Goede tijden voor Zeeuws-Vlaams PTS Machinery

Henk van den Brande van PTS Machinery uit Hulst vindt dat hij genoeg heeft verteld. De techneut pur sang wil de theorie graag met de praktijk staven. Een uitgebreide rondleiding in de werkplaats voert van een lasrobot op de constructieafdeling naar indrukwekkende hightechmachinebouw in de assemblagehal.

Het nieuwste product is het L-bow-gangwaysysteem. Dit compenseert deining op zee en is daarom belangrijk voor de groeiende windenergiemarkt. De speciale loopbrug is de afgelopen twee jaar bij PTS ontworpen en gebouwd. Het Zeeuws-Vlaamse bedrijf hoopt het systeem de komende jaren wereldwijd te kunnen leveren.

Verkoop

,,Wij ontwerpen, bouwen en testen, maar de verkoop doet onze klant in Singapore. We waren op zoek naar investeerders en kwamen in contact met Franklin Offshore Europe uit Rotterdam. Dit dochterbedrijf van het Singaporese concern heeft diverse vestigingen in Azië, onder meer in China en Maleisië. Wij maken voor onze sales gebruik van de faciliteiten van het Singaporese concern'', licht Henk toe. ,,Dat zorgt voor een stukje zekerheid, terwijl wij ons kunnen toeleggen op onze corebusiness."

Kracht

De trap naar boven leidt naar de afdeling engineering. De koppeling van ontwerp en maakproces onder één dak is de kracht van zijn bedrijf. Hier in Hulst wordt hightechmechatronica ontwikkeld. De samenhang tussen elektronica, software-ontwikkeling, hydrauliek en mechanica is groot.

Accent

Het accent bij PTS is komen te liggen op zwaardere machinebouw voor klanten over de hele wereld in offshore, scheepsbouw en infrastructuur. Het Zeeuws-Vlaamse bedrijf maakt een werkend eindproduct, vanaf het eerste ontwerp tot de machine die naar buiten rijdt. Henk: ,,Vanuit een productieomgeving hebben wij een andere kijk op het proces dan veel engineeringbureaus. Klanten hebben juist behoefte aan engineering die ervoor zorgt dat hun producten efficiënt en duurzaam kunnen worden gefabriceerd."

Weersinvloeden

De markt van de traditionele olie- en gaswinning is compleet ingezakt. ,,Dat speelt ons parten. Daarom is de speciale loopbrug ontwikkeld voor installatie en onderhoud van windmolens op zee. En we maakten offshore-boardingsystemen. Weersinvloeden spelen in de offshore en windenergiemarkt een grote rol. Containers met equipment kunnen alleen van boord worden gehaald in een gladde zee. Met onze innovatieve systemen kan ook bij grotere zeegang worden gewerkt. Ze compenseren de deining waardoor het werk aan de windturbines zelfs bij windkracht 4 door kan gaan", stelt de Hulstenaar. De omzet van Professional Technical Solutions zal met miljoenen groeien dankzij machinebouw voor offshore-windenergie. Meer info op ptsmachinery.nl.

Tips van de exporteur

Wie: Henk van den Brande (62)Wat: hightechmachinebouwVan: PTS MachineryGrootte: 35 mensenOver: Singapore

PTS Machinery heeft veel opgestoken van het werken met partners uit Singapore.

1. HondstrouwEr is een dag en nacht cultuurverschil tussen Singapore en Nederland. Singaporezen zijn in het algemeen heel voorzichtig, onzeker en doodsbang voor reputatieschade. Afspraak is afspraak. Zodra je hun vertrouwen hebt, zijn Singaporezen hondstrouw.

2. In de wandelgangenAlles wat op papier staat komen Singaporezen na. Als echter iets in de wandelgangen is besproken, zeggen ze ja en bedoelen ze vaak het tegenovergestelde. De mensen uit Singapore durven namelijk geen nee te zeggen, omdat ze loyaal willen zijn.

3. Religie speelt grote rolHet geloof en alles daaromheen speelt in Singapore een grote rol. Zelfs als het gaat om de methodiek qua bedrijfsvoering. De zegening in een tempel door een hogepriester hoort dus eenvoudigweg bij het zakendoen.

