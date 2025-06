Dennis (47) maakt zijn horecadroom waar: vóór zijn 50e eigenaar van een café

Dennis van Rooijen heeft een duidelijke wens: vóór zijn vijftigste een eigen zaak runnen. Nu, op 47-jarige leeftijd, staat hij op het punt die droom te verwezenlijken door café Dudok in Hilversum over te nemen. Met crowdfunding en een dosis ambitie wil hij van Dudok weer een bruisende ontmoetingsplek maken.

Dennis ziet café Dudok niet alleen als een horecazaak, maar ook als een ontmoetingsplek. Hij wil het café transformeren tot een bruisend centrum van activiteiten. „We openen vroeg met koffie en vers gebak, bieden een uitgebreide lunchkaart en serveren ’s avonds diner met bijpassende gerechten. Daarnaast wil ik meer evenementen organiseren: livemuziek op zondag, pubquizzen, karaoke doordeweeks en een dj in het weekend.”

Wij zijn straks de enige horeca in de nieuwe buurt Dennis van Rooijen

Ook de toekomst rondom het café ziet er rooskleurig uit. „Binnen vijf jaar komen er duizend woningen bij, direct om ons heen. Dat gebied wordt helemaal vernieuwd. Wij worden de enige horeca in het hart van die nieuwe buurt. Als ik Dudok nu overneem, hebben we een stevige basis om straks die klantenkring uit te breiden.’’

Dennis’ visie voor café Dudok

Voor Dennis is goed werkgeverschap een kernwaarde. „Ik wil mijn personeel goed behandelen en zorgen dat ze met plezier bij mij werken. In sommige horecazaken is de sfeer op de werkvloer te hard en worden mensen afgeblaft. Dat wil ik absoluut niet. Iedereen moet blij zijn en zich gewaardeerd voelen.’’



Zijn positieve instelling reflecteert ook op de uitdagingen van het ondernemen. „Als je alleen maar bang bent voor wat fout kan gaan, bijvoorbeeld een nieuwe coronagolf of stijgende kosten, dan moet je niets beginnen. Ik kijk juist naar wat mogelijk is. Laatst hadden we livemuziek en het café zat vol. Je moet blijven initiatieven nemen en jezelf promoten.’’

Horecadroom met een deadline

Dennis had zijn ambities helder. „Ik heb altijd gezegd: als ik voor mezelf wil beginnen, moet dat vóór mijn vijftigste gebeuren’’, vertelt hij. „Ik ben nu 47, dus ik heb nog drie jaar om dat doel te realiseren. Nu heb ik de kans gekregen én zit ik vol ervaring vanuit mijn werk in verschillende horecabedrijven. Het is het ideale moment om de stap te zetten. Het wordt tijd om het te gaan doen.’’

Zijn plannen en visie hebben al veel harten gewonnen. „Vaste gasten, mijn familie en zelfs mijn zus hebben geïnvesteerd. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen in mij geloven. Ze zeggen dat ik de juiste man ben voor deze zaak, en dat geeft me nóg meer motivatie.’’



Wat is zijn droom? „Ik wil dat Dudok een plek wordt waar iedereen graag komt. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen en plezier hebben. Dat is wat gastvrijheid voor mij betekent. Mijn doel is om café Dudok weer de iconische plek te maken die het vroeger was, en met de energie en steun die ik nu krijg weet ik: we gaan ervoor.’’

