BridgeFund groeit als alternatief voor traditionele kredietverstrekker: ‘74 procent meer omzet’

Na een periode van investeren in technologie en teams heeft BridgeFund het eerste halfjaar van 2025 winstgevend afgesloten. Bovendien noteerde de aanbieder van mkb-financieringen vorig jaar 74 procent meer omzet. Oprichters Julian van de Steeg en Rutger Quispel vertellen over hun weg naar schaalbare groei, het gebruik van data in financiering en de toekomstige plannen.

BridgeFund heeft een opmars doorgemaakt in de financiering van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het bedrijf noteerde met 39 miljoen euro een omzetgroei van 74 procent in 2024 en sloot in 2025 voor het eerst een halfjaar winstgevend af. Dit resultaat werd bereikt na jaren van investeringen in technologie, mensen en merkbekendheid.



Wat begon als een idee om ondernemers met tijdelijk kapitaaltekort te ondersteunen, heeft zich ontwikkeld tot een alternatieve vorm van kredietverstrekking. Julian van de

Steeg, ceo en medeoprichter, legt uit: „Ons uitgangspunt was simpel: ondernemers sneller, eenvoudiger en transparanter toegang geven tot financiering. Door ons op schaalbaarheid te richten, hebben we in de eerste helft van 2025 al 115 miljoen euro aan leningen verstrekt.” Ter vergelijking: in heel 2024 werd net iets meer dan 200 miljoen euro aan kapitaal verstrekt.

Hoewel BridgeFund in 2018 begon, was de weg naar winstgevendheid geen snelle route. Van de Steeg legt uit: „De kosten voor het verstrekken van leningen liggen aan het begin, zoals marketinguitgaven, operationele kosten en reserveringen voor

mogelijke risico’s. De inkomsten daarentegen worden in termijnen uitgesmeerd over de looptijd van de lening. Dat betekent dat bij snelle groei aan de voorkant investeringen aan de winst voorafgaan. Het afgelopen jaar bereikte ons businessmodel een punt waarop de kosten afvlakken en inkomsten gecontroleerd groeien, wat leidde tot deze mijlpaal.”

Technologie als fundament



BridgeFund gebruikt technologie om financiële processen te stroomlijnen en sneller beslissingen te nemen. In plaats van traditionele jaarrekeningen of businessplannen te evalueren, analyseert het bedrijf live transactiegegevens. Van de Steeg legt uit: „Dankzij open banking koppelen we bankdata direct aan ons systeem. Dit stelt ons in staat om binnen een seconde te bepalen wat een ondernemer verantwoord kan lenen. Dit vervangt een lang en omslachtig beoordelingsproces.”

Het proces is ontworpen rondom de zogenaamde 3-1-0-strategie: drie minuten voor een leningaanvraag, één seconde voor de analyse en nul menselijke tussenkomst als dat niet noodzakelijk is. In sommige gevallen gaat een financiering zo snel dat ondernemers in theorie binnen anderhalf uur een goedkeuring en uitbetaling ontvangen. Van de Steeg: „In de praktijk is het voor ondernemers vooral belangrijk dat ze snel weten wat ze kunnen lenen, bijvoorbeeld wanneer ze in gesprek zijn met leveranciers.”

Van negatieve rente naar kredietverstrekker

Rutger Quispel, VP en medeoprichter, blikt terug op hoe het idee ontstond: „Het was eind 2017 toen wij merkten dat ondernemers in twee kampen zaten. Sommigen hadden overcapaciteit op hun rekeningen en betaalden negatieve rente, terwijl anderen met kapitaalbehoefte door banken niet geholpen werden. Er was evident een kloof die wij wilden overbruggen.”



Dat idee leidde tot BridgeFund. In lijn met het oorspronkelijke doel werkt het platform uitsluitend met vermogen van particuliere en zakelijke beleggers; institutioneel kapitaal wordt bewust gemeden. „De verbinding tussen ondernemers onderling geeft ons model zijn unieke karakter”, aldus Quispel.

Automatiseren waar mogelijk

Hoewel de nadruk ligt op technologie, wordt niet alles geautomatiseerd. „We automatiseren waar mogelijk, maar bieden ondersteuning als dat nodig is”, vertelt Van de Steeg. Ondernemers schakelen met een medewerker om financiële haalbaarheid te bespreken of over specifieke zakelijke uitdagingen te sparren. Dit klantgerichte model vertaalt zich in een stabiele hoge klanttevredenheidsscore van 4,7 uit 5 op Trustpilot. Quispel benadrukt: „We merken dat ondernemers niet alleen snelheid waarderen, maar ook het inzicht en de transparantie die we bieden. Het is voor ons belangrijk dat ze voort kunnen met hun plannen en weten dat ze met ons kunnen schakelen.”

BridgeFund naar het buitenland?

BridgeFund ziet nog ruimte voor groei binnen Nederland voordat de stap naar het buitenland wordt overwogen. Quispel: „Er liggen zeker kansen op Europese markten, die net als Nederland profiteren van open banking-wetgeving. Toch geloven we dat het belangrijk is om eerst onze basis verder te optimaliseren. De groei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.” De mogelijkheid om specifieke beleggersgroepen aan te spreken is een voorbeeld dat de oprichters onderzoeken. Quispel: „Denk aan een gepensioneerde ondernemer die alleen kapitaal beschikbaar wil stellen voor bedrijven in zijn oude sector. Die personalisatie is iets waarmee we ons model verder kunnen verbeteren.”

