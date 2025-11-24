Saai, niet-sexy, wel stabiel en voorspelbaar. Overnames van kleine, eenvoudige bedrijven raken in de mode. OP bezoek bij een hekwerkbedrijf uit Eindhoven en wasserij uit het Brabantse Steensel die dit jaar nieuwe eigenaren kregen.

Lees verder onder de advertentie

In de werkplaats van Sol Stijlvol Hekwerk wordt gelast en geslepen. Sol is een ouderwets ambachtsbedrijf. Het maakt hekwerken - van klassiek tot modern - voor onder meer aannemers en particulieren.

Voor ondernemer Michel Pilet is het 65 jaar oude Eindhovense hekwerkbedrijf met tien medewerkers een schoolvoorbeeld van een categorie die door investeerders over het hoofd wordt gezien. ‘Saai’, ‘stabiel’, ‘oude economie’, zijn kenmerken van dit ‘vergeten segment’, karakteriseert Michel in het Eindhovens Dagblad.

Bedrijfsoverdracht in goede banen leiden

Hij nam het bedrijf samen met een compagnon over van Bert Sissing, die op parttime basis helpt de overdracht in goede banen te leiden. „Ik word 64, ben opa. In 2012 heb ik dit bedrijf overgenomen van de familie Sol. Het is een prachtig bedrijf, maar je bent er altijd mee bezig. Het is tijd om het wat rustiger aan te doen.”

Lees verder onder de advertentie

Onze missie is om gezonde, vaak familie- of ambachtelijke bedrijven die geen opvolger hebben, voort te zetten en verder te ontwikkelen

Opvolging binnen de familie was geen optie. De twee zoons van Sissing hebben andere interesses. Michel (47) en compagnon Frank Munnecom noemen zich ‘continuïteitsondernemers’. „Onze missie is om gezonde, vaak familie- of ambachtelijke bedrijven die geen opvolger hebben, voort te zetten en verder te ontwikkelen.”

Corona zette ondernemers aan het denken

In de bedrijfshal van Wasserij Steensel (opgericht in 1922) laat oud-eigenaar Theo Brullemans het aan Michel over om uitleg te geven over de textielwasserij voor hotels en restaurants. „Het is jouw tent”, zegt Brullemans (43).

Samen met zijn vrouw Marlijn nam hij in 2019 het bedrijf over van zijn schoonouders. „In 2019 hadden we een goed jaar. In 2020 en 2021 heeft corona ons aan het denken gezet. We hebben met een dochter en zoon ook een gezinsleven. Als ondernemer word je geleefd. In coronatijd hebben we gemerkt dat het fijn is om thuis te zijn voor de kinderen.”

Lees verder onder de advertentie

Hij gaat komende maand parttime aan de slag als accountmanager voor een bedrijf in koffiemachines. „Ik kan na vijf uur en in het weekend gemakkelijker mijn laptop dicht doen.”

Uitgelezen kans voor Michel Pilet

De overname van de wasserij met circa vijftien medewerkers was voor Michel Pilet een uitgelezen kans. „Het bedrijf is stabiel en voorspelbaar. Voor een eerste transactie is dat heel fijn.” De ondernemer uit Epe verkocht in 2023 zijn sofwarebedrijf clevergig. Hij raakte geïnspireerd door Amerikaanse voorbeelden van wat ‘entrepreneurship through acquisition’ is gaan heten. Inmiddels krijgt het overnemen van bestaande, kleinere bedrijven navolging.

Ik wil bij een bedrijf zelf een rol spelen vanaf de zijlijn Michel Pilet Ondernemer

Ook met saaie bedrijven kun je rijk worden, is het adagium in de VS. Michel stelt dat niet voorop. „Natuurlijk hebben wij ook financiële motieven. Maar ik zie ons niet als investeerders. Ik wil bij een bedrijf zelf een rol spelen vanaf de zijlijn. Ik kan vanuit mijn eigen ervaring waarde toevoegen aan het bedrijf.”

Lees verder onder de advertentie

Het is anders dan investeren in startups, of in bedrijven die kunnen groeien door overnames. „Ik hoef niet in de AI-hype mee. Wij zien de verborgen waarde in mkb-bedrijven.”

Kleine verbeteringen mkb-bedrijven

Bij kleinere bedrijven hebben eigenaren vaak in het bedrijf meegewerkt. „Ze hebben jarenlang op dezelfde manier tegen het bedrijf aangekeken. Daardoor kunnen we snel iets toevoegen. Saai en stabiel zijn, is goed. Het gaat om kleine verbeteringen.” Bij zowel Sol Stijlvol Hekwerk als Wasserij Steensel werken de ondernemers samen met een bedrijfsleider die uit hun eigen netwerk komt en die mede-eigenaar is geworden.

Michel en Frank richten zich op bedrijven tot 20 à 25 medewerkers, met minimaal een omzet van 1 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van twee ton. Het voordeel van het overnemen van goedlopende mkb-bedrijven is dat je niet op nul hoeft te beginnen. „Het risicoprofiel is te overzien.”

Lees verder onder de advertentie

Derde overname

Een derde overname is onderweg, ditmaal van een bedrijf in Limburg. „Zo’n vijftig bedrijven die te koop staan, hebben we serieus bekeken. We moeten kansen voor verbeteringen zien.” Hoe zien hun toekomstplannen er uit? „In 2026 en 2027 willen we het aantal bedrijven uitbreiden naar tien in totaal.” Het moment om uit te stappen, staat niet vast. „Over tien of vijftien jaar zullen we stoppen om iets anders te gaan doen.”

Bij de bedrijven in Eindhoven en Steensel ligt het accent momenteel op een soepele overdracht. „We moeten het bedrijf en de mensen leren kennen. Ons rendement zit in de langere termijn.”