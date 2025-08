Vroegen ondernemers bewust te veel coronasteun aan? ‘Zeer onwaarschijnlijk’, zeggen werkgeversorganisaties

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn not amused door hoe het Centraal Planbureau schreef over de NOW-regeling. Het planbureau betichtte ondernemers in een analyse namelijk van strategisch gedrag bij aanvragen van NOW-steun. ‘Het is onwaarschijnlijk dat er grootschalig te veel NOW-steun is ontvangen’, aldus de werkgeversorganisaties in een reactie.

Op het economenplatform ESB vindt een fittie plaats tussen het Centraal Planbureau (CPB) en de twee werkgeversorganisaties van het groot- midden- en kleinbedrijf. Waar draait het om?

Te veel NOW-steun?

Het CPB schreef midden juni in een artikel op ESB dat ondernemers te veel NOW-steun (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) hadden ontvangen door strategisch gedrag. Ondernemers probeerden namelijk hun omzetverlies net boven de drempel van 20 procent uit te laten komen, zodat zij zogenoemde NOW-steun ontvingen en konden behouden. De rekenaars van het CPB constateerden dat voor de bedrijven die dat deden, de vastgestelde subsidie gemiddeld 8.000 euro hoger uitviel. Voor de volledige NOW1-regeling komt de te hoog vastgestelde subsidie dan uit op circa 740 miljoen euro.

Bij VNO-NCW en MKB Nederland schoot de analyse en het artikel van het CPB op ESB in het verkeerde keelgat. De twee lobbyorganisaties vinden het zeer onwaarschijnlijk dat er voor honderden miljoenen te veel is uitgekeerd. Volgens de twee schrijvers van het tegenartikel op het ESB-platform is een verkeerd beeld ontstaan omdat het CPB alleen de NOW1-regeling in hun onderzoek betrok. ‘Na de NOW-1 volgden immers nog zeven NOW-regelingen. Als er al omzet was doorgeschoven met omzet in NOW-1, dan kwam de ondernemer zichzelf tegen bij NOW2 en verder: de doorgeschoven omzet drukte dan ten slotte het verlies in de latere kwartalen. De regeling zat wat dat betreft – ondanks de snelle opzet ervan – goed in elkaar’, schrijven ze.

Werkgeversorganisaties pleiten voor zorgvuldigere CPB-analyse

Op het eind van de tegenreactie krijgen de schrijvers van het CPB-artikel een subtiele tik op de vingers: ‘Dat ondernemers op deze manier in verband worden gebracht met strategisch gedrag staat in schril contrast met de realiteit waarin vele ondernemers verantwoordelijkheid namen en over langere tijd zelf behoorlijk financieel hebben moeten bijdragen om hun personeel te kunnen behouden. Een zorgvuldigere analyse van de verstrekte steun is in het belang van de bedenkers en uitvoerders van de regeling en van de ondernemers die hun verantwoordelijkheid namen in roerige tijden.’

Het bevestigt het beeld dat ondernemers het goed hebben en makkelijk veel geld verdienen Michiel Hordijk over de CPB-analyse directeur Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf - IMK

CPB ziet analyse als begin discussie

Michiel Hordijk, directeur Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf - IMK, vindt dat VNO-NCW en MKB-Nederland terecht tegengas geven. „Het is een goed onderbouwde analyse. Maar het is schandalig dat ondernemers hierdoor in een kwaad daglicht worden gezet, terwijl er 120.000 ondernemers nog aan het terugbetalen zijn. Het bevestigt het beeld dat ondernemers het goed hebben en makkelijk veel geld verdienen, of gebruikmaken van regelingen terwijl het merendeel voorzichtig heeft gehandeld met de NOW.”

De drie schrijvers van het CPB-artikel geven in een korte reactie aan dat de analyse van de twee werkgeversorganisaties bijdraagt aan een goede discussie. ‘Bedrijven gaven gemiddeld een hoger omzetverlies door aan het UWV dan blijkt uit de btw-aangiften. Daarover merken de twee samenstellers terecht op dat er belangrijke boekhoudkundige verschillen zitten in het omzetbegrip voor de NOW en voor de btw. Ook in ons oorspronkelijke artikel noemen we daarom verschillen in boekhoudkundige definities in een opsomming van mogelijke verklaringen. Andere verklaringen zijn echter nog niet uitgesloten en ons artikel is een oproep om daar dieper in te duiken.’

