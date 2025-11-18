Contant betalen wordt weer overal mogelijk, winkeliers niet blij: ‘Met dagomzet over straat voelt niet lekker’

Het kabinet wil contant betalen overal mogelijk maken vanaf 2027 om te garanderen dat iedereen ‘mee kan blijven doen in de maatschappij’. Voor ondernemers betekent dit dat overal aan de toonbank mensen met cash moeten kunnen betalen. Winkeliers staan niet te springen om die verplichting. „Veiligheid is het grote probleem.’’

„Ondernemers zouden keuzevrijheid moeten hebben om te bepalen of ze wel of geen contant geld willen’’, zegt directeur Jan Meerman van Inretail, de brancheorganisatie voor winkeliers, tegen AD. „Pinnen heeft de absolute voorkeur. Het is efficiënt, veilig en het is goedkoper.’’

Dat vindt ook Marijke Vuik van Horeca Nederland. „Het aantal bedrijven dat contanten weert neemt toe en dat heeft bijna altijd te maken met de veiligheid. Je hoeft niet over straat met het geld en er is niets op locatie.’’

Prijzige pinbetaling

Ongeveer 5 procent van de winkels heeft cash verbannen en langzaam maar zeker groeit dat percentage. Er kan in die zaken alleen worden gepind. Ook het gros van de consumenten pint liever.

Volgens Betaalvereniging Nederland kost een pinbetaling, inclusief de kosten van de terminal, ongeveer 17 cent. Een betaling in contanten kost een ondernemer gemiddeld 61 cent. Die hogere kosten zitten hem vooral in de verwerking van het geld. Tellen, boekhouding en het geld naar de bank brengen kosten tijd, en voor het storten moet worden betaald.

Je wilt geen cash als je net een overval hebt meegemaakt. En je voelt je niet fijn als je alleen in de winkel of in een cafetaria staat Jan Meerman Inretail

ANP / EPA

‘Geen cash als je overval hebt meegemaakt’

Meerman: „Maar het grootste probleem dat wij met de verplichting hebben, is de veiligheid. Daar zullen heel ruim uitzonderingen voor moeten komen. Je wilt geen cash als je net een overval hebt meegemaakt. En je voelt je niet fijn als je alleen in de winkel of in een cafetaria staat, of als je na 18.00 uur met veel geld naar de bank moet om het af te storten. Criminelen weten ook wanneer je dat doet.’’

Meerman zal bij de inspraak niet mordicus tegen zijn, mits de uitzonderingen goed worden geregeld. „En er speelt nog iets. Ik zie in de rij bij de kassa geregeld caissières die bij een contante betaling moeite hebben met het uitrekenen van het wisselgeld.’’

Contant geld leek tot uitsterven gedoemd, maar de afgelopen jaren zijn de contante betalingen vrij stabiel; een op de vijf betalingen gebeurt contant. In 2014 was nog 53 procent cash, dat is gedaald tot 19 procent in 2024.

Privacygevoelige betalingen zoals op de Wallen

„Voorheen waren het met name kleine betalingen die nog contant gingen. Dat is nu niet meer zo. Privacygevoelige betalingen, zoals in seksshops en op de Wallen, gaan nog altijd contant”, weet Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging. „En ook op de markt wordt nog veel cash betaald, al kun je daar tegenwoordig ook overal pinnen. Martkooplui hebben vaak eenmanszaken en zij willen ’s avonds vaak zien wat de opbrengst was.’’

Contant geld is soms favoriet bij ondernemers omdat het eenvoudiger is om betalingen uit de boeken te houden. Met pinbetalingen lukt dat niet.

Bioscopen accepteren zelden cash

Pin Only-sectoren zijn er ook. Apotheken, bioscopen en gemeentebalies accepteren zelden contant geld. Dat gaat veranderen. Beugel: „Goed dat dit wordt geregeld door de Nederlandse overheid. Het was anders ook wel gebeurd, want er komt soortgelijke Europese wetgeving aan.’’

Cash kent zo een kleine opleving. Ook de onzekere tijden zijn gunstig voor contant geld. Budgetvoorlichter Nibud kwam in het voorjaar met een advies om contant geld in huis te hebben voor noodsituaties: minstens 70 euro per volwassene en 30 euro per kind. Zo zou er altijd genoeg geld voorhanden zijn om drie dagen boodschappen te kunnen doen in het geval van een grote pinstoring.

