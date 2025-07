De nieuwe eigenaar van Grolsch dronk het bier 30 jaar geleden al

Lees verder onder de advertentie

Volgens directeur Andrei Haret van Grolsch zijn de eerste contacten met de Japanners bijzonder plezierig verlopen, meldt de Twentsche Courant Tubantia.

Cafés

"Ze zijn hier de afgelopen maanden drie keer geweest met een kleine delegatie. We hebben ze meegenomen naar de Oude Markt in Enschede, waar een groot deel van de cafés ons eigendom is. Dat vonden ze duidelijk leuk, de regio maakte een prettige indruk op ze."

Lees verder onder de advertentie

Aan inhoudelijke gesprekken zijn ze al die tijd nauwelijks toegekomen: "Er waren steeds advocaten bij. Tot en met maandag waren we immers formeel nog steeds concurrenten. Alle gesprekken over plannen zouden beursgevoelige informatie kunnen opleveren, dus dat mocht niet."

Ambities

Mocht Asahi al een kant-en-klaar plan hebben liggen voor de Boekelose brouwerij, dan is daar dus nog niets van bekend. Behalve een vlag met Asahi-logo die nu voor de brouwerij wappert is er ook nog helemaal niets merkbaar van Aziatische invloeden. Maar in een presentatie aan het personeel, via een live videoverbinding, liet topman Akiyoshi Koji dinsdag al wel iets van de ambities van Asahi zien.

Lees verder onder de advertentie

Super Dry-bier

De Japanners willen heel graag hun in Azië succesvolle Super Dry-bier naar Europa brengen. Daarvoor heeft Asahi de verkoop- en distributiekanalen nodig van de nieuwe Europese aanwinsten. Dat zijn naast Grolsch het Italiaanse Peroni en het Britse Meantime. Aan de andere kant willen de Japanners hun eigen kanalen inzetten om Europese merken wereldwijd te laten groeien.

Haret ziet het als een geweldige kans: "Als Asahi een brouwerij zoekt om hun Super Dry voor de Europese markt te produceren, dan zullen we knokken om die order hierheen te halen. Dat is goed voor de werkgelegenheid hier en dat versterkt onze positie."

Lees verder onder de advertentie

Opluchting

Voor het personeel was het overigens bij al die zakelijke mededelingen een opluchting om te horen dat topman Koji hun bier al dertig jaar kent. Hij was destijds salesmanager voor Asahi in Japan en één van zijn klanten was de distributeur van Grolsch in Japan. Als ze elkaar ontmoetten, dronken ze Grolsch. Koji vond het lekker.