„Nadere informatie over cadeaubonnen, ruilen en retourneren volgt op een later moment”, aldus de curator. Rivièra Maison, met zeven vestigingen in Nederland en verschillende activiteiten in onder meer Duitsland, werd dinsdag failliet verklaard. Schuurs benadrukt dat het bedrijfsonderdeel in Duitsland en de verkopers die producten van Rivièra Maison verkopen, buiten het Nederlandse faillissement vallen.

Dalende omzet Rivièra Maison

Door een dalende omzet ging het steeds slechter met het bedrijf. „Gezien de liquiditeitsproblemen was de eigenaar, de familie Teunissen, genoodzaakt faillissement aan te vragen voor de Nederlandse activiteiten. De opgelopen inflatie na corona en de oorlog in Oekraïne heeft het consumentengedrag veranderd”, aldus Schuurs. Daarbij geven consumenten minder uit aan woninginrichting door de gestegen huizenprijzen en afgenomen nieuwbouw.

De curator voert nu gesprekken met de belangrijkste leveranciers om de winkels van Rivièra Maison zaterdag weer te openen. „Reeds gedane bestellingen kunnen helaas niet worden uitgeleverd, ongeacht of deze reeds geheel of gedeeltelijk zijn betaald. Deze consumenten kunnen terecht bij het CBW, waar Rivièra Maison bij is aangesloten”, zegt Schuurs. CBW (Centrale Branchevereniging Wonen) is een brancheorganisatie voor meubelzaken.

Rivièra Maison heeft 7 winkels en webshop

Rivièra Maison werd in 1985 opgericht door huidig directeur Henk Teunissen. Het familiebedrijf heeft honderden medewerkers in Nederland. Het heeft onder meer een distributiecentrum van 21.000 vierkante meter in Amsterdam en meerdere winkels verspreid door Nederland.

Zo zitten er winkels van het interieurmerk in Hoofddorp, Amsterdam, Rotterdam, Laren, Arnhem, Zaandam, Breda, Leidschendam en Nijmegen. Daarnaast worden bij talloze andere winkels meubels en accessoires van het merk verkocht. Ook in andere landen heeft Rivièra Maison vestigingen, waaronder Duitsland, Polen, Engeland, Zwitserland en de Verenigde Staten.