdeelt hij over Stichting KiKa en Stichting Olympisch Stadion.