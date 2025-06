Lees verder onder de advertentie

Meisjes met Smaak is gespecialiseerd in catering voor evenementen, of eigenlijk 'mobiel culinair entertainment' en 'merkactivatie in de food & beverage-industrie'. Volgens de jonge vrouwelijke ondernemers is de crisis hét moment om op zoek te gaan naar kansen. Annabel van Kuijk: ,,Als je iets graag wilt, zorg je er gewoon voor dat dit lukt - op wat voor manier dan ook.”

Ondernemersmentaliteit met paplepel ingegoten

De laatste tijd ging het idee om samen een bedrijf te beginnen steeds meer leven bij de zussen. De chaos van de crisis heeft de vrouwen vervolgens een gouden kans geboden. De jonge ondernemers hebben hun goedbetaalde banen opgezegd en zijn van plan hard te bikkelen om Meisjes met Smaak tot een succes te maken.

De ondernemersmentaliteit is er met de paplepel ingegoten, zo heeft bijna de hele familie een eigen bedrijf. De crisistijd mag dan een uitdaging zijn, het biedt ook voordelen - vindt Liselotte van Kuijk. ,,Bedrijven vallen om en waar je een bedrijf twee jaar geleden nooit had kunnen overnemen, kan dat nu wel.”

Werk en privé door elkaar

Dat werk en privé nu door elkaar lopen is een feit, maar dat is volgens de zusjes juist leuk. Het voordeel van samenwerken met je familie is dat je snel tot de kern komt, het stukje beleefdheid wordt overgeslagen. Dankzij hun commerciële en organisatorische eigenschappen zijn de zussen naar eigen zeggen complementair aan elkaar. ,,We vullen elkaar aan, vertrouwen elkaar 100 procent en geven elkaar een enorme energieboost.''

De afgelopen maanden stonden de jongens en meisjes met smaak op verschillende kleinschalige feestjes - die volgens de richtlijnen van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu plaats konden vinden - bij mensen thuis. Maar ook op golfevents, openluchtconcerten, verjaardagen, openingen van bedrijven en winkelpanden verzorgde de onderneming het mobiel culinair entertainment.

Evenementen in tijden van corona

Op het gebied van evenementen kan nu natuurlijk heel veel niet, maar het bedrijf heeft de ambitie er voor te zorgen dat er heel veel wel kan. Het doel voor de toekomst? ,,De leukste jongens en meisjes met smaak door heel Nederland - en het liefst daarbuiten - aan het werk mogen zetten. De diversiteit van een bruin café met haring of een chique evenement met de mooiste producten en het verschillende publiek - maakt ons uniek.''



