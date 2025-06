Nederland kent steeds meer faillissementen. In 2024 gingen er 4.119 bedrijven failliet, een stijging van 29,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee blijft het aantal faillissementen oplopen, na een eerdere stijging van 52,6 procent in 2023. De oorzaken: afbouw coronasteunmaatregelen en de opkomst van veel nieuwe ondernemingen.

Nederland is wereldkampioen faillissementen: 30 procent meer bedrijven omgevallen in 2024

Lees verder onder de advertentie

Dat er veel faillissementen waren de afgelopen jaren was al duidelijk. Maar ook ten opzichte van andere landen vallen er relatief veel bedrijven om in Nederland. Dat blijkt uit het nieuwe Global Bankruptcy Report 2025 van Altares Dun & Bradstreet.

Lees ook: Meer dan 30.000 bedrijven staan op omvallen door coronaschulden: ‘Faillissement is te voorkomen’

Nederland in de wereldtop faillissementen

Een vergelijking met andere landen laat zien dat Nederland in de wereldtop staat als het om faillissementen gaat. Samen met Roemenië en Canada spant Nederland de kroon. Volgens het onderzoek is het belangrijk deze cijfers in perspectief te plaatsen. De stijging hangt samen met de natuurlijke dynamiek van het ondernemersklimaat: hoe meer bedrijven worden opgericht, hoe groter de kans op faillissementen. Bovendien ligt het huidige aantal faillissementen nog altijd ver onder het recordjaar 2013, toen meer dan 9.400 bedrijven failliet gingen.

Lees verder onder de advertentie

De toename in faillissementen is deels toe te wijzen aan de afbouw van tijdelijke coronasteunmaatregelen Barry de Goeij Senior Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet

„De toename in faillissementen is deels toe te wijzen aan de afbouw van tijdelijke coronasteunmaatregelen. Tegelijkertijd zien we dat met de terugkeer naar een normale marktdynamiek het aantal faillissementen zich logischerwijs herstelt naar het niveau van vóór de pandemie”, zegt Barry de Goeij, Senior Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet.

Iedere sector andere reden voor faillissement

Diverse sectoren staan momenteel onder druk, elk om hun eigen redenen, stelt De Goeij. „In de bouw zorgen onder andere sterk gestegen materiaalkosten en complexe CO₂-reductieregels – die de vergunningsverlening vertragen – voor problemen. In de detail- en groothandel speelt mee dat de consumptiegroei, die in 2021 nog sterk was volgens het CBS, inmiddels is afgevlakt door inflatie. In 2024 zien we in voorlopige cijfers weer een lichte stijging van de bestedingen, maar de druk blijft voorlopig bestaan.”

De grootste bijdrage aan de stijging kwam van bedrijven in de bouwsector, financiële dienstverlening en de groot- en detailhandel. In de retail steeg het aandeel faillissementen van 13 procent in 2022 naar 19 procent in 2024. Ook de financiële sector zag het aandeel faillissementen bijna verdubbelen: van 7 procent naar 13 procent.

Lees verder onder de advertentie

2025 meer faillissementen

De verwachting voor 2025 blijft dat het aantal faillissementen zal blijven toenemen, maar wel in een gematigder tempo. Het sentiment onder ondernemers is licht verbeterd ten opzichte van begin 2024, mede dankzij de verwachting van verdere renteverlagingen door de ECB. Toch zijn er zorgen over de internationale context. Nieuwe handelsbarrières, vooral als gevolg van beleid van de nieuwe Amerikaanse regering, kunnen een disproportionele impact hebben op de open Nederlandse economie.

„De Nederlandse economie blijft relatief veerkrachtig, mede door de robuuste export naar belangrijke handelspartners zoals Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten,” zegt De Goeij. Wereldwijde onzekerheden, zoals de handelsoorlog tussen de VS en China, kunnen alsnog een negatieve impact hebben op de Nederlandse economie.”

Lees ook: Recordaantal ondernemers stopt: hoogste stijging in tien jaar