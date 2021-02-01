Davy Stevens (BLOX): ‘Beleggen in bitcoins steeds minder risicovol’

Geen munteenheid staat zo in de aandacht als de bitcoin, de grootste crypto-currency ter wereld. Niet in de laatste plaats vanwege de gigantische koerswisselingen. Paniek? Nergens voor nodig, zegt Davy Stevens van crypto-platform BLOX. ,,Het fundament wordt alleen maar sterker.”

Was een bitcoin eind december nog zo’n 21.000 euro waard, twee weken later deed diezelfde bitcoin ruim 33.000 euro. En vijf dagen later zakte de munt weer terug naar 25.000 euro. ,,De focus in de media ligt vooral op de koersdalingen”, ziet medeoprichter Stevens van bitcoinbedrijf BLOX. Zo zou er alleen al in januari sprake zijn van twee crashes. Stevens probeert de schommelingen vooral in het juiste perspectief te plaatsen. ,,De cryptomunt is hot, wekelijks lees je over beursgenoteerde bedrijven en institutionele beleggers uit met name de VS die ze kopen. Dat gaat soms om een miljard dollar.”



Particulieren laten zich leiden door emotie, mede ingegeven door de media Davy Stevens, BLOX

Dit verklaart de schommelingen

Ook veel particulieren hebben recentelijk voor het eerst een bitcoin, of een deel daarvan, gekocht. Stevens: ,,Ze laten zich leiden door emotie, mede ingegeven door de media. Als de koers begint te dalen, gaan ze massaal verkopen en strijken ze wat winst op. Dat verklaart voor een deel de schommelingen. Als je kijkt naar de koers van de laatste vier weken, is de bitcoin overall ruim 20 procent in waarde gestegen. Dat plaatst die vermeende crashes in een ander daglicht. Het is met welke blik je ernaar kijkt.”

BLOX lanceerde vorig jaar een gelijknamige alles-in-één crypto-app. Het is kinderlijk eenvoudig om deze app te downloaden, jezelf aan te melden, de app op te waarderen en uiteindelijk een aankoop te doen. De app is gratis, inleggen kan vanaf 1 euro.



BLOX ontvangt dagelijks duizenden vragen

Sinds de lancering hebben zo’n 100.000 mensen een account aangemaakt. De afgelopen twee maanden is het aantal gebruikers verdubbeld. De supportafdeling van BLOX draait overuren. ,,Via mail en chat krijgen we dagelijks duizenden vragen binnen”, vertelt Stevens. ,,Mensen willen algemene informatie over de app, maar hebben ook vragen over de koerswisselingen. We adviseren nooit wanneer je moet kopen of verkopen, maar proberen mensen wel gerust te stellen. Als je kijkt naar de laagste koers van elk jaar, dan zie je – sinds de invoering in 2008 – een constante stijging. De bodem wordt jaar op jaar een beetje hoger. De basis wordt stabieler, het risico om te investeren kleiner.”

Het rendement van bitcoins is veel hoger dan aandelen of obligaties Davy Stevens, BLOX

Bitcoin blijft meest gewilde digitale munt

BLOX groeit als kool. Het bedrijf telt momenteel zeventig medewerkers. Wekelijks worden nieuwe mensen aangenomen. Via het bedrijf kunnen mensen ook andere digitale munteenheden kopen, maar de bitcoin blijft vooralsnog de meest gewilde digitale munt. Stevens zegt dat meer dan een half miljoen Nederlanders op dit moment (een deel van) bitcoins in bezit hebben. ,,Het rendement op een gewone spaarrekening is nul, niet iedereen heeft de middelen om te investeren in vastgoed. Het rendement van bitcoins is veel hoger dan aandelen of obligaties.”

Stevens durft een voorspelling van de koers te maken. ,,Ik verwacht dat een bitcoin dit jaar tussen de 100.000 en 200.000 euro waard gaat worden.” Zijn tip: probeer het gewoon met een paar euro die je kunt missen. En kijk wat er gebeurt.

