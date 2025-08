Medeoprichter Ralph de Geus zegt met pijn in het hart vaarwel tegen ‘zijn’ BALR. na faillissement

Kledingmerk BALR. is sinds 14 juli failliet. Mogelijk volgt er nog een doorstart voor het bedrijf dat samenwerkte met voetballers als Neymar Jr. en Fernando Torres, maar dan wel zonder medeoprichter Ralph de Geus. Op LinkedIn neemt hij met pijn in het hart afscheid van ‘zijn’ BALR.

‘Voor mij is dit meer dan het einde van een merk; het is het einde van een reis die mijn leven en carrière diepgaand heeft gevormd’, schrijft medeoprichter van BALR. op LinkedIn . Samen met oud-voetballer Demy de Zeeuw richtte hij in 2013 het kledingmerk op. BALR. stond voor meer dan kleding, schrijft Ralph, ‘We bouwden een gemeenschap, een cultuur en een identiteit.’

Voetballers als ambassadeurs

BALR. werd een succes doordat de kleding door bekende voetballers gedragen werd. ‘Een belangrijk onderdeel van onze strategie was om influencermarketing naar een geheel nieuw niveau te tillen door een wereldwijde familie van merkambassadeurs te creëren die de levensstijl van BALR. oprecht belichaamden’, schrijft Ralph, die van 2013 tot en met 2021 COO van het bedrijf was. Van Fernando Torres tot Neymar Jr., maar ook dj Martin Garrix en American football-speler Odell Beckham Jr. waren ambassadeurs van het merk.

Ralph vertelt in zijn post over de verschillende grote successen van het merk. ‘Een iconisch BALR jacht in 2017 en grensverleggende samenwerkingen met Samsung, Puma en Kawasaki. We hebben onze retailactiviteiten in 2019 zelfs uitgebreid naar Duitsland.’

Neerwaartse spiraal voor BALR.

Maar aan dat succes kwam de laatste jaren een einde. „Dat bekende voetballers zo’n merk ondersteunen is een leuk begin, maar geen garantie om succesvol te zijn”, zei Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universiteit, eerder al. „Er komt een moment dat dat niet meer genoeg is. Dan zullen toch klanten tegen elkaar moeten zeggen dat het een goed product is.’’

Ralph schrijft het faillissement toe aan het ontbreken van een duidelijke focus, visie en een samenhangende strategie. Desondanks had hij graag een doorstart gemaakt met BALR. ‘Ik heb tot het allerlaatste moment gevochten om het merk terug te kopen, het nieuw leven in te blazen en het weer naar de prominente positie te leiden die het ooit had.’ Maar nu neemt Ralph dus voorgoed afscheid van ‘zijn’ BALR.

Wie wel een doorstart met BALR. gaat maken en in welke vorm, is nog onbekend. Wel is er volgens de curator Laurie van Leeuwen veel belangstelling voor een doorstart. De grote interesse komt volgens Van Leeuwen onder andere door de grote naamsbekendheid, maar ook doordat intellectuele eigendomsrechten, zoals merkrechten en domeinnamen, samen met de webshop in de inboedel zitten.

Curator Van Leeuwen stelt dat BALR. als merk heel goed op zichzelf kan voortbestaan. De komende periode zal moeten blijken of en in welke vorm een doorstart van het bedrijf mogelijk is.

